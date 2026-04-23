Στις ΗΠΑ για ενίσχυση της αμυντικής καινοτομίας ο Νίκος Δένδιας

Η στρατηγική επιλογή για τον μετασχηματισμό των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων μέσα από την υιοθέτηση τεχνολογιών αιχμής βρέθηκε στο επίκεντρο της επίσκεψης του Νίκου Δένδια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας εστίασε σε τομείς που αναμένεται να καθορίσουν το πεδίο των επιχειρήσεων τα επόμενα χρόνια, δίνοντας έμφαση στα μη επανδρωμένα συστήματα και τις δορυφορικές επικοινωνίες.

Κατά την παραμονή του στην Μασαχουσέτη των ΗΠΑ, ο κ. Δένδιας συναντήθηκε με στελέχη ακαδημαϊκών και ερευνητικών φορέων που ειδικεύονται, μεταξύ άλλων, στους τομείς της κατασκευής και αντιμετώπισης μη επανδρωμένων συστημάτων, των δορυφορικών επικοινωνιών, της καινοτομίας, καθώς και της περίθαλψης και ίασης περιπτώσεων στρατιωτικού τραύματος.

— Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (@Hellenic_MOD) April 23, 2026

Ειδικότερα, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας επισκέφθηκε το Τεχνολογικό Ινστιτούτο Μασαχουσέτης (ΜΙΤ), ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια παγκοσμίως στους τομείς της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας, όπου συναντήθηκε με τον Διευθυντή του Κέντρου Ωκεάνιας Μηχανικής στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Καθηγητή Μιχαήλ Τριανταφύλλου (έδρα William I. Koch).

Επίσης, ο Υπουργός επισκέφτηκε στο MIT το Ινστιτούτο Αστρονομίας και Αστροφυσικής (KIAA), όπου συναντήθηκε με τον Δρα Ερωτόκριτο Κατσαβουνίδη, ο οποίος έχει μακρά ερευνητική παρουσία στους τομείς της φυσικής βαρυτικών κυμάτων, της αστροφυσικής συμπαγών αντικειμένων και της προηγμένης ανάλυσης δεδομένων.

Ο Έλληνας Υπουργός συναντήθηκε επίσης κατά την παραμονή του στη Βοστώνη με τον Δρα Γιώργο Βέλμαχο, Καθηγητή Χειρουργικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Harvard και Διευθυντή Τραύματος και Επείγουσας Χειρουργικής στο Massachusetts General, με τον οποίο συζήτησαν για τη δημιουργία του Κέντρου Τραύματος των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

