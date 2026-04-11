Ο Κρητικός διεθνής πολίστας που σήκωσε τον Επιτάφιο

Μια πολύ όμορφη στιγμή εξελίχθηκε στον περιφορά του Επιταφίου στην Αλεξανδρούπολη, όπου ένας από τους πρωταγωνιστές ήταν ένα από τους κορυφαίους Κρητικούς αθλητές.

Ο λόγος για τον Χανιώτη Διεθνή πολίστα, Δημήτρη Σκουμπάκη, ο οποίος μαζί με τρεις συμπαίκτες του, σήκωσε στους ώμους του τον Επιτάφιο του Μητροπολιτικού Ναού.

