Ο ΟΗΕ επιβεβαιώνει καταναγκαστική εργασία σε Θιβέτ και Σιντζιάνγκ

Στη δήλωση συμμετέχουν ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ: Ειδικοί Εισηγητές για τη σύγχρονη δουλεία, τα δικαιώματα των μειονοτήτων, τα πολιτιστικά δικαιώματα και την εμπορία ανθρώπων

Newsbomb

Ο ΟΗΕ επιβεβαιώνει καταναγκαστική εργασία σε Θιβέτ και Σιντζιάνγκ
AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Για χρόνια, το Πεκίνο υποστήριζε ότι οι καταγγελίες περί καταναγκαστικής εργασίας στις περιοχές του Θιβέτ και του Σιντζιάνγκ αποτελούσαν «δυτική προπαγάνδα». Σήμερα, αυτή η αφήγηση δέχεται το ισχυρότερο πλήγμα της.
Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών —συνήθως επιφυλακτικός στις διατυπώσεις του— εξέδωσε επίσημη δήλωση που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο η Κίνα να ευθύνεται για «υποδούλωση ως έγκλημα κατά της ανθρωπότητας».

Μια σπάνια και βαριά καταδίκη

Στη δήλωση συμμετέχουν ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ: Ειδικοί Εισηγητές για τη σύγχρονη δουλεία, τα δικαιώματα των μειονοτήτων, τα πολιτιστικά δικαιώματα και την εμπορία ανθρώπων, καθώς και Ομάδες Εργασίας για την Αυθαίρετη Κράτηση και τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.
Πρόκειται για έναν άτυπο αλλά εξαιρετικά ισχυρό «δικαστικό σχηματισμό συνείδησης», του οποίου το συμπέρασμα είναι σαρωτικό.

Οι ειδικοί περιγράφουν «ένα διαρκές μοτίβο κρατικά επιβαλλόμενης καταναγκαστικής εργασίας που αφορά εθνοτικές μειονότητες σε πολλές κινεζικές επαρχίες», τονίζοντας ότι σε πολλές περιπτώσεις τα καταναγκαστικά στοιχεία είναι τόσο έντονα ώστε να συνιστούν αναγκαστική μεταφορά ή και υποδούλωση.

Το τέλος της αμφισβήτησης

Μέχρι σήμερα, οι υπερασπιστές του Πεκίνου απέρριπταν μαρτυρίες Ουιγούρων, Καζάκων, Κιργιζίων και Θιβετιανών ως κατασκευασμένες. Δορυφορικές εικόνες χαρακτηρίζονταν «παρερμηνείες» και διαρροές εγγράφων «πλαστογραφίες».
Όμως πλέον, ο ίδιος ο ΟΗΕ —ο θεσμός που η Κίνα συχνά επικαλούνταν ως ουδέτερο κριτή— επιβεβαιώνει τον πυρήνα των καταγγελιών: το σύστημα «μεταφοράς εργασίας» είναι στην πράξη μαζικός εξαναγκασμός.

Σιντζιάνγκ: εκατομμύρια «μεταφορές», καμία επιλογή

Στο Σιντζιάνγκ, τα κρατικά προγράμματα «ανακούφισης της φτώχειας μέσω εργασίας» υποχρεώνουν μέλη μειονοτήτων να αποδέχονται θέσεις εργασίας υπό ασφυκτική επιτήρηση.

Το ίδιο το πενταετές σχέδιο της περιοχής προβλέπει 13,75 εκατομμύρια περιπτώσεις μεταφοράς εργαζομένων — ένας αριθμός που καθιστά τον ισχυρισμό της εθελοντικής συμμετοχής στατιστικά αδύνατο.

Όταν εκατομμύρια «μεταφέρονται», η έννοια της επιλογής παύει να έχει νόημα.

Θιβέτ: κοινωνική μηχανική σε πλήρη ανάπτυξη

Ακόμη πιο ανησυχητική είναι η εικόνα στο Θιβέτ, μια περιοχή που το Πεκίνο διατηρεί σε σχετική αφάνεια. Οι ειδικοί του ΟΗΕ εκτιμούν ότι σχεδόν 650.000 Θιβετιανοί επηρεάστηκαν μόνο το 2024 από προγράμματα μεταφοράς εργασίας, τα οποία συνοδεύονται από στρατιωτικού τύπου εκπαίδευση και εκστρατείες πίεσης.

Μεταξύ 2000 και 2025, περίπου 3,36 εκατομμύρια Θιβετιανοί έχουν επηρεαστεί από πολιτικές αναγκαστικής μετεγκατάστασης και διάλυσης του νομαδικού τρόπου ζωής. Ολόκληρα χωριά μετακινούνται μέσω έμμεσων απειλών: διακοπή βασικών υπηρεσιών, επαναλαμβανόμενες επισκέψεις στο σπίτι, απαγόρευση κάθε δημόσιας κριτικής.

Πολιτιστική διάβρωση με διοικητική υπογραφή

Οι πολιτικές αυτές δεν είναι απλώς οικονομικά μέτρα. Όπως προειδοποιούν οι ειδικοί, επιφέρουν βίαιη αλλαγή τρόπου ζωής, αποκόπτοντας κοινότητες από τη γη, τη γλώσσα, τη θρησκεία και τις κοινωνικές τους δομές.

Η παραδοσιακή γεωργία και η νομαδική κτηνοτροφία αντικαθίστανται από εξαναγκαστική μισθωτή εργασία, οδηγώντας σε πολιτιστική διάβρωση μέσω κρατικής διοίκησης.

Παγκόσμιες συνέπειες και ευθύνη των επιχειρήσεων

Οι επιπτώσεις ξεπερνούν τα σύνορα της Κίνας. Προϊόντα που παράγονται μέσω καταναγκαστικής εργασίας εισέρχονται στις διεθνείς αλυσίδες εφοδιασμού, συχνά μέσω τρίτων χωρών.

Ο ΟΗΕ απευθύνει σαφή προειδοποίηση στις επιχειρήσεις: οφείλουν να διασφαλίσουν ότι οι δραστηριότητές τους δεν συνδέονται με καταναγκαστική εργασία, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Αρχές του ΟΗΕ για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Παράλληλα, επαναλαμβάνεται το πάγιο αίτημα για απεριόριστη πρόσβαση ανεξάρτητων μηχανισμών ανθρωπίνων δικαιωμάτων — ένα αίτημα που το Πεκίνο συνεχίζει να απορρίπτει.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:37LIFESTYLE

Μαρία Σάκκαρη: Πότε και που θα γίνει ο γάμος της με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη

22:26ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέα Πέραμος: Νέο ντοκουμέντο από την αρπαγή του 27χρονου - «Κλειδί» η μαραθώνια κατάθεση της συζύγου του

22:25ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Συμπλοκή του λιμενικού με σκάφος διακινητών - Πληροφορίες για πέντε νεκρούς

22:15ΚΟΣΜΟΣ

Λιβύη: Δολοφονήθηκε ο γιος του Καντάφι, Σαΐφ αλ Ισλάμ - Πυροβολήθηκε στον κήπο του

22:12ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 3/2/2026: Ένας τυχερός κερδίζει το ποσό του 1.000.000 ευρώ

22:11ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Συμπλοκή του λιμενικού με σκάφος διακινητών - Αναφορές για τραυματίες

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 3/2/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

22:02ΜΠΑΣΚΕΤ

Τόφας – ΑΕΚ 90-93 (77-77κ.α.): Μεγάλο «διπλό» στην Τουρκία και «3 στα 3» στο BCL

21:57LIFESTYLE

Grand Hotel spoiler: Ο Πέτρος «πιάνει» Αλίκη και Άρη – Πώς αντιδρά;

21:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίθεση Σαμαρά σε Μητσοτάκη: «Αυτός είναι το χάος - Λάθος η συνάντηση με Ερντογάν»- Τι είπε για Καρυστιανού και νέο κόμμα

21:38ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot 3/2/2026: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 10.000.000 ευρώ

21:27ΚΟΣΜΟΣ

Η «σκοτεινή» σχέση Έπσταϊν-Φέργκιουσον: «Παντρέψου με», από το φλερτ στην οικονομική βοήθεια - Νέοι αποκαλυπτικοί διάλογοι στο «φως»

21:16ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο: Τα highlights του Ελλάδα – Ουγγαρία | Πότε είναι ο «μικρός» τελικός

21:15ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Νέες αξιώσεις των Ιρανών για τις διαπραγματεύσεις - «Ρισκάρουν την οργή του Τραμπ»

21:08ΜΠΑΣΚΕΤ

Ντουμπάι - Ολυμπιακός: Οπαδός έβρισε τον Μπαρτζώκα και αυτός ανέβηκε έξαλλος στην εξέδρα (vid)

21:01ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE CHAT Παναθηναϊκός AKTOR - Ρεάλ Μαδρίτης: Η κρίσιμη αναμέτρηση για την Euroleague

20:58ΕΛΛΑΔΑ

Δασκάλα yoga ανατίναξε αυτοκίνητα συγγενών και φίλων που δεν της έδιναν δανεικά - Βίντεο ντοκουμέντο

20:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Ντουμπάι - Ολυμπιακός 108-98 (παρ.): Ήττα στα Εμιράτα και «στοπ» στο σερί

20:40ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ελλάδα – Ουγγαρία 11-12: Έδωσε μεγάλη μάχη, αλλά λύγισε στα πέναλτι – Για το χάλκινο η «γαλανόλευκη»

20:38ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για την εξαφάνιση 29χρονου από την Σταυρούπολη – «Η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:11ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Συμπλοκή του λιμενικού με σκάφος διακινητών - Αναφορές για τραυματίες

22:25ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Συμπλοκή του λιμενικού με σκάφος διακινητών - Πληροφορίες για πέντε νεκρούς

20:58ΕΛΛΑΔΑ

Δασκάλα yoga ανατίναξε αυτοκίνητα συγγενών και φίλων που δεν της έδιναν δανεικά - Βίντεο ντοκουμέντο

09:25LIFESTYLE

Τηλεθέαση: «Έκλεψαν» την πρωτιά από Καινούργιου και Λιάγκα

22:12ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 3/2/2026: Ένας τυχερός κερδίζει το ποσό του 1.000.000 ευρώ

21:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίθεση Σαμαρά σε Μητσοτάκη: «Αυτός είναι το χάος - Λάθος η συνάντηση με Ερντογάν»- Τι είπε για Καρυστιανού και νέο κόμμα

21:01ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE CHAT Παναθηναϊκός AKTOR - Ρεάλ Μαδρίτης: Η κρίσιμη αναμέτρηση για την Euroleague

20:00ΕΛΛΑΔΑ

«Ο πατέρας μου πέθανε Σάββατο, ενώ την Δευτέρα είχα χημειοθεραπεία»: Παγκόσμια ημέρα κατά του Καρκίνου - Η ελπίδα ότι σε λίγα χρόνια θα είναι για όλους μια χρόνια ασθένεια

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 3/2/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

17:58ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια 30 χρόνια μετά: Οι Τούρκοι κομάντος πλήρωσαν από την τσέπη τους τα καύσιμα του σκάφους τους

15:46ΕΛΛΑΔΑ

Σόου Λυμπερόπουλου: «Τα παπαγαλάκια έλεγαν ότι το Μαξίμου είναι κλειστό για τα ταξί αλλά είχαμε μια άριστη συζήτηση με τον διευθυντή του πρωθυπουργού»

22:15ΚΟΣΜΟΣ

Λιβύη: Δολοφονήθηκε ο γιος του Καντάφι, Σαΐφ αλ Ισλάμ - Πυροβολήθηκε στον κήπο του

19:49ΚΟΣΜΟΣ

Ο πρώην σύζυγος της Τζιλ Μπάιντεν συνελήφθη για τη δολοφονία της γυναίκας του

21:08ΜΠΑΣΚΕΤ

Ντουμπάι - Ολυμπιακός: Οπαδός έβρισε τον Μπαρτζώκα και αυτός ανέβηκε έξαλλος στην εξέδρα (vid)

17:49LIFESTYLE

Ξεσπά η μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη: «Με κορόϊδευε, βασανίστηκα χρόνια να δω πού έφταιξα»

19:12ΚΟΣΜΟΣ

Τζέφρι Έπσταϊν: Τα κρυφά παιδιά και το όραμα για δημιουργία μίας «ανώτερης φυλής» - Θύμα καταγγέλει ότι της πήραν το μωρό 10 λεπτά μετά τη γέννησή του

17:16ΚΟΣΜΟΣ

Λόρα: «Όσο βοήθησα, βοήθησα... Εσείς αν θέλετε να την ψάξετε, ψάξτε την» λέει ο πατέρας της 16χρονης

19:28ΚΟΣΜΟΣ

«Ανάβουν τα αίματα» - Reuters: Κατάρριψη ιρανικού drone που πλησίασε αμερικανικό αεροπλανοφόρο

20:29ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Μεταφορών: Επείγουσα εντολή στην Hellenic Train να ελέγξει όλα τα καθίσματα των τρένων

22:26ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέα Πέραμος: Νέο ντοκουμέντο από την αρπαγή του 27χρονου - «Κλειδί» η μαραθώνια κατάθεση της συζύγου του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ