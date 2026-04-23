Δένδιας για 28 χρόνια από τον θάνατο του Κωνσταντίνου Καραμανλή: Το όραμά του πολύτιμη παρακαταθήκη
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ για τα 28 χρόνια από τον θάνατο του Κωνσταντίνου Καραμανλή, αναφέρει ότι ο ιδρυτής της Νέας Δημοκρατίας «απεκατάστησε την ομαλή λειτουργία του κοινοβουλευτικού πολιτεύματος, εστίασε στην οικονομική πρόοδο με απαραίτητο το κοινωνικό πρόσημο και κατέστησε την Ελλάδα μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας».
«Το όραμά του», υπογραμμίζει ο κ. Δένδιας, «παραμένει πολύτιμη πολιτική παρακαταθήκη και επίκαιρο όσο ποτέ: Εθνική ομοψυχία και στρατηγική ευρύτατου ορίζοντα για μια ευρωπαϊκή Ελλάδα».
«Με ισχυρή άμυνα και διευρυμένες συμμαχίες, οικονομική ανάπτυξη για όλους με μέριμνα για τους ασθενέστερους και σεβασμό στο Κράτος Δικαίου» καταλήγει ο κ. Δένδιας.