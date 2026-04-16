Κρήτη: Δραπέτευσε την Κυριακή του Πάσχα και επιτέθηκε με μαχαίρι σε γυναίκα για να την κλέψει
Ο 30χρονος δραπέτευσε ανήμερα του Πάσχα από τις φυλακές Αγιάς Χανίων
Σε αλλοδαπή γυναίκα που κινούνταν πεζή σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου στην Κρήτη επιτέθηκε χθες το μεσημέρι άγνωστος άνδρας, ο οποίος με την απειλή μαχαιριού κατάφερε να της αποσπάσει το κινητό της τηλέφωνο.
Το περιστατικό καταγγέλθηκε στην αστυνομία, ενώ όπως προέκυψε ο δράστης είχε δραπετεύσει ανήμερα του Πάσχα από τις φυλακές της Αγιάς Χανίων. Πρόκειται για έναν 30χρονο Αιγύπτιο που κρατείται για παράνομη διακίνηση μεταναστών, τον οποίο εξακολουθούν να αναζητούν οι αρχές.
