Καιρός: Τι προβλέπει το ECMWF για τις ημέρες που έρχονται - Τοπικές βροχές και άνεμοι ως 7 μποφόρ

Ο Θοδωρής Κολυδάς αναλύει τα δεδομένα του ECMWF για την ανοιξιάτικη αστάθεια που επηρεάζει κυρίως τη δυτική και βόρεια Ελλάδα τον Απρίλιο.

Ήπιος αλλά ευμετάβλητος παραμένει ο καιρός στη χώρα, καθώς η ανοιξιάτικη αστάθεια φέρνει τοπικές βροχές στα ορεινά και ενισχυμένους βοριάδες στο Αιγαίο. Την ίδια ώρα, τα προγνωστικά στοιχεία που αναλύει ο Θοδωρής Κολυδάς δείχνουν περιορισμένα φαινόμενα, με τη θερμοκρασία να διατηρείται σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Η πρόβλεψη της ΕΜΥ για σήμερα

Για σήμερα, σύμφωνα με την ΕΜΥ στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και την περιοχή Καστελλόριζου αναμένονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές ή πρόσκαιρους όμβρους κυρίως στα ορεινά.

Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις στη βόρεια Κρήτη και το βόρειο Αιγαίο. Η ορατότητα τις βραδινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στο Αιγαίο 6 και στα νοτιοανατολικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 19 με 21 βαθμούς, στα Δωδεκάνησα και τα ανατολικά ηπειρωτικά τους 22 και τοπικά στα δυτικά τους 23 βαθμούς Κελσίου.

Παρ’ όλα αυτά, ο καιρός δεν θα είναι πλήρως αίθριος, καθώς κατά διαστήματα θα εμφανίζονται αυξημένες αλλά πρόσκαιρες νεφώσεις, οι οποίες ενδέχεται να δίνουν τοπικές βροχές, είτε λόγω της ανοιξιάτικης αστάθειας είτε εξαιτίας ασθενών διαταραχών που θα περνούν από την περιοχή.

Η πρόβλεψη Κολυδά για τις επόμενες ημέρες

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του ECMWF, δεν διαμορφώνεται ένα γενικευμένο υγρό μοτίβο για τη χώρα, όπως αναφέρει ο Θοδωρής Κολυδάς.

1776516458358-682712339-clipboard04-18-202601.jpg

Τα περισσότερα φαινόμενα φαίνεται να εντοπίζονται στη βόρεια και τη δυτική Ελλάδα, όπου κατά τόπους δεν αποκλείονται και αξιόλογα ύψη βροχής, ενώ αντίθετα στα ανατολικά και τα νότια τα φαινόμενα θα είναι πιο περιορισμένα και τοπικού χαρακτήρα.

Ειδικά για την Κρήτη, η συνολική εικόνα της εβδομάδας δεν δείχνει σημαντική απόκλιση από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, ωστόσο δεν αποκλείονται κατά διαστήματα πιο έντονες και επεισοδιακές βροχοπτώσεις σε τοπικό επίπεδο.

Σε ό,τι αφορά τη θερμοκρασία, αυτή θα παραμείνει κοντά στις φυσιολογικές τιμές για την εποχή, χωρίς αξιόλογες εξάρσεις, διατηρώντας ένα τυπικά ανοιξιάτικο σκηνικό με ήπιες εναλλαγές στον καιρό.

