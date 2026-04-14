Στο Κόσοβο την Πέμπτη ο Δένδιας - Δεν θα είναι στη Βουλή, στη συζήτηση για το κράτος δικαίου

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας θα λείπει σε ταξίδι στα Βαλκάνια

Μάκης Πολλάτος

Στο Κόσοβο ταξιδεύει την Πέμπτη ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Ο κύριος Δένδιας θα επισκεφθεί τα στελέχη της Ελληνικής Δύναμης Κοσόβου (ΕΛΔΥΚΟ).

Αυτό σημαίνει, πως ο υπουργός δεν θα βρίσκεται στη Βουλή, στη συζήτηση για το κράτος δικαίου που θεωρείται κρίσιμη πολιτικά για την κυβέρνηση, λόγω της πίεσης από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Την Πέμπτη στις 11 το πρωί θα πραγματοποιηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής, η προ ημερησίας συζήτηση για το κράτος Δικαίου. Τη διεξαγωγή της συζήτησης για την ποιότητα του κράτους δικαίου, των θεσμών και της λειτουργίας του Κοινοβουλίου στην Ελλάδα είχε ζητήσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, με αφορμή τα είχαν δει το φως της δημοσιότητας σχετικά με το σκάνδαλο των υποκλοπών.

Στην παρούσα συγκυρία, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να τοποθετηθεί συνολικά για την πολιτική επικαιρότητα, ιδίως για την υπόθεση παράνομων χρηματοδοτήσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

12:48LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Ανοίγει η προπώληση για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ - Πότε και πού θα βρείτε εισιτήρια

12:48ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Η στιγμή που ο 19χρονος εισβάλλει στο σχολείο και ανοίγει πυρ προτού αυτοκτονήσει

12:46LIFESTYLE

Ο Τομ Χανκς μετέφερε τον Επιτάφιο σε εκκλησία του Λος Άντζελες – Οι χοροί και τα χαμόγελα της ελληνοαμερικανικής παρέας για τον εορτασμό του Πάσχα

12:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέτσας: Περιμένω επίσημη τοποθέτηση για την πρόσληψη Λαζαρίδη το 2007

12:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κορωπί: Ημιλιπόθυμη στο τιμόνι η influencer - Ούτε ότι ήταν στο τμήμα δεν μπορούσε να καταλάβει

12:34ΕΛΛΑΔΑ

Περισσότερες από 1.000 οι παραβάσεις του ΚΟΚ την Μεγάλη Εβδομάδα

12:25ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Εντοπίστηκαν δεκάδες Παλαιστίνιοι μέσα σε απορριμματοφόρο - Συλλήψεις στο πέρασμα Σομρόν

12:15ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αυτοκίνητο σε «ξέφρενη» πορεία έπεσε πάνω σε παρκαρισμένα και ξήλωσε μπάρες και φωτιστικά

12:04ΚΟΣΜΟΣ

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μυστηριώδη βαρέλια περικυκλωμένα από παράξενους λευκούς δακτυλίους στον πυθμένα του ωκεανού

12:00ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Πότε κλείνουν για το καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

11:45ΕΛΛΑΔΑ

Καθυστερήσεις στους δρόμους λόγω ατυχημάτων, επιστρέφουν εκδρομείς και από τα νησιά του Αργοσαρωνικού

11:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μακάριος Λαζαρίδης έδειξε το πτυχίο του: Δεν θα απολογηθώ για επιλογές που έκανα πριν 40 χρόνια, είμαι νόμιμος

11:37ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει ο Μανώλης Μαυρομάτης: «Η γυναίκα μου κάηκε ζωντανή επειδή δεν ήθελε να αφήσει το σπίτι»

11:34ΕΛΛΑΔΑ

Περιφέρεια Αττικής: Νέο σύστημα διαχείρισης προορισμού - «Η Αττική περνά στην ψηφιακή εποχή του τουρισμού»

11:31ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Γυναίκα δέχτηκε αυτοσχέδια ρουκέτα στο σαγόνι - Μεταφέρθηκε στην Αθήνα

11:30ΕΥ ΖΗΝ

Φάτε τα μαζί: Συνδυασμοί τροφίμων που ενισχύουν τα μεμονωμένα οφέλη υγείας τους

11:30ΣΕΙΣΜΟΙ

Διπλή σεισμική δόνηση στα ανοιχτά του Λασιθίου – Πού εντοπίζεται το επίκεντρο

11:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο Κόσοβο την Πέμπτη ο Δένδιας - Δεν θα είναι στη Βουλή, στη συζήτηση για το κράτος δικαίου

11:18ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στην Τουρκία: Άγνωστος άνοιξε πυρ σε σχολείο - Τουλάχιστον 18 άτομα τραυματίες

11:06ΚΟΣΜΟΣ

Οι ελπίδες για επανέναρξη διαλόγου ΗΠΑ - Ιράν «ρίχνουν» τις τιμές του πετρελαίου κάτω από τα 100 δολάρια

09:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Μυρωδιά» καλοκαιριού με 27αρια και μετά ξανά χειμώνας - Η πρόγνωση Αρναούτογλου

11:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μακάριος Λαζαρίδης έδειξε το πτυχίο του: Δεν θα απολογηθώ για επιλογές που έκανα πριν 40 χρόνια, είμαι νόμιμος

10:29ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια: Πώς θα είναι το φετινό καλοκαίρι - Τι δείχνει η πρόβλεψη

12:04ΚΟΣΜΟΣ

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μυστηριώδη βαρέλια περικυκλωμένα από παράξενους λευκούς δακτυλίους στον πυθμένα του ωκεανού

06:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κορωπί: Αυτή είναι η 48χρονη influencer που συνελήφθη με αναβολικά στο αυτοκίνητό της

12:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κορωπί: Ημιλιπόθυμη στο τιμόνι η influencer - Ούτε ότι ήταν στο τμήμα δεν μπορούσε να καταλάβει

07:43ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: «Έσκασαν» από φαγητό και ποτό και κατέληξαν στα επείγοντα

07:08ΥΓΕΙΑ

Η επιστήμη πιο κοντά από ποτέ στο τέλος του καρκίνου: Νέα ανοσοθεραπεία γράφει ξανά την Ιστορία

11:18ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στην Τουρκία: Άγνωστος άνοιξε πυρ σε σχολείο - Τουλάχιστον 18 άτομα τραυματίες

17:54LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου-Νίκος Ευαγγελάτος: Σε κατανυκτική ατμόσφαιρα το Πάσχα τους στην Πάρο

08:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αφροδίτη Λατινοπούλου μιμήθηκε την Ζωή Κωνσταντοπούλου on air και κατήγγειλε: «Είναι η Ελένη Λουκά της πολιτικής»

11:37ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει ο Μανώλης Μαυρομάτης: «Η γυναίκα μου κάηκε ζωντανή επειδή δεν ήθελε να αφήσει το σπίτι»

10:24LIFESTYLE

Eurovision: Τι δείχνουν τα στοιχήματα ένα μήνα πριν τη διοργάνωση

09:36ΚΟΣΜΟΣ

Artemis II: Η στιγμή που οι αστροναύτες πέφτουν στον Ειρηνικό και ανοίγουν την κάψουλα Orion

18:28ΕΘΝΙΚΑ

Τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη έστειλε η Τουρκία για να παραβιάσουν το FIR Αθηνών στο Αιγαίο

08:23ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στους Παξούς: Κρίσιμες οι επόμενες ώρες για τον 17χρονο τραυματία

12:00ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Πότε κλείνουν για το καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

11:45ΕΛΛΑΔΑ

Καθυστερήσεις στους δρόμους λόγω ατυχημάτων, επιστρέφουν εκδρομείς και από τα νησιά του Αργοσαρωνικού

06:05ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Οι Ισπανοί ίσως ψάξουν αποφυγή του Παναθηναϊκού - Τα σενάρια της τελευταίας αγωνιστικής

12:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέτσας: Περιμένω επίσημη τοποθέτηση για την πρόσληψη Λαζαρίδη το 2007

