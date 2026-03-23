Δίκη για τα Τέμπη – Καρυστιανού: Για το θάνατο του παιδιού δεν έχει γίνει έρευνα

Την απαισιοδοξία της σχετικά με τη δίκη που ξεκινάει σήμερα για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη με τους 57 νεκρούς, εξέφρασε σε δήλωσή της προσερχόμενη στο δικαστήριο, η Μαρία Καρυστιανού.

Καρυστιανού: Για το θάνατο του παιδιού μου δεν υπάρχει ούτε ένας κατηγορούμενος

«Έρχομαι με πολύ χαμηλές προσδοκίες. Για το θάνατο του παιδιού μου που κάηκε ζωντανό δεν έχει γίνει ούτε έρευνα, ούτε υπάρχει κατηγορούμενος. Πέραν αυτού δεν υπάρχουν κατηγορούμενοι ούτε για την 717. Και φυσικά η Hellenic Train κατηγορείται για πλημμέλημα», σημείωσε αρχικά η κ. Καρυστιανού και συνέχισε:

«Αυτά είναι απαράδεκτα, δείχνουν πως δεν υπάρχει πρόθεση για να βγει η αλήθεια στο φως και να αποκαλυφθούν όλοι οι ένοχοι γιατί προφανώς οι υψηλά ιστάμενοι προστατεύονται».

«Το τραγικό είναι πως μαζί με αυτούς προστατεύονται και οι εκτελόντες τις εντολές τους, που δεν είναι πολιτικά πρόσωπα, δεν έχουν ασυλία», τόνισε στη συνέχεια και κατέληξε: «Εμείς ως γονείς καθόμαστε και βλέπουμε όλη αυτή την κοροϊδία, δεν θα σταματήσουμε όμως να φωνάζουμε και να απαιτούμε την αλήθεια».