Μεξικό: Διασώθηκε ανθρακωρύχος που είχε παγιδευτεί σε πλημμυρισμένη σήραγγα έπειτα από 14 ημέρες

Ο 42χρονος Φρανσίσκο Ζαπάτα Νάχερα είχε παγιδευτεί σε βάθος 300 μέτρων, όταν κατέρρευσε ανάχωμα

Μίλτος Τσεκούρας

Μεξικό: Διασώθηκε ανθρακωρύχος που είχε παγιδευτεί σε πλημμυρισμένη σήραγγα έπειτα από 14 ημέρες
  • Ο Φρανσίσκο Ζαπάτα Νάχερα διασώθηκε μετά από 14 ημέρες εγκλωβισμού σε πλημμυρισμένη σήραγγα ορυχείου στη Σιναλόα του Μεξικού.
  • Οι δύτες του μεξικανικού στρατού εντόπισαν τον Ζαπάτα μέσω του αναβοσβήματος του φακού του μετά από πάνω από 300 ώρες ερευνών.
  • Η διάσωση καθυστέρησε λόγω της πλημμύρας στη στοά, και χρειάστηκαν αντλίες για να μειωθεί το νερό πριν την ανάσυρση.
  • Ο διασωθείς μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο σε σταθερή κατάσταση και λαμβάνει την απαραίτητη θεραπεία.
  • Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός ακόμη ανθρακωρύχου που αγνοείται μετά την κατάρρευση του αναχώματος.
Δύτες του μεξικανικού στρατού διέσωσαν έναν ανθρακωρύχος από πλημμυρισμένη υπόγεια στοά, δύο εβδομάδες μετά τον εγκλωβισμό του.

Ο 42χρονος Φρανσίσκο Ζαπάτα Νάχερα είχε παγιδευτεί σε βάθος 300 μέτρων, όταν κατέρρευσε ανάχωμα σε ορυχείο στην πολιτεία Σιναλόα, στο βόρειο Μεξικό.

Βίντεο από τη διάσωση τον δείχνει να στέκεται μέσα σε νερό που φτάνει έως τη μέση και να λέει στους διασώστες του ότι σε όλη τη διάρκεια της δοκιμασίας του δεν έχασε ποτέ την πίστη του.

Οι έρευνες συνεχίζονται για ακόμη έναν ανθρακωρύχο, ο οποίος εξακολουθεί να αγνοείται.

Συνολικά 25 εργαζόμενοι βρίσκονταν μέσα στο ορυχείο, όταν στις 25 Μαρτίου έσπασε το φράγμα , δηλαδή η εγκατάσταση που συγκρατεί τα απόβλητα της εξόρυξης. Οι 21 κατάφεραν να βγουν, όμως τέσσερις εγκλωβίστηκαν.

Ο Χοσέ Αλεχάντρο Κάστουλο διασώθηκε έπειτα από πέντε ημέρες κάτω από τη γη, ένας ακόμη ανθρακωρύχος έχασε τη ζωή του, ενώ χρειάστηκαν 13 ολόκληρες ημέρες για να εντοπιστεί ο Φρανσίσκο Ζαπάτα.

Πώς τον εντόπισδαν οι διασώσετς

Ύστερα από περισσότερες από 300 ώρες ερευνών, οι δύτες εντόπισαν τελικά το αναβόσβημα από τον φακό του μεταλλωρύχου, τον οποίο ο Ζαπάτα άναβε και έσβηνε για να τους ειδοποιήσει για τη θέση του.

«Πώς είσαι, πώς είσαι;», τον ρώτησαν οι διασώστες μόλις έφτασαν κοντά του.

Αφού του συστήθηκαν ως εξειδικευμένοι δύτες του στρατού, του είπαν ότι «ο φακός σου μάς βοήθησε πολύ».

«Μας καθοδήγησε», πρόσθεσε ένας από τους δύτες.

«Δεν έχασα την πίστη μου, δεν έχασα την πίστη μου», είπε ο Ζαπάτα στους διασώστες του.

Παρότι στο βίντεο φαίνεται εμφανώς ανακουφισμένος, η περιπέτειά του δεν είχε ακόμη τελειώσει.

Εξαιτίας της πλημμύρας στη στοά που οδηγούσε στο σημείο όπου βρισκόταν, οι δύτες δεν μπορούσαν να τον απεγκλωβίσουν αμέσως. Έτσι, τον άφησαν προσωρινά εκεί, με νερό, κονσέρβες τόνου και μπάρες ενέργειας, δίνοντάς του παράλληλα την υπόσχεση ότι θα επιστρέψουν σύντομα.

Έπειτα από άλλες 20 ώρες, στη διάρκεια των οποίων τα σωστικά συνεργεία χρησιμοποίησαν αντλίες για να μειώσουν τη στάθμη του νερού στις πλημμυρισμένες στοές, ο Ζαπάτα μπόρεσε τελικά να μεταφερθεί στην επιφάνεια.

Τυλιγμένος σε θερμική κουβέρτα και καθισμένος σε ηλεκτροκίνητο όχημα, βγήκε από το ορυχείο την Τετάρτη και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο, όπου κατάφερε να επανενωθεί με την οικογένειά του.

Οι γιατροί ανέφεραν ότι ήταν καταβεβλημένος, αλλά σε σταθερή κατάσταση, και ότι θα λάβει την απαραίτητη θεραπεία.

Η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σάινμπαουμ, συνεχάρη τον μεξικανικό στρατό, αλλά και τον ίδιο τον Ζαπάτα για την πίστη και την αντοχή που επέδειξε, λέγοντας ότι αυτά κατέστησαν δυνατή την «εντυπωσιακή διάσωση».

