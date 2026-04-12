Εντοπίστηκαν δύο σκάφη με 59 μετανάστες στους Καλούς Λιμένες - Επιχειρήσεις διάσωσης από το Λιμενικό

Snapshot Δύο επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκαν νότια των Καλών Λιμένων την Κυριακή του Πάσχα.

Στην πρώτη επιχείρηση διασώθηκαν 37 αλλοδαποί από λέμβο, σε απόσταση 44 ναυτικών μιλίων, με τη βοήθεια σκάφους της Frontex και drone.

Στη δεύτερη επιχείρηση διασώθηκαν 22 αλλοδαποί 45 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, με τη συμμετοχή ναυαγοσωστικού σκάφους και drone της Frontex.

Οι διασωθέντες και από τις δύο επιχειρήσεις πρόκειται να μεταφερθούν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

Οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες συνέβαλαν στην επιτυχή ολοκλήρωση των επιχειρήσεων διάσωσης. Snapshot powered by AI

Δύο ξεχωριστές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής του Πάσχα στην Κρήτη και συγκεκριμένα νότια των Καλών Λιμένων.

Στην πρώτη περίπτωση, εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 37 αλλοδαποί που επέβαιναν σε λέμβο, σε απόσταση περίπου 44 ναυτικών μιλίων νότια των Καλών Λιμένων. Στην επιχείρηση συμμετείχε σκάφος της Frontex, με τη συνδρομή μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone). Οι διασωθέντες πρόκειται να μεταφερθούν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, ενώ οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή ήταν καλές.

Λίγο αργότερα, ακολούθησε δεύτερη επιχείρηση στην ίδια ευρύτερη θαλάσσια ζώνη, αυτή τη φορά 45 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Εκεί εντοπίστηκαν 22 ακόμη αλλοδαποί που επέβαιναν επίσης σε λέμβο. Η διάσωση πραγματοποιήθηκε από ναυαγοσωστικό σκάφος, με τη συμμετοχή drone της Frontex.

Και στη δεύτερη περίπτωση, οι διασωθέντες αναμένεται να μεταφερθούν με ασφάλεια στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, με τις καιρικές συνθήκες να ευνοούν τις επιχειρήσεις.