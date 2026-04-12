Τραγωδία στον Βόλο τα ξημερώματα του Πάσχα: Νεκρός 23χρονος οδηγός μηχανής

Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε τα ξημερώματα της Κυριακής του Πάσχα ένας 23χρονος δικυκλιστής στον Βόλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της τοπικής ιστοσελίδας magnesianews ο νεαρός οδηγούσε τη μηχανή του στη Λεωφόρο Αθηνών, όταν υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες στο ύψος της Μπουρμπουλήθρας εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στο οδόστρωμα.

Το τραγικό δυστύχημα συνέβη στις 04:00 τα ξημερώματα και ο οδηγός φέρεται να έχασε τη ζωή του ακαριαία.

Το ασθενοφόρο που κλήθηκε στο σημείο τον μετέφερε στο νοσοκομείο Βόλου όπου απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα παραμένουν αδιευκρίνιστες και διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Η τροχαία Βόλου έχει αναλάβει την προανάκριση προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια της εκτροπής του δικύκλου.