28 χρόνια από τον θάνατο του Εθνάρχη Κωνσταντίνου Καραμανλή

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Σαν σήμερα, 23 Απριλίου το 1998 ο Κωνσταντίνος Καραμανλής έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών.

Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής αποτελεί αδιαμφισβήτητα μία από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες στην πολιτική ιστορία της Ελλάδας και θεωρείται ως ο εδραιωτής της μεγαλύτερης σε διάρκεια Δημοκρατίας στη χώρα, μετά την πτώση της Χούντας.

Ο Έλληνας πολιτικός δεν σφράγισε μόνο τη μεταπολεμική Ιστορία της Ελλάδας αλλά και τους ανθρώπους που τίμησε με τη φιλία και την εμπιστοσύνη του, ενώ συνέβαλλε αποφασιστικά στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας και τη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος.

Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής πρωτοεκλέχθηκε βουλευτής Σερρών το 1935, έγινε υπουργός τα πρώτα χρόνια της μετεμφυλιακής Ελλάδας και ακολούθως πρωθυπουργός. Παρέμεινε στην κορυφή της εξουσίας για είκοσι τέσσερα χρόνια, δεκατέσσερα ως πρωθυπουργός και δέκα ως πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Η αυστηρή προσήλωση του στην τήρηση των συνταγματικών κανόνων και η συνεπής τοποθέτηση του στις κομματικές διαμάχες, η εξασφάλιση της ομαλής διαδοχής των κομμάτων στην εξουσία, η συμβολή του στην εκτόνωση των πολιτικών παθών και η συνεισφορά του στην εμπέδωση της εθνικής ενότητας συνέθεσαν τις κύριες παραμέτρους της παρουσίας του στο ύπατο αξίωμα, σε συνδυασμό και με την ενίσχυση του διεθνούς κύρους της χώρας.

Ο Κ. Καραμανλής ήταν εκείνος που έλαβε το δραστικότερο αντιδυτικό μέτωπο απ’όλους με την έξοδο της Ελλάδας από το ΝΑΤΟ, ενώ συνέβαλλε επίσης στην ταχεία είσοδο της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον Μάιο του 1979.

Η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας για τη συμπλήρωση 28 ετών από τον θάνατο του

Με αφορμή τη συμπλήρωση 28 χρόνων από τον θάνατο του Κωνσταντίνου Καραμανλή, η Νέα Δημοκρατία εξέδωσε ανακοίνωση.

«Για όλους εμάς στη Νέα Δημοκρατία, η παρακαταθήκη του θα λειτουργεί για πάντα ως η πυξίδα που δείχνει στην Ελλάδα, σε κάθε Ελληνίδα και σε κάθε Έλληνα, τον δρόμο προς την κοινή και ατομική μας πρόοδο», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας έχει ως εξής:

«Σαν σήμερα πριν από 28 χρόνια ο Εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμανλής πέρασε στην Ιστορία.

Ο ηγέτης ο οποίος σφράγισε με την παρουσία του την επιστροφή της Δημοκρατίας και την ένταξη της Πατρίδας μας στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Ο πολιτικός ο οποίος με την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας, άνοιξε τον δρόμο για την ενότητα και τη συλλογική προκοπή της κοινωνίας μας.

Για όλους εμάς στη Νέα Δημοκρατία, η παρακαταθήκη του θα λειτουργεί για πάντα ως η πυξίδα που δείχνει στην Ελλάδα, σε κάθε Ελληνίδα και σε κάθε Έλληνα, τον δρόμο προς την κοινή και ατομική μας πρόοδο.

Με σεβασμό στο έργο του μεγάλου πολιτικού άνδρα, τιμούμε σήμερα τη μνήμη του».

Η ανάρτηση Δένδια για τη συμπλήρωση 28 χρόνων από τον θάνατο του Κωνσταντίνου Καραμανλή

Ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ για τα 28 χρόνια από τον θάνατο του Κωνσταντίνου Καραμανλή, αναφέρει ότι ο ιδρυτής της Νέας Δημοκρατίας «απεκατάστησε την ομαλή λειτουργία του κοινοβουλευτικού πολιτεύματος, εστίασε στην οικονομική πρόοδο με απαραίτητο το κοινωνικό πρόσημο και κατέστησε την Ελλάδα μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας».

«Το όραμά του», υπογραμμίζει ο κ. Δένδιας, «παραμένει πολύτιμη πολιτική παρακαταθήκη και επίκαιρο όσο ποτέ: Εθνική ομοψυχία και στρατηγική ευρύτατου ορίζοντα για μια ευρωπαϊκή Ελλάδα».

«Με ισχυρή άμυνα και διευρυμένες συμμαχίες, οικονομική ανάπτυξη για όλους με μέριμνα για τους ασθενέστερους και σεβασμό στο Κράτος Δικαίου» καταλήγει ο κ. Δένδιας.

