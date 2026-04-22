Στις ΗΠΑ ο Νίκος Δένδιας: Θα υπερψηφίσει την άρση ασυλίας των 13 βουλευτών με επιστολική ψήφο

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, επισκέπτεται σήμερα Τετάρτη 22 Απριλίου 2026 και αύριο, Πέμπτη 23 Απριλίου 2026, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και συγκεκριμένα την Πολιτεία της Μασαχουσέτης.

Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι δεν θα βρίσκεται στη Βουλή για τη συζήτηση και ψηφοφορία σχετικά με την άρση των 13 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες από συνεργάτες του, ο κ. Δένδιας αναμένεται να υπερψηφίσει με επιστολική ψήφο της άρση, την οποία άλλωστε οι ίδιοι οι βουλευτές έχουν ζητήσει.

Κατά την επίσκεψή του στις ΗΠΑ ο Νίκος Δένδιας αναμένεται να συναντηθεί με ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς και στελέχη αμερικανικών εταιρειών που ειδικεύονται, μεταξύ άλλων, στους τομείς των δορυφορικών επικοινωνιών, της κατασκευής και αντιμετώπισης μη επανδρωμένων συστημάτων, της καινοτομίας, καθώς και της περίθαλψης και ίασης περιπτώσεων στρατιωτικού τραύματος.

