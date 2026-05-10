Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 10 Μαΐου 2026, η κλήρωση του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 9.800.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η κλήρωση είναι: 2, 8, 9, 12, 41 και Τζόκερ ο αριθμός 17.

Ως αποτέλεσμα του αποψινού τζακ ποτ το Τζόκερ θα μοιρασει στους νικητές της πρώτης κατηγορίας της επόμενης κλήρωσης τουλάχιστον 10.300.000 ευρώ!

Αξίζει να σημειωθεί ότι από την αποψινή κλήρωση αναδείχθηκε στην δεύτερη κατηγορία (5αρια) ένα επιτυχημένο δελτίο που κερδίζει το ποσό των 100.000 ευρώ.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.