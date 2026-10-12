Λευτέρης Πανταζής: Νέο βίντεο μετά τον χαμό για την εμφάνισή του - «Ένα κουμπάκι πάτησα, δεν άλλαξα»

Snapshot Ο Λευτέρης Πανταής διέψευσε ότι έκανε αισθητική παρέμβαση στην εμφάνισή του.

Η αλλαγή στην εικόνα του οφειλόταν σε φίλτρο που ενεργοποιήθηκε κατά λάθος.

Ο τραγουδιστής ανήρτησε νέο βίντεο στο Instagram για να ξεκαθαρίσει την κατάσταση.

Στο βίντεο, ο Πανταζής τόνισε ότι δεν άλλαξε τίποτα πάνω του και παρουσίασε τον εαυτό του όπως είναι.

Η αρχική ανάρτηση προκάλεσε έντονη συζήτηση και σχόλια στα social media. Snapshot powered by AI

Με νέο βίντεο θέλησε να απαντήσει ο Λευτέρης Πανταζής στα εκατοντάδες σχόλια που προκάλεσε η εμφάνισή του σε ανάρτηση που έκανε το πρωί της Δευτέρας.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής είδε μέσα σε λίγες ώρες το πρόσωπό του να γίνεται θέμα συζήτησης στα social media, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν ότι έδειχνε πολύ διαφορετικός και άλλους να αναρωτιούνται αν είχε προχωρήσει σε κάποια αισθητική παρέμβαση.

https://www.instagram.com/p/DeY3I3Ctcj0/

Ο ίδιος, ωστόσο, επέλεξε να βάλει τέλος στις εικασίες με τον δικό του τρόπο, δημοσιεύοντας νέο βίντεο στο Instagram.

«Αγαπημένοι μου φίλοι, δεν έκανα τίποτα. Κανένα κουμπάκι κατά λάθος πάτησα. Μήπως τα ξέρω κιόλας αυτά τα κόλπα που κάνουν και αλλάζουν; Εγώ είμαι ο Λευτέρης. Δεν άλλαξα τίποτα πάνω μου. Εδώ, εδώ, εγώ είμαι», είπε στους διαδικτυακούς του ακόλουθους, ξεσπώντας σε γέλια.

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