Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός AKTOR: Στα αποδυτήρια ο Δ. Γιαννακόπουλος πριν το τζάμπολ

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος βρίσκεται στην Ισπανία για να σταθεί στο πλευρό της ομάδας του Παναθηναϊκού AKTOR. Ο ιδιοκτήτης της «πράσινης» ΚΑΕ χαιρέτισε με χειραψία τους παίκτες και τα μέλη του τεχνικού τιμ, μόλις πήγε στο γήπεδο.

Στη συνέχεια στα αποδυτήρια του «Παλαού Μπλαουγκράνα» ήταν εκεί δίπλα στους παίκτες, για να τους εμψυχώσει πριν βγουν στον αγωνιστικό χώρο. Συμμετέχοντας και στο καθιερωμένο «ζντο» της ομάδας.