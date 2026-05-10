Καιρός αύριο: Καλοκαιρινό το σκηνικό με περαιτέρω άνοδο θερμοκρασίας - Στους 31 βαθμούς στην Κρήτη

Snapshot Αύριο Δευτέρα 11 Μαΐου 2026 ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις και τοπικές βροχές κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στους 31 βαθμούς στην Κρήτη, ενώ στις περισσότερες περιοχές θα κυμανθεί μεταξύ 26 και 30 βαθμών Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα νότια πελάγη τοπικά 6 μποφόρ, ενώ από το μεσημέρι θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 28 βαθμούς με αραιές νεφώσεις και ανέμους νότιους νοτιοανατολικούς 3 με 4 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη θα υπάρξουν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα γύρω ορεινά, με θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς και ανέμους νότιους νοτιοανατολικούς 3 με 4 μποφόρ.

Γενικά αίθριο καιρό σε όλη τη χώρα προβλέπει για αύριο η ΕΜΥ με αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πιο πυκνές στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, με λίγες τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς στα ορεινά της Μακεδονίας μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και είναι πιθανό να σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Από το μεσημέρι στα δυτικά και βαθμιαία στα κεντρικά και τα νότια θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 3 με 5 και τοπικά στα νότια 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 28 βαθμούς, κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 29 με 30 και στην Κρήτη τους 31 βαθμούς Κελσίου.

Αραιές νεφώσεις στην Αττική, παροδικά πυκνότερες κατά τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες με τους ανέμους να πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 15 έως 28 βαθμούς κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες με πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων, κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 13 και 25 βαθμούς κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία, Θράκη

Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές ή όμβρους και στα ορεινά της Μακεδονίας πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 25 και τοπικά 26 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος

Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και από τις μεσημεριανές ώρες δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος

Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά της Θεσσαλίας και της ανατολικής Στερεάς.

Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα στα νότια δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 27 με 29 και τοπικά 30 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές.

Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 25 με 26, στην Κρήτη τους 28 με 30 και τοπικά 31 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ και στα νότια 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 24 με 25 και τοπικά στα νότια 26 βαθμούς Κελσίου.

