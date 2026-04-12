Βόλος: Υπέκυψε στα τραύματά του ο χειριστής μηχανημάτων που καταπλακώθηκε σε εργοτάξιο

Ο άτυχος άνδρας είχε τραυματιστεί σοβαρά τη Μεγάλη Δευτέρα

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Υπέκυψε, τελικά, στα τραύματά του ο 58χρονος χειριστής μηχανημάτων που καταπλακώθηκε τη Μεγάλη Δευτέρα, σε εργοτάξιο στον Βόλο.

Ο άτυχος άνδρας είχε τραυματιστεί σοβαρά, όταν, κατά τη διάρκεια εργασιών φόρτωσης εκσκαφέα σε φορτηγό, σημειώθηκε το ατύχημα. Σύμφωνα με το taxydromos.gr, η ράμπα υποχώρησε ξαφνικά, με αποτέλεσμα το βαρύ μηχάνημα να ανατραπεί και να τον καταπλακώσει.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που τον μετέφερε στο νοσοκομείο Βόλου, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες, ο 58χρονος δεν κατάφερε να ξεπεράσει τα τραύματά του και υπέκυψε.

Για το περιστατικό είχε συλληφθεί ο εργολάβος του ιδιωτικού έργου, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος με εντολή της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Βόλου, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη προκαταρκτική εξέταση για τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

