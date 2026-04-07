Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός AKTOR: Στα αποδυτήρια ο Δ. Γιαννακόπουλος πριν το τζάμπολ
Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ θέλησε να εμψυχώσει τους «πράσινους» πριν αρχίσει το μεγάλο ματς στη Βαρκελώνη.
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος βρίσκεται στην Ισπανία για να σταθεί στο πλευρό της ομάδας του Παναθηναϊκού AKTOR. Ο ιδιοκτήτης της «πράσινης» ΚΑΕ χαιρέτισε με χειραψία τους παίκτες και τα μέλη του τεχνικού τιμ, μόλις πήγε στο γήπεδο.
Στη συνέχεια στα αποδυτήρια του «Παλαού Μπλαουγκράνα» ήταν εκεί δίπλα στους παίκτες, για να τους εμψυχώσει πριν βγουν στον αγωνιστικό χώρο. Συμμετέχοντας και στο καθιερωμένο «ζντο» της ομάδας.
22:37 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Google Gemini: Βελτίωση των απαντήσεων σε θέματα ψυχικής υγείας
21:47 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Οι αστρονόμοι επιβεβαιώνουν το πρώτο ηφαιστειακό σπήλαιο στην Αφροδίτη
21:34 ∙ WHAT THE FACT
Ο πληθυσμός της Γης έχει ξεπεράσει τη χωρητικότητα του πλανήτη, υποδεικνύει μελέτη
21:08 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Θρήνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Μιρτσέα Λουτσέσκου
18:14 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ