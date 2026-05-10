Ανακαινίζω 2026: Νέο πρόγραμμα με επιδότηση έως 95% για ανακαινίσεις κατοικιών

Η στεγαστική πίεση παραμένει έντονη, καθώς τα διαθέσιμα ακίνητα προς ενοικίαση είναι περιορισμένα σε σχέση με τη ζήτηση

Επιμέλεια - Σωτήρης Σκουλούδης

Ανακαινίζω 2026: Νέο πρόγραμμα με επιδότηση έως 95% για ανακαινίσεις κατοικιών
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με ρυθμό που ξεπερνά το 7% συνεχίζουν να αυξάνονται τα ενοίκια κύριας κατοικίας, επιβαρύνοντας σημαντικά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και εντείνοντας το πρόβλημα της στέγασης στην αγορά ακινήτων. Την ίδια ώρα, μέσα στις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή το νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω», το οποίο προβλέπει επιδοτήσεις για την ανακαίνιση και επαναδιάθεση στην αγορά έως και 20.000 κλειστών κατοικιών.

Η στεγαστική πίεση παραμένει έντονη, καθώς τα διαθέσιμα ακίνητα προς ενοικίαση είναι περιορισμένα σε σχέση με τη ζήτηση, με αποτέλεσμα οι τιμές να ακολουθούν σταθερά ανοδική πορεία. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, η αύξηση των ενοικίων υπερβαίνει το 7%, ενώ η κατάσταση επιδεινώνεται από την αύξηση του κόστους κατασκευών και υλικών.

Στο πλαίσιο αυτό, το πρόγραμμα «Ανακαινίζω» επιχειρεί να ενισχύσει την προσφορά κατοικιών, δίνοντας κίνητρα στους ιδιοκτήτες να ανακαινίσουν κλειστά ακίνητα. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 500 εκατομμύρια ευρώ, με στόχο την επαναφορά στην αγορά χιλιάδων κατοικιών που σήμερα παραμένουν ανεκμετάλλευτες.

Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι η γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή έχει ήδη επηρεάσει το κόστος των κατασκευαστικών υλικών, δημιουργώντας νέο κύμα ανατιμήσεων στον κλάδο. Οι αυξήσεις αυτές αποτυπώνονται έντονα από το 2021 έως σήμερα, με τα οικοδομικά υλικά να έχουν ακριβύνει συνολικά κατά περίπου 33%, ενώ τους τελευταίους μήνες καταγράφεται περαιτέρω άνοδος άνω του 25%.

Έως 95% η επιδότηση για ανακαινίσεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, η επιδότηση για τους δικαιούχους του προγράμματος θα κυμαίνεται αρχικά στο 70% έως 80% των δαπανών ανακαίνισης, με δυνατότητα προσαύξησης ανάλογα με κοινωνικά και γεωγραφικά κριτήρια. Για κατοικίες σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές, το ποσοστό μπορεί να φτάσει το 75% έως 85%, ενώ για νέους έως 25 ετών (με πιθανή επέκταση έως τα 35) προβλέπεται ενίσχυση έως 80% με 90%.

Για ειδικές κατηγορίες, όπως τρίτεκνοι, πολύτεκνοι και άτομα με αναπηρία, η επιδότηση μπορεί να αγγίξει έως και το 95%, το οποίο αποτελεί και το ανώτατο όριο χρηματοδότησης. Η ενίσχυση αντιστοιχεί έως και σε 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με εισοδηματικά κριτήρια που προβλέπουν όριο 25.000 ευρώ για άγαμους και 35.000 ευρώ για ζευγάρια, προσαυξανόμενα κατά 5.000 ευρώ ανά παιδί.

Στόχος η αύξηση της προσφοράς κατοικιών

Όπως επισημάνθηκε, το πρόγραμμα διαφοροποιείται από αντίστοιχες παρεμβάσεις, καθώς δεν ενισχύει τη ζήτηση για αγορά κατοικίας αλλά στοχεύει στην αύξηση της προσφοράς ενοικιαζόμενων ακινήτων μέσω της ενεργοποίησης των κλειστών κατοικιών. Τα ακίνητα που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να είναι έως 120 τετραγωνικά μέτρα και να έχουν ανεγερθεί με οικοδομική άδεια έως το 1990.

Παράλληλα, προβλέπονται ρήτρες ώστε τα ανακαινισμένα ακίνητα να διατεθούν στην αγορά με ελεγχόμενα ενοίκια, αποτρέποντας φαινόμενα υπερκοστολόγησης.

Οι αιτήσεις αναμένεται να ανοίξουν μέσα στις επόμενες εβδομάδες, με την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης επιλεξιμότητας να προγραμματίζεται έως το τέλος του μήνα, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός από τα μεγαλύτερα προγράμματα παρέμβασης στην αγορά κατοικίας των τελευταίων ετών.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:58ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: 94 άτομα 19 εθνικοτήτων απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο

00:41ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ, Ηλιόπουλος: «Πέρυσι γελούσαν και κορόιδευαν - Αυτό είναι το πιο μάγκικο πρωτάθλημα»

00:34ΚΟΣΜΟΣ

IDF: Ερευνώνται αναφορές για θανάτους αμάχων σε ισραηλινό πλήγμα στο Λίβανο

00:09ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

La Liga: Πρωταθλήτρια Ισπανίας η Μπαρτσελόνα μετά το 2-0 επί της Ρεάλ Μαδρίτης!

23:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: «Καίγεται» η Νέα Φιλαδέλφεια μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος

23:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανακαινίζω 2026: Νέο πρόγραμμα με επιδότηση έως 95% για ανακαινίσεις κατοικιών

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Πράσινο αποτύπωμα και νέες παρεμβάσεις καθαριότητας ενόψει καλοκαιριού στο Ρέθυμνο

23:36ΣΕΙΣΜΟΙ

Ισχυρός σεισμός ταρακούνησε την Κω

23:29ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: «Ντου» παικτών στη συνέντευξη Τύπου και μπουγέλο στον Νίκολιτς (video)

23:29ΕΛΛΑΔΑ

Viral ο χορός νεαρής κοπέλας: Ξεσήκωσε την πίστα με τις φιγούρες και το μεράκι της

23:28ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ απορρίπτει την πρόταση του Ιράν: «Είναι εντελώς απαράδεκτη»

23:20LIFESTYLE

Η σπάνια φωτογραφία της Κίμπερλι Γκιλφόιλ με τον γιο της για την Ημέρα της Μητέρας

23:18ΚΟΣΜΟΣ

Διεθνή ΜΜΕ:Το Ιράν ζητά έλεγχο του Ορμούζ και διατήρηση των πυρηνικών του στην απάντηση του στις ΗΠΑ

23:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Απάτες στο διαδίκτυο: Τα σημάδια που δεν πρέπει να αγνοήσετε

23:00ΚΟΣΜΟΣ

Έρευνα: Πώς η απώλεια της βιοποικιλότητας απειλεί άμεσα την ανθρώπινη υγεία

22:51ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

22:45ΥΓΕΙΑ

Γεωργιάδης για επαναπατρισμό Έλληνα από MV Hondius: «Ντρέπομαι για το μεταξύ μας μίσος»

22:42LIFESTYLE

Με μια φωτογραφία από την εγκυμοσύνη της η Κιάρα Φεράνι εύχεται για τη Γιορτή της Μητέρας

22:33ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νίκολιτς μετά το πρωτάθλημα της ΑΕΚ: «Από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της καριέρας μου»

22:33ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα στέγασης: Πώς θα κάνετε την αίτηση - Βήμα-βήμα η διαδικασία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:36ΣΕΙΣΜΟΙ

Ισχυρός σεισμός ταρακούνησε την Κω

20:24ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με την 27χρονη μητέρα στο Ηράκλειο: Σοκάρει η μαρτυρία ανήλικου παιδιού της οικογένειας

09:49ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του καλοκαιριού για την Ελλάδα - Η εποχική εκτίμηση του ECMWF

16:44WHAT THE FACT

Ο ουρανός πάνω από την Αλάσκα τρελάθηκε, και ο δορυφόρος της NASA κατέγραψε κάθε δευτερόλεπτο

17:44ΚΟΣΜΟΣ

Η μεταθανάτια εμπειρία ενός διασώστη - «Πέθανα και είδα δύο διαφορετικά σενάρια για την ανθρωπότητα»

23:29ΕΛΛΑΔΑ

Viral ο χορός νεαρής κοπέλας: Ξεσήκωσε την πίστα με τις φιγούρες και το μεράκι της

11:25WHAT THE FACT

Ο Ήλιος «ανοίγει»: Μια τρύπα στην ηλιακή ατμόσφαιρα στρέφεται προς τη Γη

17:17ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στη φρίκη των ιρανικών φυλακών: «Άκουγα κραυγές θυμάτων βιασμού» - Συγκλονίζει μαρτυρία για τα βασανιστήρια στις φυλακές

22:45ΥΓΕΙΑ

Γεωργιάδης για επαναπατρισμό Έλληνα από MV Hondius: «Ντρέπομαι για το μεταξύ μας μίσος»

21:41ΚΟΣΜΟΣ

Αυτός ήταν ο πιθανότερος στόχος του ουκρανικού θαλάσσιου drone - Ρωσική νηοπομπή νότια της Κρήτης

22:51ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

08:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κανένας μίνι καύσωνας» - Η πρόβλεψη Καλλιάνου για τη νέα εβδομάδα

23:28ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ απορρίπτει την πρόταση του Ιράν: «Είναι εντελώς απαράδεκτη»

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 10/5/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 9,8 εκατ. ευρώ

15:09LIFESTYLE

Η Άννα Βίσση απόλαυσε τους Metallica στο κατάμεστο ΟΑΚΑ

00:41ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ, Ηλιόπουλος: «Πέρυσι γελούσαν και κορόιδευαν - Αυτό είναι το πιο μάγκικο πρωτάθλημα»

20:03ΚΟΣΜΟΣ

Ο χανταϊός έφτασε και στη Γαλλία: Με συμπτώματα Γάλλος επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου

18:27ΕΛΛΑΔΑ

Τα μάτια στον ουρανό: Αεροπορικό υπερθέαμα στον Φλοίσβο για τα 95 χρόνια της Πολεμικής Αεροπορίας

22:42LIFESTYLE

Με μια φωτογραφία από την εγκυμοσύνη της η Κιάρα Φεράνι εύχεται για τη Γιορτή της Μητέρας

23:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: «Καίγεται» η Νέα Φιλαδέλφεια μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ