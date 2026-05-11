La Liga: Πρωταθλήτρια Ισπανίας η Μπαρτσελόνα μετά το 2-0 επί της Ρεάλ Μαδρίτης!

Το σύνθημα «Campeones, Campeones», δονούσε την ατμόσφαιρα στο «Καμπ Νου». Η Μπαρτσελόνα κατέκτησε και μαθηματικά τον τίτλο στη La Liga. Με… γλυκό τρόπο, καθώς το πέτυχε με νίκη στο clasico. Επικρατώντας 2-0 της Ρεάλ Μαδρίτης στο μεγάλο ντέρμπι της Ισπανίας.

Ο Ράσφορντ στο 9’ και ο Φεράν στο 18’, ήταν οι σκόρερ των Καταλανών. Για να πάρουν το αποτέλεσμα που τους «κλειδώνει» τον τίτλο στην Primera Division.

Αυτό είναι το 29ο πρωτάθλημα στην ιστορία των «μπλαουγκράνα».

A way to be, a way to win. pic.twitter.com/ZIHknlsKiW — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 10, 2026

LA LIGA-35η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Λεβάντε-Οσασούνα 3-2

(35΄, 37΄ Βίκτορ Γκαρσία, 90΄ Ετα Εγιόνγκ - 3΄αυτ. Τόλιαν, 11΄ Μπούντιμιρ)

Έλτσε-Αλαβές 1-1

(72΄ Αλβαρο Ροντρίγκες - 51΄πεν. Τόνι Μαρτίνεθ)

Σεβίλλη-Εσπανιόλ 2-1

(82΄ Καστρίν, 90+1΄ Ανταμς - 56΄ Ντόλαν)

Ατλέτικο Μαδρίτης-Θέλτα 0-1

(62΄ Μπόρχα Ιγκλέσιας)

Σοσιεδάδ-Μπέτις 2-2

(79΄ Όσκαρσον, 90+1΄πεν. Ογιαρθάμπαλ - 39΄ Άντονι, 47΄ Εζαλζουλί)

Μαγιόρκα-Βιγιαρεάλ 1-1

(45+2΄ Μουρίτσι - 31΄πεν. Αγιόθε Πέρεθ)

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Βαλένθια 0-1

(72΄ Σαντίκ)

Οβιέδο-Χετάφε 0-0

Μπαρτσελόνα-Ρεάλ Μαδρίτης 2-0

(9' Ράσφορντ, 18' Τόρες)

Ράγιο Βαγεκάνο-Τζιρόνα 11/05

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Μπαρτσελόνα 91

Ρεάλ Μαδρίτης 77

Βιγιαρεάλ 69

Ατλέτικο Μαδρίτης 63

Μπέτις 54

Θέλτα 50

Χετάφε 45

Ρεάλ Σοσιεδάδ 44 -Europa League-

Αθλέτικ Μπιλμπάο 44

Οσασούνα 42

Ράγιο Βαγεκάνο 42 -34αγ.

Βαλένθια 42

Σεβίλλη 40

Μαγιόρκα 39

Εσπανιόλ 39

Έλτσε 39

Τζιρόνα 38 -34αγ.

Αλαβές 37

Λεβάντε 36

Οβιέδο 29

Δύσκολες στιγμές για τον Φλικ

Το πανηγυρικό κλίμα ήταν δύσκολο να ακολουθήσει ο Χάνσι Φλικ. Κάτι που έκανε ιδιαίτερα φορτισμένο το κλίμα στους «μπλαουγκράνα». Τα ξημερώματα της Κυριακής ο προπονητής των Καταλανών έμαθε πως πέθανε ο πατέρας του.

Το πένθος βαρύ για τον Φλικ, αλλά ζήτησε και παρέμεινε στο πλευρό της ομάδας του για το ματς. Τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή πριν τη σέντρα, ενώ η Μπαρτσελόνα εξέδωσε ανακοίνωση:

«Η Μπαρτσελόνα και ολόκληρη η οικογένεια των “μπλαουγκράνα” εκφράζουν τα πιο ειλικρινή συλλυπητήριά τους στον Χάνσι Φλικ για την απώλεια του πατέρα του. Συμμεριζόμαστε τη θλίψη του και στεκόμαστε στο πλευρό του και της οικογένειάς του σε αυτές τις δύσκολες στιγμές».

ΟΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ

1928-29 Μπαρτσελόνα

1929-30 Αθλέτικ Μπιλμπάο

1930-31 Αθλέτικ Μπιλμπάο

1931-32 Ρεάλ Μαδρίτης

1932-33 Ρεάλ Μαδρίτης

1933-34 Αθλέτικ Μπιλμπάο

1934-35 Μπέτις

1935-36 Αθλέτικ Μπιλμπάο

1936-39 Δεν διεξήχθη

1939-40 Ατλέτικο Μαδρίτης

1940-41 Ατλέτικο Μαδρίτης

1941-42 Βαλένθια

1942-43 Αθλέτικ Μπιλμπάο

1943-44 Βαλένθια

1944-45 Μπαρτσελόνα

1945-46 Σεβίλλη

1946-47 Βαλένθια

1947-48 Μπαρτσελόνα

1948-49 Μπαρτσελόνα

1949-50 Ατλέτικο Μαδρίτης

1950-51 Ατλέτικο Μαδρίτης

1951-52 Μπαρτσελόνα

1952-53 Μπαρτσελόνα

1953-54 Ρεάλ Μαδρίτης

1954-55 Ρεάλ Μαδρίτης

1955-56 Αθλέτικ Μπιλμπάο

1956-57 Ρεάλ Μαδρίτης

1957-58 Ρεάλ Μαδρίτης

1958-59 Μπαρτσελόνα

1959-60 Μπαρτσελόνα

1960-61 Ρεάλ Μαδρίτης

1961-62 Ρεάλ Μαδρίτης

1962-63 Ρεάλ Μαδρίτης

1963-64 Ρεάλ Μαδρίτης

1964-65 Ρεάλ Μαδρίτης

1965-66 Ατλέτικο Μαδρίτης

1966-67 Ρεάλ Μαδρίτης

1967-68 Ρεάλ Μαδρίτης

1968-69 Ρεάλ Μαδρίτης

1969-70 Ατλέτικο Μαδρίτης

1970-71 Βαλένθια

1971-72 Ρεάλ Μαδρίτης

1972-73 Ατλέτικο Μαδρίτης

1973-74 Μπαρτσελόνα

1974-75 Ρεάλ Μαδρίτης

1975-76 Ρεάλ Μαδρίτης

1976-77 Ατλέτικο Μαδρίτης

1977-78 Ρεάλ Μαδρίτης

1978-79 Ρεάλ Μαδρίτης

1979-80 Ρεάλ Μαδρίτης

1980-81 Ρεάλ Σοσιεδάδ

1981-82 Ρεάλ Σοσιεδάδ

1982-83 Αθλέτικ Μπιλμπάο

1983-84 Αθλέτικ Μπιλμπάο

1984-85 Μπαρτσελόνα

1985-86 Ρεάλ Μαδρίτης

1986-87 Ρεάλ Μαδρίτης

1987-88 Ρεάλ Μαδρίτης

1988-89 Ρεάλ Μαδρίτης

1989-90 Ρεάλ Μαδρίτης

1990-91 Μπαρτσελόνα

1991-92 Μπαρτσελόνα

1992-93 Μπαρτσελόνα

1993-94 Μπαρτσελόνα

1994-95 Ρεάλ Μαδρίτης

1995-96 Ατλέτικο Μαδρίτης

1996-97 Ρεάλ Μαδρίτης

1997-98 Μπαρτσελόνα

1998-99 Μπαρτσελόνα

1999-00 Λα Κορούνια

2000-01 Ρεάλ Μαδρίτης

2001-02 Βαλένθια

2002-03 Ρεάλ Μαδρίτης

2003-04 Βαλένθια

2004-05 Μπαρτσελόνα

2005-06 Μπαρτσελόνα

2006-07 Ρεάλ Μαδρίτης

2007-08 Ρεάλ Μαδρίτης

2008-09 Μπαρτσελόνα

2009-10 Μπαρτσελόνα

2010-11 Μπαρτσελόνα

2011-12 Ρεάλ Μαδρίτης

2012-13 Μπαρτσελόνα

2013-14 Ατλέτικο Μαδρίτης

2014-15 Μπαρτσελόνα

2015-16 Μπαρτσελόνα

2016-17 Ρεάλ Μαδρίτης

2017-18 Μπαρτσελόνα

2018-19 Μπαρτσελόνα

2019-20 Ρεάλ Μαδρίτης

2020-21 Ατλέτικο Μαδρίτης

2021-22 Ρεάλ Μαδρίτης

2022-23 Μπαρτσελόνα

2023-24 Ρεάλ Μαδρίτης

2024-25 Μπαρτσελόνα

2025-26 Μπαρτσελόνα

ΟΙ ΤΙΤΛΟΙ:

36 - Ρεάλ Μαδρίτης

29 - Μπαρτσελόνα

11 - Ατλέτικο Μαδρίτης

8 - Αθλέτικ Μπιλμπάο

6 - Βαλένθια

2 - Ρεάλ Σοσιεδάδ

1 - Λα Κορούνια, Σεβίλλη, Μπέτις