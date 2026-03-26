Νετανιάχου: «Συνεχίζουμε να χτυπάμε δυναμικά τους στόχους του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, εξέδωσε εξέδωσε βιντεοσκοπημένη δήλωση την Πέμπτη, αναφέροντας ότι το Ισραήλ συνεχίζει να επιτίθεται δυναμικά σε ιρανικούς στόχους, ενώ παράλληλα επιβεβαίωσε ότι ο διοικητής του ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης είναι νεκρός.

«Συνεχίζουμε να χτυπάμε δυναμικά τους στόχους του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος.

Χθες το βράδυ εξοντώσαμε τον διοικητή του ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης.

Αυτός ο άνθρωπος έχει πολύ αίμα στα χέρια του, και ήταν επίσης αυτός που ηγήθηκε του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ.

Αυτό είναι ένα ακόμη παράδειγμα της στενής συνεργασίας μεταξύ μας και των φίλων μας στις ΗΠΑ με κοινό στόχο την επίτευξη των στόχων του πολέμου».

Δείτε την βιντεοσκοπημένη δήλωση: