Βόλος-Λεβαδειακός 0-3: Άνετο πέρασμα με τριάρα για τους Βοιωτούς

Ο Λεβαδειακός επικράτησε 3-0 του Βόλου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, για την 4η αγωνιστική των playoffs 5-8 της Stoiximan Super League.

Οι δύο ομάδες μπήκαν στο γήπεδο, έχοντας πρόβλημα στη δημιουργία φάσεων. Η πρώτη καλή στιγμή ήρθε στο 16ο λεπτό, όταν ο Βήχος βρήκε τον Μπάλτζι, όμως ο Αργεντινός δεν βρήκε καλά τη μπάλα και κατέληξε άουτ.

Στη συνέχεια του αγώνα, δεν έγινε κάτι αξιοσημείωτο, μέχρι το σουτ του Λαγιούς, εκτός περιοχής, με την μπάλα να περνάει δίπλα από το κάθετο δοκάρι (29’). Οι Βοιωτοί συνέχιζαν να είναι πιο επικίνδυνοι συγκριτικά με με τους Βολιώτες. Ο Μανθάτης πήρε την κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι, ωστόσο ο Αμπάντε ήταν στο σωστό σημείο και απομάκρυνε (33’).

Ο Λεβαδειακός «άνοιξε» το σκορ στο 40' με πολύ όμορφο τελείωμα του Πεντρόσο. Ο Αργεντινός, μετά από κεφαλιά πάσα του Βέρμπιτς, έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα με ψαλιδάκι. Το ημίχρονο βρήκε τους φιλοξενούμενους μπροστά στο σκορ με 1-0.

Στο 51ο λεπτό της αναμέτρησης, ήταν η ώρα του Βόλου να γίνει απειλητικός. Ο Τζόκα επιχείρησε μακρινό σουτ και η μπάλα πέρασε άουτ. Ο Μπάλτσι έκανε ωραία ενέργεια μέσα στην περιοχή, κέρδισε την κόντρα και πάσαρε στον αμαρκάριστο Πεντρόσο, ο οποίος σε κενή εστία, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-0 (55’).

Ο Βόλος παραλίγο να μειώσει στο 62’, όταν ο Χουάνπι εκτέλεσε απευθείας φάουλ, ο Άνακερ απέκρουσε σωτήρια και στη συνέχεια η μπάλα βρήκε στο δοκάρι. Δεύτερη φορά που ο Μπάλτσι έδωσε γκολ «πάρε, βάλε». Αυτή τη φορά, έβγαλε μόνο του τον Βήχο σε κενή εστία για το 3-0 του Λεβαδειακού στο 79’.

Ο Λεβαδειακός ολοκλήρωσε τον αγώνα με δέκα ποδοσφαιριστές, εξαιτίας της αποβολής του Λαμαράνα στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, μετά από παρέμβαση του VAR. Οι Βοιωτοί ήταν πιο αποτελεσματικοί στο παιχνίδι και πήραν τη νίκη με 3-0.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Bόλος: Μορέιρα, Γρόσδης, Μύγας, Χέρμανσον (67’ Τσοκάνης), Απάντα, Κύρκος (59’ Χουάνπι), Γκονσάλες (46’ Λάμπρου), Κόμπα (77’ Βαϊνόπουλος), Τριανταφύλλου, Τζόκα (67’ Λεγκίσι), Ουρτάδο

Λεβαδειακός: Άνακερ, Μανθάτης (84’ Παπαδόπουλος), Λιάγκας, Τσιβελεκίδης, Βήχος, Τσόκαϊ (63’ Λαμαράνα), Νίκας, Μπάλτσι, Λαγιούς (75’ Συμελίδης), Βέρμπιτς (63’ Γκούμας), Πεντρόσο (84’ Οζέγκοβιτς)