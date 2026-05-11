La Liga: Πρωταθλήτρια Ισπανίας η Μπαρτσελόνα μετά το 2-0 επί της Ρεάλ Μαδρίτης!

Οι Καταλανοί επικράτησαν στο clasico και έκαναν φιέστα τίτλου στο... σπίτι τους, κατακτώντας και μαθηματικά τον 29ο τίτλο της ιστορίας τους. 

Newsbomb

La Liga: Πρωταθλήτρια Ισπανίας η Μπαρτσελόνα μετά το 2-0 επί της Ρεάλ Μαδρίτης!
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το σύνθημα «Campeones, Campeones», δονούσε την ατμόσφαιρα στο «Καμπ Νου». Η Μπαρτσελόνα κατέκτησε και μαθηματικά τον τίτλο στη La Liga. Με… γλυκό τρόπο, καθώς το πέτυχε με νίκη στο clasico. Επικρατώντας 2-0 της Ρεάλ Μαδρίτης στο μεγάλο ντέρμπι της Ισπανίας.

Ο Ράσφορντ στο 9’ και ο Φεράν στο 18’, ήταν οι σκόρερ των Καταλανών. Για να πάρουν το αποτέλεσμα που τους «κλειδώνει» τον τίτλο στην Primera Division.

Αυτό είναι το 29ο πρωτάθλημα στην ιστορία των «μπλαουγκράνα».

LA LIGA-35η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Λεβάντε-Οσασούνα 3-2

(35΄, 37΄ Βίκτορ Γκαρσία, 90΄ Ετα Εγιόνγκ - 3΄αυτ. Τόλιαν, 11΄ Μπούντιμιρ)

Έλτσε-Αλαβές 1-1

(72΄ Αλβαρο Ροντρίγκες - 51΄πεν. Τόνι Μαρτίνεθ)

Σεβίλλη-Εσπανιόλ 2-1

(82΄ Καστρίν, 90+1΄ Ανταμς - 56΄ Ντόλαν)

Ατλέτικο Μαδρίτης-Θέλτα 0-1

(62΄ Μπόρχα Ιγκλέσιας)

Σοσιεδάδ-Μπέτις 2-2

(79΄ Όσκαρσον, 90+1΄πεν. Ογιαρθάμπαλ - 39΄ Άντονι, 47΄ Εζαλζουλί)

Μαγιόρκα-Βιγιαρεάλ 1-1

(45+2΄ Μουρίτσι - 31΄πεν. Αγιόθε Πέρεθ)

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Βαλένθια 0-1

(72΄ Σαντίκ)

Οβιέδο-Χετάφε 0-0

Μπαρτσελόνα-Ρεάλ Μαδρίτης 2-0

(9' Ράσφορντ, 18' Τόρες)

Ράγιο Βαγεκάνο-Τζιρόνα 11/05

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Μπαρτσελόνα 91

Ρεάλ Μαδρίτης 77

Βιγιαρεάλ 69

Ατλέτικο Μαδρίτης 63

Μπέτις 54

Θέλτα 50

Χετάφε 45

Ρεάλ Σοσιεδάδ 44 -Europa League-

Αθλέτικ Μπιλμπάο 44

Οσασούνα 42

Ράγιο Βαγεκάνο 42 -34αγ.

Βαλένθια 42

Σεβίλλη 40

Μαγιόρκα 39

Εσπανιόλ 39

Έλτσε 39

Τζιρόνα 38 -34αγ.

Αλαβές 37

Λεβάντε 36

Οβιέδο 29

Δύσκολες στιγμές για τον Φλικ

Το πανηγυρικό κλίμα ήταν δύσκολο να ακολουθήσει ο Χάνσι Φλικ. Κάτι που έκανε ιδιαίτερα φορτισμένο το κλίμα στους «μπλαουγκράνα». Τα ξημερώματα της Κυριακής ο προπονητής των Καταλανών έμαθε πως πέθανε ο πατέρας του.

Το πένθος βαρύ για τον Φλικ, αλλά ζήτησε και παρέμεινε στο πλευρό της ομάδας του για το ματς. Τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή πριν τη σέντρα, ενώ η Μπαρτσελόνα εξέδωσε ανακοίνωση:

«Η Μπαρτσελόνα και ολόκληρη η οικογένεια των “μπλαουγκράνα” εκφράζουν τα πιο ειλικρινή συλλυπητήριά τους στον Χάνσι Φλικ για την απώλεια του πατέρα του. Συμμεριζόμαστε τη θλίψη του και στεκόμαστε στο πλευρό του και της οικογένειάς του σε αυτές τις δύσκολες στιγμές».

ΟΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ

1928-29 Μπαρτσελόνα

1929-30 Αθλέτικ Μπιλμπάο

1930-31 Αθλέτικ Μπιλμπάο

1931-32 Ρεάλ Μαδρίτης

1932-33 Ρεάλ Μαδρίτης

1933-34 Αθλέτικ Μπιλμπάο

1934-35 Μπέτις

1935-36 Αθλέτικ Μπιλμπάο

1936-39 Δεν διεξήχθη

1939-40 Ατλέτικο Μαδρίτης

1940-41 Ατλέτικο Μαδρίτης

1941-42 Βαλένθια

1942-43 Αθλέτικ Μπιλμπάο

1943-44 Βαλένθια

1944-45 Μπαρτσελόνα

1945-46 Σεβίλλη

1946-47 Βαλένθια

1947-48 Μπαρτσελόνα

1948-49 Μπαρτσελόνα

1949-50 Ατλέτικο Μαδρίτης

1950-51 Ατλέτικο Μαδρίτης

1951-52 Μπαρτσελόνα

1952-53 Μπαρτσελόνα

1953-54 Ρεάλ Μαδρίτης

1954-55 Ρεάλ Μαδρίτης

1955-56 Αθλέτικ Μπιλμπάο

1956-57 Ρεάλ Μαδρίτης

1957-58 Ρεάλ Μαδρίτης

1958-59 Μπαρτσελόνα

1959-60 Μπαρτσελόνα

1960-61 Ρεάλ Μαδρίτης

1961-62 Ρεάλ Μαδρίτης

1962-63 Ρεάλ Μαδρίτης

1963-64 Ρεάλ Μαδρίτης

1964-65 Ρεάλ Μαδρίτης

1965-66 Ατλέτικο Μαδρίτης

1966-67 Ρεάλ Μαδρίτης

1967-68 Ρεάλ Μαδρίτης

1968-69 Ρεάλ Μαδρίτης

1969-70 Ατλέτικο Μαδρίτης

1970-71 Βαλένθια

1971-72 Ρεάλ Μαδρίτης

1972-73 Ατλέτικο Μαδρίτης

1973-74 Μπαρτσελόνα

1974-75 Ρεάλ Μαδρίτης

1975-76 Ρεάλ Μαδρίτης

1976-77 Ατλέτικο Μαδρίτης

1977-78 Ρεάλ Μαδρίτης

1978-79 Ρεάλ Μαδρίτης

1979-80 Ρεάλ Μαδρίτης

1980-81 Ρεάλ Σοσιεδάδ

1981-82 Ρεάλ Σοσιεδάδ

1982-83 Αθλέτικ Μπιλμπάο

1983-84 Αθλέτικ Μπιλμπάο

1984-85 Μπαρτσελόνα

1985-86 Ρεάλ Μαδρίτης

1986-87 Ρεάλ Μαδρίτης

1987-88 Ρεάλ Μαδρίτης

1988-89 Ρεάλ Μαδρίτης

1989-90 Ρεάλ Μαδρίτης

1990-91 Μπαρτσελόνα

1991-92 Μπαρτσελόνα

1992-93 Μπαρτσελόνα

1993-94 Μπαρτσελόνα

1994-95 Ρεάλ Μαδρίτης

1995-96 Ατλέτικο Μαδρίτης

1996-97 Ρεάλ Μαδρίτης

1997-98 Μπαρτσελόνα

1998-99 Μπαρτσελόνα

1999-00 Λα Κορούνια

2000-01 Ρεάλ Μαδρίτης

2001-02 Βαλένθια

2002-03 Ρεάλ Μαδρίτης

2003-04 Βαλένθια

2004-05 Μπαρτσελόνα

2005-06 Μπαρτσελόνα

2006-07 Ρεάλ Μαδρίτης

2007-08 Ρεάλ Μαδρίτης

2008-09 Μπαρτσελόνα

2009-10 Μπαρτσελόνα

2010-11 Μπαρτσελόνα

2011-12 Ρεάλ Μαδρίτης

2012-13 Μπαρτσελόνα

2013-14 Ατλέτικο Μαδρίτης

2014-15 Μπαρτσελόνα

2015-16 Μπαρτσελόνα

2016-17 Ρεάλ Μαδρίτης

2017-18 Μπαρτσελόνα

2018-19 Μπαρτσελόνα

2019-20 Ρεάλ Μαδρίτης

2020-21 Ατλέτικο Μαδρίτης

2021-22 Ρεάλ Μαδρίτης

2022-23 Μπαρτσελόνα

2023-24 Ρεάλ Μαδρίτης

2024-25 Μπαρτσελόνα

2025-26 Μπαρτσελόνα

ΟΙ ΤΙΤΛΟΙ:

36 - Ρεάλ Μαδρίτης

29 - Μπαρτσελόνα

11 - Ατλέτικο Μαδρίτης

8 - Αθλέτικ Μπιλμπάο

6 - Βαλένθια

2 - Ρεάλ Σοσιεδάδ

1 - Λα Κορούνια, Σεβίλλη, Μπέτις

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:58ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: 94 άτομα 19 εθνικοτήτων απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο

00:41ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ, Ηλιόπουλος: «Πέρυσι γελούσαν και κορόιδευαν - Αυτό είναι το πιο μάγκικο πρωτάθλημα»

00:34ΚΟΣΜΟΣ

IDF: Ερευνώνται αναφορές για θανάτους αμάχων σε ισραηλινό πλήγμα στο Λίβανο

00:09ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

La Liga: Πρωταθλήτρια Ισπανίας η Μπαρτσελόνα μετά το 2-0 επί της Ρεάλ Μαδρίτης!

23:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: «Καίγεται» η Νέα Φιλαδέλφεια μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος

23:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανακαινίζω 2026: Νέο πρόγραμμα με επιδότηση έως 95% για ανακαινίσεις κατοικιών

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Πράσινο αποτύπωμα και νέες παρεμβάσεις καθαριότητας ενόψει καλοκαιριού στο Ρέθυμνο

23:36ΣΕΙΣΜΟΙ

Ισχυρός σεισμός ταρακούνησε την Κω

23:29ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: «Ντου» παικτών στη συνέντευξη Τύπου και μπουγέλο στον Νίκολιτς (video)

23:29ΕΛΛΑΔΑ

Viral ο χορός νεαρής κοπέλας: Ξεσήκωσε την πίστα με τις φιγούρες και το μεράκι της

23:28ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ απορρίπτει την πρόταση του Ιράν: «Είναι εντελώς απαράδεκτη»

23:20LIFESTYLE

Η σπάνια φωτογραφία της Κίμπερλι Γκιλφόιλ με τον γιο της για την Ημέρα της Μητέρας

23:18ΚΟΣΜΟΣ

Διεθνή ΜΜΕ:Το Ιράν ζητά έλεγχο του Ορμούζ και διατήρηση των πυρηνικών του στην απάντηση του στις ΗΠΑ

23:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Απάτες στο διαδίκτυο: Τα σημάδια που δεν πρέπει να αγνοήσετε

23:00ΚΟΣΜΟΣ

Έρευνα: Πώς η απώλεια της βιοποικιλότητας απειλεί άμεσα την ανθρώπινη υγεία

22:51ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

22:45ΥΓΕΙΑ

Γεωργιάδης για επαναπατρισμό Έλληνα από MV Hondius: «Ντρέπομαι για το μεταξύ μας μίσος»

22:42LIFESTYLE

Με μια φωτογραφία από την εγκυμοσύνη της η Κιάρα Φεράνι εύχεται για τη Γιορτή της Μητέρας

22:33ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νίκολιτς μετά το πρωτάθλημα της ΑΕΚ: «Από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της καριέρας μου»

22:33ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα στέγασης: Πώς θα κάνετε την αίτηση - Βήμα-βήμα η διαδικασία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:36ΣΕΙΣΜΟΙ

Ισχυρός σεισμός ταρακούνησε την Κω

20:24ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με την 27χρονη μητέρα στο Ηράκλειο: Σοκάρει η μαρτυρία ανήλικου παιδιού της οικογένειας

09:49ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του καλοκαιριού για την Ελλάδα - Η εποχική εκτίμηση του ECMWF

16:44WHAT THE FACT

Ο ουρανός πάνω από την Αλάσκα τρελάθηκε, και ο δορυφόρος της NASA κατέγραψε κάθε δευτερόλεπτο

17:44ΚΟΣΜΟΣ

Η μεταθανάτια εμπειρία ενός διασώστη - «Πέθανα και είδα δύο διαφορετικά σενάρια για την ανθρωπότητα»

23:29ΕΛΛΑΔΑ

Viral ο χορός νεαρής κοπέλας: Ξεσήκωσε την πίστα με τις φιγούρες και το μεράκι της

11:25WHAT THE FACT

Ο Ήλιος «ανοίγει»: Μια τρύπα στην ηλιακή ατμόσφαιρα στρέφεται προς τη Γη

17:17ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στη φρίκη των ιρανικών φυλακών: «Άκουγα κραυγές θυμάτων βιασμού» - Συγκλονίζει μαρτυρία για τα βασανιστήρια στις φυλακές

22:45ΥΓΕΙΑ

Γεωργιάδης για επαναπατρισμό Έλληνα από MV Hondius: «Ντρέπομαι για το μεταξύ μας μίσος»

21:41ΚΟΣΜΟΣ

Αυτός ήταν ο πιθανότερος στόχος του ουκρανικού θαλάσσιου drone - Ρωσική νηοπομπή νότια της Κρήτης

22:51ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

08:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κανένας μίνι καύσωνας» - Η πρόβλεψη Καλλιάνου για τη νέα εβδομάδα

23:28ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ απορρίπτει την πρόταση του Ιράν: «Είναι εντελώς απαράδεκτη»

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 10/5/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 9,8 εκατ. ευρώ

15:09LIFESTYLE

Η Άννα Βίσση απόλαυσε τους Metallica στο κατάμεστο ΟΑΚΑ

00:41ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ, Ηλιόπουλος: «Πέρυσι γελούσαν και κορόιδευαν - Αυτό είναι το πιο μάγκικο πρωτάθλημα»

20:03ΚΟΣΜΟΣ

Ο χανταϊός έφτασε και στη Γαλλία: Με συμπτώματα Γάλλος επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου

18:27ΕΛΛΑΔΑ

Τα μάτια στον ουρανό: Αεροπορικό υπερθέαμα στον Φλοίσβο για τα 95 χρόνια της Πολεμικής Αεροπορίας

22:42LIFESTYLE

Με μια φωτογραφία από την εγκυμοσύνη της η Κιάρα Φεράνι εύχεται για τη Γιορτή της Μητέρας

23:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: «Καίγεται» η Νέα Φιλαδέλφεια μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ