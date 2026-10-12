Λευτέρης Πανταζής: «Μόνο η φωνή τον θυμίζει» - Γιατί προκάλεσε σχόλια με το νέο του βίντεο

«Μόνο η φωνή θυμίζει Πανταζή» είναι ένα από τα εκατοντάδες σχόλια που δέχθηκε σε λίγες ώρες ο Λευτέρης Πανταζής στο βίντεο που δημοσίευσε το πρωί της Δευτέρας.

Αφορμή στάθηκε η εικόνα του δημοφιλούς τραγουδιστή και το πρόσωπό του, που μοιάζει παραμορφωμένο. «Και οι ρυτίδες ειναι μέρος της ζωής μας..ο εαυτός μας Λευτέρη μου..τα χρόνια μας ειναι τιμή μας..οχι η παραμόρφωση...», γράφει κάποιος χρήστης του διαδικτύου. «Καλέ βγάλτε τα φίλτρα μη χειρότερα δε βλέπετε την παραμόρφωση», «Να αποφεύγεις τις μέλισσες Λευτέρη», «Τι .....επαθε. ..😮??Κατι τον τσίμπησε», «Κατα πρησμένος είσαστε εύχομαι να να είστε καλά…», μερικά από τα σχόλια κάτω από το βίντεο, ενώ κάποιος επισημαίνει: «Αν δεν μιλούσε δεν θα τον καταλάβαινα», τονίζοντας πόσο χαρακτηριστική είναι η φωνή του λαϊκού τραγουδιστή, για το κοινό.

Ο ίδιος άλλωστε ξεκινά το βίντεο τραγουδώντας «τα λουλούδια στην κυρία από ‘μένα» και δηλώνει πανέτοιμος για τις νέες του εμφανίσεις σε νυχτερινό κέντρο με τον Πάνο Κιάμο, λέγοντας: «θα γίνει ταραχή και φωτιά»!

https://www.instagram.com/p/DeY3I3Ctcj0/

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