Σαν σήμερα 6 Μαΐου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα.
- 1527 – Ισπανικά και γερμανικά στρατεύματα λεηλατούν τη Ρώμη, γεγονός που ορισμένοι το θεωρούν ως το τέλος της Αναγέννησης. 147 Ελβετοί φρουροί, συμπεριλαμβανομένου του διοικητή τους, σκοτώνονται μαχόμενοι εναντίον των δυνάμεων του Καρόλου Ε΄ προκειμένου να διαφύγει ο Πάπας Κλήμης Ζ΄ στο Καστέλ Σαντ'Άντζελο.
- 1889 – Ο Πύργος του Άιφελ ανοίγει επίσημα για το κοινό στην Παγκόσμια Έκθεση του Παρισιού.
- 1937 – Καταστροφή του Χίντενμπουργκ: Το γερμανικό αερόπλοιο Χίντενμπουργκ πιάνει φωτιά και καταστρέφεται μέσα σε ένα λεπτό ενώ προσπαθεί να δέσει στο Νιου Τζέρσεϊ. Σκοτώνονται 36 άτομα.
- 1960 – Πάνω από 20.000.000 τηλεθεατές παρακολουθούν τον πρώτο βασιλικό γάμο που μεταδίδεται από την τηλεόραση, όταν η πριγκίπισσα Μαργαρίτα του Ηνωμένου Βασιλείου παντρεύεται τον Άντονι Άρμστρονγκ-Τζόουνς στο Αββαείο του Ουέστμινστερ.
- 1994 – Εγκαινιάζεται του τούνελ της Μάγχης.
- 2004 – Ολοκληρώνεται η δέκατη και τελευταία σεζόν της αμερικανικής τηλεοπτικής σειράς Τα Φιλαράκια.
- 2007 – Ο Παναθηναϊκός κατακτά το 4ο του Final Four, νικώντας στον τελικό την ΤΣΣΚΑ Μόσχας με 93-91 στο κλειστό του ΟΑΚΑ.
Ο Δημήτρης Διαμαντίδης ανακηρύσσεται MVP της διοργάνωσης και ο Φραγκίσκος Αλβέρτης κατακτά το 4ο Κύπελλο Πρωταθλητριών με τον ΠΑΟ και φτάνει τους 19 τίτλους (μαζί με τα 8 Πρωταθλήματα Ελλάδος, 6 Κύπελλα και 1 Διηπειρωτικό).
- 2012 – Βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα: Η Νέα Δημοκρατία υπό τον Αντώνη Σαμαρά αναδεικνύεται πρώτη με 18,85% και 108 έδρες.
Τα αποτελέσματα: ΝΔ: 18,85% (108 έδρες), ΣΥΡΙΖΑ: 16,78% (52 έδρες), ΠΑΣΟΚ: 13,18% (41 έδρες), Ανεξάρτητοι Έλληνες: 10,60% (33 έδρες), ΚΚΕ: 8,48% (26 έδρες), Χρυσή Αυγή 6,97% (21 έδρες), ΔΗΜΑΡ: 6,11% (19 έδρες).
- 2012 – Πεθαίνει ο ηθοποιός και πολιτικός, Κώστας Καρράς.
- 2023 – Στέψη του Καρόλου Γ', βασιλιά του Ηνωμένου Βασιλείου.
