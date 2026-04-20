Στο Νοσοκομείο ένα άτομο από τη φωτιά στο Νεοχώρι – Κάηκαν 10 στρέμματα δάσους

Δέκα στρέμματα δασικής έκτασης κατέκαψε η φωτιά που εκδηλώθηκε στο Νεοχώρι και απαιτήθηκε η παρέμβαση εναέριων μέσων για να μην υπάρξει επέκταση.

Η πυρκαγιά ξέφυγε από ένα άτομο που έκαιγε υπολλείμματα καλλιεργειών σε κτήμα πριν από την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου και τραυματίστηκε ελαφρά στο μάτι.

Οδηγήθηκε στο Νοσοκομείο και αύριο (21/04) θα ακολουθηθούν οι νόμιμες διαδικασίες με επιβολή «τσουχτερού» προστίμου. Όλη νύχτα θα μείνουν στην περιοχή δυνάμεις για την αντιμετώπιση τυχόν αναζωπυρώσεων.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στην Εθνική Οδό Βόλου – Νεοχωρίου, περίπου 2 χιλιόμετρα νοτιότερα του οικισμού του Νεοχωρίου και μετείχαν στην κατάσβεση 39 πυροσβέστες με πεζοπόρα τμήματα.