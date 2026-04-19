Ιωάννης Μπούγας «Σόου αντί για ουσία ή κ. Κωνσταντοπούλου»

Η δυσπιστία των πολιτών προς τη Δικαιοσύνη οφείλεται κυρίως σε εικόνες από τα μέσα ενημέρωσης και όχι σε προσωπική εμπειρία

Μαριάννα Γεωργαντή

Ιωάννης Μπούγας «Σόου αντί για ουσία ή κ. Κωνσταντοπούλου»
  • Το κύριο πρόβλημα στη Δικαιοσύνη είναι οι καθυστερήσεις στην απονομή, με στόχο τη μείωση του χρόνου σε 650
  • 700 ημέρες έως το τέλος της κυβερνητικής θητείας.
  • Η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών ξεκίνησε με οργανωτικά προβλήματα, αλλά η διαδικασία βελτιώθηκε και η αστυνομική παρουσία κρίθηκε απαραίτητη για τη διασφάλιση της τάξης.
  • Η αντιπαράθεση με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου χαρακτηρίστηκε ως σόου που διαταράσσει τη δικαστική διαδικασία και δεν βοηθά στην αποκάλυψη της αλήθειας.
  • Η κοινωφελής εργασία εφαρμόζεται ως εναλλακτική ποινή, κυρίως για ποινές έως δύο ετών, με έμφαση στην κοινωνική επανένταξη, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες για βελτίωση των φυλακών και αντιμετώπιση του υπερπληθυσμού.
Σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην εφημερίδα Attica Times, ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας τοποθετήθηκε για την κρίση εμπιστοσύνης των πολιτών προς τη Δικαιοσύνη, την πορεία των μεταρρυθμίσεων, αλλά και τις εξελίξεις γύρω από τη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών.

Ο ίδιος αναγνώρισε ευθέως ότι η δυσπιστία των πολιτών είναι υπαρκτή, τονίζοντας ωστόσο ότι θα πρέπει να εξεταστεί πώς διαμορφώνεται αυτή η εικόνα. Όπως είπε, σε αρκετές περιπτώσεις η άποψη των πολιτών δεν βασίζεται σε προσωπική εμπειρία, αλλά σε όσα προβάλλονται στα μέσα ενημέρωσης.

Ο κ. Μπούγας στάθηκε ιδιαίτερα στη διάκριση μεταξύ ανεξαρτησίας και αποτελεσματικότητας της Δικαιοσύνης. Υπογράμμισε ότι η ανεξαρτησία των δικαστών είναι πλήρως κατοχυρωμένη, τόσο από το Σύνταγμα όσο και από διεθνείς θεσμούς. Αντίθετα, το βασικό πρόβλημα, όπως σημείωσε, εντοπίζεται στην καθυστέρηση απονομής της δικαιοσύνης, η οποία δημιουργεί στους πολίτες την αίσθηση δυσλειτουργίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, εξήγησε ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει επικεντρωθεί σε παρεμβάσεις που στοχεύουν στην επιτάχυνση των διαδικασιών, μέσω θεσμικών αλλαγών, ενίσχυσης προσωπικού και κυρίως μέσω της ψηφιοποίησης, που αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2026.

Αναφερόμενος στον στόχο για απονομή δικαιοσύνης μέσα σε 650 έως 700 ημέρες, ο υφυπουργός σημείωσε ότι πρόκειται για έναν ιδιαίτερα φιλόδοξο στόχο, δεδομένου ότι πριν από λίγα χρόνια ο μέσος χρόνος έφτανε τις 1.492 ημέρες. Ωστόσο, όπως είπε, τα πρώτα αποτελέσματα των μεταρρυθμίσεων είναι ήδη ορατά και εκτίμησε ότι ο στόχος είναι πλέον εφικτός έως το τέλος της κυβερνητικής θητείας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην υπόθεση των Τεμπών, επισημαίνοντας ότι η ανάκριση ολοκληρώθηκε σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα σε σύγκριση με διεθνείς αντίστοιχες περιπτώσεις. Ωστόσο, δεν παρέλειψε να ασκήσει κριτική για την εικόνα που παρουσιάστηκε την πρώτη ημέρα της δίκης.

«Την πρώτη ημέρα υπήρξε μια κατάσταση που δεν τιμά τη Δικαιοσύνη. Υπήρξε σύγχυση και έλλειψη οργάνωσης», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι στη συνέχεια έγιναν παρεμβάσεις και η διαδικασία βελτιώθηκε αισθητά.

Σε ό,τι αφορά την έντονη παρουσία της αστυνομίας, ο κ. Μπούγας υποστήριξε ότι ήταν απαραίτητη για τη διασφάλιση της τάξης και της ομαλής διεξαγωγής της δίκης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπήρξε πρόθεση περιορισμού των συγγενών των θυμάτων.

Παράλληλα, τοποθετήθηκε και για την ένταση που δημιουργήθηκε με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Όπως είπε, κανείς δεν έχει το δικαίωμα να διαταράσσει τη διαδικασία ενός δικαστηρίου και όταν αυτό συμβαίνει, το δικαστήριο οφείλει να επιβάλει την τάξη.

Μάλιστα, εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες συμπεριφορές δεν βοηθούν στην αποκάλυψη της αλήθειας. «Πιστεύω ότι γίνεται για σόου», ανέφερε, τονίζοντας ότι οι ίδιοι οι συγγενείς των θυμάτων επιθυμούν μια σοβαρή και ήρεμη διαδικασία.

Ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι η αλήθεια για την υπόθεση των Τεμπών θα προκύψει μόνο μέσα από τη δικαστική διαδικασία, με την εξέταση των στοιχείων και την ακρόαση όλων των πλευρών.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε και στο σωφρονιστικό σύστημα, σημειώνοντας ότι η κοινωφελής εργασία αποτελεί πλέον μια ενεργή μορφή έκτισης ποινής, κυρίως για ποινές έως δύο ετών. Όπως εξήγησε, δίνεται η δυνατότητα στους καταδικασμένους να εκτίσουν την ποινή τους προσφέροντας εργασία σε δημόσιους φορείς, υπό την εποπτεία εισαγγελικών αρχών.

Ιδιαίτερη σημασία απέδωσε στην εφαρμογή του μέτρου για ανηλίκους, τονίζοντας τον παιδαγωγικό του χαρακτήρα και τη συμβολή του στην κοινωνική επανένταξη.

Τέλος, αναφερόμενος στο ζήτημα του υπερπληθυσμού των φυλακών, ξεκαθάρισε ότι για σοβαρά εγκλήματα οι ποινές πλέον εκτίονται υποχρεωτικά, κάτι που, όπως είπε, λειτουργεί και αποτρεπτικά. Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι απαιτούνται περισσότερες υποδομές και συνεχίζονται οι προσπάθειες για τη βελτίωση των συνθηκών στα σωφρονιστικά καταστήματα.

Η συνέντευξη του Ιωάννη Μπούγα αποτυπώνει την προσπάθεια της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει χρόνιες παθογένειες της Δικαιοσύνης, αλλά και τις προκλήσεις που παραμένουν ανοιχτές, σε μια περίοδο όπου η εμπιστοσύνη των πολιτών εξακολουθεί να δοκιμάζεται.

