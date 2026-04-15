Βόλος: Προκάλεσε ζημιά χιλιάδων ευρώ για να κλέψει τρία ηλεκτρονικά τσιγάρα

Ζημιά χιλιάδων ευρώ προκάλεσε ένα 43χρονος σε κατάστημα ιατρικών ειδών στον Βόλο, από το οποίο έκλεψε τρία ηλεκτρονικά τσιγάρα και έναν φορτιστή αξίας 120 ευρώ.

Σύμφωνα με το magnesianews.gr ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο για κλοπή και καταδικάστηκε σε φυλάκιση 7 μηνών, αρχικά αποφασίστηκε να εκτίσει τους τρεις μήνες, αλλά τελικά αποφασίστηκε η έφεση να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, με τον όρο να αποζημιώσει τον καταστηματάρχη για την ζημιά που προκάλεσε.

Η κλοπή σημειώθηκε στις 3 τα ξημερώματα της Τετάρτης, όταν ο 43χρονος μπήκε σε κατάστημα ορθοπεδικών ειδών, στην οδό Γαλλίας στον Βόλο, και έκλεψε από το γραφείο του ιδιοκτήτη, στο πίσω μέρος του καταστήματος, τρεις συσκευές ηλεκτρονικού τσιγάρου και έναν φορτιστή.

Ο δράστης εντοπίστηκε μέσα στο κατάστημα από τους αστυνομικούς και ακινητοποιήθηκε, ενώ σε σακίδιο που κατείχε, βρέθηκαν εντός αυτού τα αφαιρεθέντα ηλεκτρονικά τσιγάρα που αποδόθηκαν στον ιδιοκτήτη, καθώς και διαρρηκτικά εργαλεία (μπουλονόκλειδο, καλέμι και μύτες τρυπανιού), τα οποία κατασχέθηκαν.

Ο 60χρονος καταστηματάρχης κατέθεσε ότι στις 3 τα ξημερώματα δέχτηκε τηλεφώνημα από την Αστυνομία ότι έγινε διάρρηξη στο κατάστημά του, κατέβηκε και βρήκε αστυνομικούς, ενώ διαπίστωσε ότι ο κατηγορούμενος είχε σπάσει την τζαμαρία.

Όπως είπε ο δράστης κλωτσούσε την γυάλινη πόρτα που έχει κλειδαριές πάνω και κάτω και από τους κραδασμούς ράγισε και έσπασε η τζαμαρία, η οποία κοστίζει 1.500 ευρώ, ενώ μέσα από το κατάστημα έκλεψε τρεις συσκευές ηλεκτρονικών τσιγάρων και έναν φορτιστή, αξίας 120 ευρώ.

Διαβάστε επίσης