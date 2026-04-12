Μαϊάμι: Κατεδάφισαν ξενοδοχείο 23 ορόφων μέσα 20 δευτερόλεπτα - Εντυπωσιακό βίντεο

Το 23 ορόφων κτίριο λειτουργούσε για περίπου 25 χρόνια στο νησί Brickell Key και κατέρρευσε σε λιγότερο από 20 δευτερόλεπτα

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Εντυπωσιακή ήταν η κατεδάφιση ξενοδοχείου που έγινε σήμερα στο Μαϊάμι. Στο κτίριο στεγαζόταν ένα από τα πιο γνωστά ξενοδοχεία, το οποίο γκρεμίστηκε με ελεγχόμενη έκρηξη, ανοίγοντας τον δρόμο για ένα φιλόδοξο έργο στην περιοχή.

Το 23 ορόφων κτίριο λειτουργούσε για περίπου 25 χρόνια στο νησί Brickell Key και κατέρρευσε σε λιγότερο από 20 δευτερόλεπτα. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη κατεδάφιση με τη μέθοδο της τοποθέτησης εκρηκτικών που έχει γίνει στην πόλη για περισσότερο από μία δεκαετία.

Κόσμος που είχε συγκεντρωθεί σε ασφαλή απόσταση παρακολούθησε το εντυπωσιακό θέαμα, καταγράφοντας τη στιγμή με τα κινητά τους τηλέφωνα, καθώς το κτίριο κατέρρεε διαδοχικά μετά από μια σειρά εκρήξεων.

Για λόγους ασφαλείας, οι κάτοικοι σε ακτίνα περίπου 250 μέτρων είχαν κληθεί να παραμείνουν στα σπίτια τους, με κλειστά παράθυρα και πόρτες, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Η κατεδάφιση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο σχεδίου ανάπλασης της περιοχής. Στη θέση του παλιού ξενοδοχείου θα κατασκευαστεί ένα νέο, υπερπολυτελές συγκρότημα με δύο πύργους, που θα περιλαμβάνει κατοικίες και ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2030.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
Novibet
