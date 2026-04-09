Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος 17χρονος που κατηγορείται για βιασμό 14χρονης
Ελεύθερος με όρους αφέθηκε ο 17χρονος που καταγγέλθηκε για γενετήσιες πράξεις σε βάρος 14χρονης στη Θεσσαλονίκη.
Ο ανήλικος, με καταγωγή από την Αίγυπτο, απολογήθηκε σήμερα σε ανακριτή, αρνούμενος τις κατηγορίες που του αποδίδονται (βιασμό και γενετήσιες πράξεις με ανήλικη κάτω των 15 ετών). Κατά πληροφορίες ανέφερε ότι όλα έγιναν με τη συναίνεση της 14χρονης, την πραγματική ηλικία της οποίας, όπως είπε, δεν γνώριζε.
Μετά τις εξηγήσεις που έδωσε, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν να τον αφήσουν ελεύθερο με την επιβολή δύο περιοριστικών όρων: απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και απαγόρευση προσέγγισης και επικοινωνίας με την ανήλικη.