Κυριακή του Πάσχα: Τι ισχύει για όσους εργαστούν σήμερα

Για την Κυριακή του Πάσχα ισχύει ο γενικός κανόνας της Κυριακής αργίας. Δηλαδή, απαγορεύεται η απασχόληση των εργαζομένων.

Όσοι από τους μισθωτούς απασχοληθούν σε επιχειρήσεις που νόμιμα λειτουργούν κατά τις Κυριακές και τις λοιπές απ’ το νόμο αργίες δικαιούνται προσαύξηση 75% αλλά και ρεπό, εφόσον εργαστούν άνω των 5 ωρών.

Σημεία ιδιαίτερης προσοχής, είναι τα εξής:

– Η παράνομη απασχόληση προσωπικού κατά την Κυριακή ή τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ σοβαρών παραβάσεων , με πρόστιμο και ποινικές κυρώσεις για τον εργοδότη.

– Των γενικών προβλέψεων ως προς την αμοιβή και τα ρεπό, υπερισχύουν ευνοϊκότεροι όροι συμβάσεων, κανονισμών εργασίας ή επιχειρησιακής συνήθειας.

-Δεν είναι νόμιμος ο συμψηφισμός ρεπό, με την ημέρα υποχρεωτικής αργίας, ούτε περιλαμβάνονται στην ετήσια άδεια με αποδοχές.

– Όσες επιχειρήσεις δεν υπάγονται στις εξαιρέσεις του νόμου, δεν μπορούν να λειτουργήσουν νόμιμα, χωρίς να έχουν λάβει ειδική άδεια από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας.

Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης (όπως κίνδυνος καταστροφής προϊόντων είτε βλάβης εγκαταστάσεων ή υλικών), απαιτείται αναγγελία στην Αστυνομία.

Διαβάστε επίσης