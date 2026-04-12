Κρήτη και Γαύδος: Περισσότεροι από 125 μετανάστες κατέφτασαν μέσα σε πέντε ώρες

Νέα περιστατικά μεταναστευτικών ροών καταγράφηκαν τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή της Γαύδου και νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη, όπου εντοπίστηκαν και διασώθηκαν συνολικά περίπου 129 αλλοδαποί σε κάθε επιχείρηση.

Στη Γαύδο, υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, εντοπίστηκαν και διασώθηκαν περίπου 35 αλλοδαποί που επέβαιναν σε λέμβο σε θαλάσσια περιοχή νότια του νησιού. Στην επιχείρηση συμμετείχε σκάφος της Frontex, με τη συνδρομή μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone), ενώ οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Γαύδου με καλές καιρικές συνθήκες.

Παράλληλα, νότια των Καλών Λιμένων σημειώθηκαν δύο ακόμη επιχειρήσεις διάσωσης. Στην πρώτη εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 37 άτομα που επέβαιναν σε λέμβο περίπου 44 ναυτικά μίλια από την ακτή, με τη συμμετοχή σκάφους της Frontex και drone. Στη δεύτερη επιχείρηση, λίγο αργότερα, εντοπίστηκαν ακόμη 22 αλλοδαποί σε δεύτερη λέμβο, σε απόσταση περίπου 45 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Και στις δύο περιπτώσεις οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

Νωρίτερα, είχαν καταγραφεί ακόμη δύο περιστατικά στην ίδια θαλάσσια περιοχή, όπου εντοπίστηκαν και διασώθηκαν περίπου 35 αλλοδαποί σε κάθε επιχείρηση, με τη συνδρομή της Frontex και drones, ενώ οι καιρικές συνθήκες ήταν καλές.

Συνολικά, στις τέσσερις επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης στη Γαύδο και τους Καλούς Λιμένες, διασώθηκαν περίπου 129 αλλοδαποί, γεγονός που καταδεικνύει τη συνεχιζόμενη πίεση από μεταναστευτικές ροές στην περιοχή της νότιας Κρήτης.