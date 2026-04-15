Χαλκίδα: Σπείρα κλέβει και σπάει αυτοκίνητα όταν ο οδηγός τους βρίσκεται μεσοπέλαγα για ψάρεμα

Πίσω από φυλλωσίες ή μέσα στα δικά τους οχήματα παραμονεύουν τα μέλη σπείρας που δρα σε περιοχές της Χαλκίδας και κλέβουν τα αυτοκίνητα ανυποψίαστων ερασιτεχνών ψαράδων, την ώρα που βρίσκονται μεσοπέλαγα.

Σύμφωνα με το evianews.gr, οι δράστες περιμένουν υπομονετικά μέχρι ο ερασιτέχνης ψαράς να ανοιχτεί στη θάλασσα και μόλις βεβαιωθούν ότι η προσοχή του θύματος είναι στραμμένη αποκλειστικά στο καλάμι και το κύμα, οι κακοποιοί εφορμούν.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, αν δεν καταφέρουν να παραβιάσουν την ασφάλεια και να κλέψουν ολόκληρο το όχημα, σπάνε τα τζάμια και αδειάζουν το εσωτερικό από τσάντες, πορτοφόλια, κινητά τηλέφωνα και οτιδήποτε άλλο έχει αξία.

Στο επίκεντρο της εγκληματικής δραστηριότητας βρίσκονται οι περιοχές της Δροσιάς και του Αγίου Στεφάνου.

Στη Δροσιά, θύμα είδε το αυτοκίνητό του να εξαφανίζεται μέσα σε ελάχιστα λεπτά, ενώ ο ίδιος βρισκόταν σε απόσταση αναπνοής, ενώ στον Άγιο Στέφανο, οι καταγγελίες για σπασμένα κρύσταλλα πέφτουν βροχή, με τους δράστες να μην διστάζουν να προκαλέσουν ζημιές εκατοντάδων ευρώ ακόμα και για λίγα κέρματα που μπορεί να είναι ορατά στην θέση του συνοδηγού.

Οι αρχές προειδοποιούν τους πολίτες να μην αφήνουν αντικείμενα αξίας σε κοινή θέα και να αποφεύγουν τα ερημικά σημεία όπου δεν υπάρχει οπτική επαφή με το αυτοκίνητό τους.

Διαβάστε επίσης