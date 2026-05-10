ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 2-1: Πρωταθλήτρια Ελλάδας η «Ένωση» με ανατροπή στο 93ο λεπτό!

Η ΑΕΚ νίκησε Παναθηναϊκό, σε ένα ματς με δραματικό φινάλε και μεγάλη ανατροπή στις καθυστερήσεις. Η Ένωση εκμεταλλεύτηκε, παράλληλα, την ισοπαλία στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ κι εξασφάλισε την κορυφή, εκεί όπου επιστρέφει έπειτα από τρία χρόνια.

Ο Παναθηναϊκός πήρε προβάδισμα με τον Τετέι, όμως η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς αντέδρασε και έφερε το παιχνίδι στα μέτρα της. Ο Ζίνι πέτυχε το γκολ της ισοφάρισης στο 72', για να έρθει ο Ζοάο Μάριο στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων να κάνει το 2-1, χαρίζοντας τη νίκη και τον τίτλο στην ΑΕΚ.

Μετά το τελευταίο σφύριγμα ακολούθησαν ξέφρενοι πανηγυρισμοί, με τη Νέα Φιλαδέλφεια να ζει ιστορικές στιγμές και τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ μαζί με τον Μάρκο Νίκολιτς να γιορτάζουν την κατάκτηση του τίτλου στον αγωνιστικό χώρο.

Η εξέλιξη του ΑΕΚ - Παναθηναϊκός

Η ΑΕΚ ξεκίνησε με βασικό τον Γιόβιτς, ο οποίος πήρε τη θέση του Ζίνι, ο οποίος ήταν ο καλύτερος παίκτης της στη Λεωφόρο. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός, έπειτα από 16 σερί ματς με τριάδα, ξεκίνησε με τετράδα στην άμυνα (κυρίως) λόγω των απουσιών.

Οι πρώτες καλές στιγμές (μία για κάθε ομάδα) ήρθαν στο δίλεπτο 6’-7’, με τον Παντελίδη να σουτάρει πάνω στον Στρακόσα από καλή θέση, ενώ ο Λαφόν έδιωξε το σουτ του Κοϊτά, ο οποίος έκανε υπέροχη ατομική προσπάθεια.

Ο αγώνας είχε πολύ καλό ρυθμό στο ξεκίνημα του, με τους «πράσινους» να πιέζουν ψηλά, δυσκολεύοντας την «Ένωση» στο να κάνει το παιχνίδι της. Παράλληλα, ήταν απειλητικοί, φτάνοντας με σχετική ευκολία στην αντίπαλη περιοχή.

Στο 21ο λεπτό, ο Περέιρα έκανε πολύ όμορφη ατομική ενέργεια, αλλά σούταρε πάνω στον Λαφόν, ενώ στο πέντε λεπτά αργότερα η κεφαλιά του Γιόβιτς πέρασε πάνω από την εστία του Λαφόν. Γενικότερα, η ΑΕΚ άρχισε να κερδίζει μονομαχίες και δεύτερες μπάλες, με αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός να μην μπορεί να κρατήσει την μπάλα. Ο Νίκολιτς, όμως, είδε και τους δύο στόπερ του να κιτρινίζονται, μέχρι το 33ο λεπτό της αναμέτρησης.

Το «τριφύλλι» απείλησε με τον Κοντούρη στο 39ο λεπτό, με τον Στρακόσα να διώχνει δύσκολα σε κόρνερ το μακρινό σουτ του, ενώ λίγα λεπτά αργότερα ο Πήλιος έπεσε εντός περιοχής μετά από μονομαχία με τον Καλάμπρια. Οι «κιτρινόμαυροι» φώναξαν για πέναλτι, αλλά διαιτητής και VAR είχαν διαφορετική άποψη.

Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους ο Βάργκα σκόραρε με κεφαλιά, αλλά το γκολ δεν μέτρησε, καθώς ήταν για… χιλιοστά οφσάιντ.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να μην προχωρούν σε κάποια αλλαγή και την ΑΕΚ να δείχνει πιο αποφασισμένη στο ξεκίνημα, όπου διατήρησε την κατοχή της μπάλας. Ο Παναθηναϊκός, από την άλλη, είχε κάποιες καλές προϋποθέσεις με τον Παντελίδη, ο οποίος, όμως, θα μπορούσε να γίνει πιο ομαδικός.

Ο 23χρονος επιθετικός πρωταγωνίστησε στην αντεπίθεση που έφερε το γκολ του Παναθηναϊκού. Η μπάλα έφτασε στον Τσέριν, ο οποίος σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι και στην επαναφορά ο Τετέι με κεφαλιά έκανε το 0-1 στο 63’. Η φάση ξεκίνησε από τραγικό λάθος του Πήλιου.

Στο 66ο λεπτό, ο Νίκολιτς έβαλε τον Ζίνι στη θέση του Περέιρα, με τον Ανγκολέζο να πηγαίνει δεξιά κι ο Κοϊτά αριστερά. Η αλλαγή του Σέρβου τεχνικού απέδωσε άμεσα, καθώς ο Ζίνι ήταν αυτός που με πολύ όμορφο πλασέ μέσα από την περιοχή έκανε το 1-1 στο 72ο λεπτό. Με το γήπεδο να παίρνει «φωτιά», οι «κιτρινόμαυροι» άρχισαν να πιέζουν το «τριφύλλι» για φτάσουν στην ολική ανατροπή.

Η «Ένωση» δημιούργησε κάποιες καλές στιγμές, αλλά έφτασε μια… ανάσα από το 2-1, σε μια φάση όπου πρωταγωνιστής ήταν και πάλι ο Ανγκολέζος επιθετικός. Ήταν στο 77ο λεπτό, όταν η μπάλα πέρασε απ’ όλους κι έφτασε στον Ζίνι, ο οποίος, από πλάγια θέση και προ κενής εστίας, έστειλε την μπάλα στην στο οριζόντιο δοκάρι.

Η πρώτη απειλή του Παναθηναϊκού, μετά το γκολ του Τετέι, ήρθε στο 82ο λεπτό, με το πολύ καλό σουτ του Ζαρουρί να περνάει δίπλα από το «παραθυράκι» του Στρακόσα. Η αναμέτρηση εξελίχθηκε σε θρίλερ στα τελευταία λεπτά, με την ΑΕΚ να πιέζει για την ανατροπή και το «τριφύλλι» να ψάχνει μια αντεπίθεση.

Η ΑΕΚ άγγιξε το γκολ στο 88ο λεπτό, χάνοντας τεράστια διπλή ευκαιρία να ανοίξει το σκορ. Αρχικά, ο Γιόβιτς δεν κατάφερε να νικήσει τον Λαφόν από κοντινή απόσταση, ενώ στη συνέχεια ο Ρότα δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει τη φάση.

Τελικά, η λύτρωση για την «Ένωση» ήρθε στο 90+3’, όταν ο Ζοάο Μάριο βρήκε δίχτυα και πέτυχε το γκολ που χάρισε τη μεγάλη νίκη στην ΑΕΚ, στέλνοντάς τη στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου.