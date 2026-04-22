Live blog: Η συνεδρίαση στη Βουλή για τις άρσεις ασυλίας των 11+2 βουλευτών

Ξεκινάει στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για την άρση της ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ που αναφέρονται στη δεύτερη και την τρίτη δικογραφία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίες έφτασαν στη Βουλή λίγο πριν το Πάσχα.

Οι 13 βουλευτές της ΝΔ είναι οι εξής:

Κατερίνα Παπακώστα,

Κώστας Καραμανλής,

Γιάννης Κεφαλογιάννης,

Νότης Μηταράκης,

Κώστας Τσιάρας,

Κώστας Σκρέκας,

Δημήτρης Βαρτζόπουλος,

Μάξιμος Σενετάκης,

Λάκης Βασιλειάδης,

Χρήστος Μπουκώρος,

Θεόφιλος Λεονταρίδης,

Χαράλαμπος Αθανασίου,

Τάσος Χατζηβασιλείου

Σημειώνεται πως οι 11 πρώτοι βουλευτές βρίσκονται αναφέρονται στη δεύτερη δικογραφία που εστάλη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και οι κ.κ. Χατζηβασιλείου και Αθανασίου στην τρίτη δικογραφία.

Στη σημερινή συνεδρίαση της Ολομέλειας, όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα θα έχουν τη δυνατότητα παρέμβασης στη συζήτηση, ενώ στη συνέχεια θα υπάρξει ξεχωριστή ψηφοφορία για καθέναν εκ των βουλευτών, με την προσοχή να στρέφεται στη στάση που θα τηρήσουν οι βουλευτές της ΝΔ.

