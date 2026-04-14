Στο Κόσοβο την Πέμπτη ο Δένδιας - Δεν θα είναι στη Βουλή, στη συζήτηση για το κράτος δικαίου

Στο Κόσοβο ταξιδεύει την Πέμπτη ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Ο κύριος Δένδιας θα επισκεφθεί τα στελέχη της Ελληνικής Δύναμης Κοσόβου (ΕΛΔΥΚΟ).

Αυτό σημαίνει, πως ο υπουργός δεν θα βρίσκεται στη Βουλή, στη συζήτηση για το κράτος δικαίου που θεωρείται κρίσιμη πολιτικά για την κυβέρνηση, λόγω της πίεσης από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Την Πέμπτη στις 11 το πρωί θα πραγματοποιηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής, η προ ημερησίας συζήτηση για το κράτος Δικαίου. Τη διεξαγωγή της συζήτησης για την ποιότητα του κράτους δικαίου, των θεσμών και της λειτουργίας του Κοινοβουλίου στην Ελλάδα είχε ζητήσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, με αφορμή τα είχαν δει το φως της δημοσιότητας σχετικά με το σκάνδαλο των υποκλοπών.

Στην παρούσα συγκυρία, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να τοποθετηθεί συνολικά για την πολιτική επικαιρότητα, ιδίως για την υπόθεση παράνομων χρηματοδοτήσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

