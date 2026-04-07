Ασέβεια των Ισπανών: Ακύρωσαν εισιτήρια φίλων του Παναθηναϊκού με το έτσι θέλω

Πολλοί φίλοι του Παναθηναϊκού AKTOR είχαν εξασφαλίσει εισιτήριο για τον κρίσιμο αγώνα της Euroleague με την Μπαρτσελόνα. Στο ματς της 36ης αγωνιστικής όμως, πολλοί εξ αυτών δεν θα μπορέσουν να μπουν στο «Παλάου Μπλαουγκράνα». Παρότι πλήρωσαν για να εξασφαλίσουν εισιτήριο.

Αιτία στάθηκε η ίδια η Μπαρτσελόνα. Σε μια κίνηση ασέβειας ευρωπαίων πολιτών, οι Καταλανοί προχώρησαν λίγες ώρες πριν το ματς στην ακύρωση δεκάδων εισιτηρίων. Τα οποία αγοράστηκαν νόμιμα και μάλιστα τα περισσότερα μέσω του επίσημου site των «μπλαουγκράνα».

Κατά συνέπεια, πολλοί φίλαθλοι που πλήρωσαν το ταξίδι, το ξενοδοχείο, τα φαγητά, σπατάλησαν τις μέρες τους για να βρεθούν στη Βαρκελώνη, ξαφνικά δεν έχουν τρόπο να δουν από κοντά την αγαπημένη τους ομάδα.