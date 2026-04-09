Σε απεργία προχωρούν στις 24 Απριλίου οι εργαζόμενοι στους Δήμους

Σε πανελλαδική απεργία προχωρούν στις 24 Απριλίου οι εργαζόμενοι στους Δήμους, έπειτα από απόφαση που έλαβε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού Οργανισμών Τοπικής αυτοδιοίκησης (ΠΟΠ-ΟΤΑ).

Στην ανακοίνωση της η ΠΟΠ-ΟΤΑ, τόνισε ότι προχώρησε στην απόφαση για απεργιακή κινητοποίηση, μετά από έκτακτη συνεδρίαση, εξαιτίας των σοβαρών εξελίξεων σχετικά με το θέμα των εργαζόμενων ΕΣΠΑ.

Οι εργαζόμενοι θα πραγματοποιήσουν απεργιακή συγκέντρωση στις 11 το πρωί, στην Αθήνα στην Πλατεία Καραϊσκάκη.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της ΠΟΠ-ΟΤΑ:

«Λόγω των σοβαρών εξελίξεων σχετικά με το θέμα των εργαζόμενων ΕΣΠΑ αλλά και την ενημέρωση που είχαμε, η ΠΟΠ-ΟΤΑ συνεδρίασε εκτάκτως την Μ. Τετάρτη 8/4/2026 και αποφάσισε:

Α) Την κήρυξη 24ωρης Πανελλαδικής Απεργίας για την Παρασκευή 24-4-2026 για όλους τους εργαζόμενους ΕΣΠΑ που είναι Μέλη της Ομοσπονδίας μας.

Β) Θα επιδιώξουμε συνάντηση πριν την Απεργία με την ΚΕΔΕ αλλά και με την ηγεσία των εμπλεκόμενων Υπουργείων ώστε να διευκρινιστούν πλήρεις οι προθέσεις της Κυβέρνησης σχετικά με το θέμα.

Πάγια θέση της Ομοσπονδίας μας είναι η πρόσληψη μόνιμου προσωπικού.

Ζητάμε την προκήρυξη όπως «Βοήθεια στο σπίτι» για όλους τους εργαζόμενους ΕΣΠΑ έτσι ώστε να σταματήσει η ομηρία αυτών των εργαζόμενων και ταυτόχρονα να καλυφθούν οι διαρκείς ανάγκες για την εύρυθμη λειτουργία των Κοινωνικών Δομών των Δήμων».

