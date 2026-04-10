Από τα γέλια στις κραυγές: Τρεις έφηβες πνίγηκαν για μία selfie σε καταρράκτη - Σκληρά πλάνα

Σε εφιάλτη μετατράπηκε για μία παρέα έφηβων κοριτσιών η εκδρομή τους σε έναν καταρράκτη στην περιοχή Άντρα Πραντές της Ινδίας

Τα τέσσερα κορίτσια βρέθηκαν στον καταρράκτη Μουλαγκούμι, και σύμφωνα με την αστυνομία, στέκονταν σε ολισθηρά βράχια, προσπαθώντας να selfies όταν έχασαν γλίστρησαν και έπεσαν στο νερό. Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι καμία από αυτές δεν ήξερε κολύμπι, επιδεινώνοντας την κατάσταση καθώς παρασύρονταν από το ρεύμα.

Οι ντόπιοι έσπευσαν στο σημείο αφού άκουσαν κραυγές για βοήθεια και κατάφεραν να σώσουν ένα από τα κορίτσια, το οποίο αργότερα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ωστόσο, τα άλλα τρία - που αναγνωρίστηκαν ως Trisha (17), Ratnakumari (16) και Pavitra (16) - παρασύρθηκαν από τα νερά και δεν μπόρεσαν να σωθούν.

Αστυνομικές ομάδες έφτασαν αργότερα στο σημείο και ανέσυραν τις σορούς.

Οι αρχές σημείωσαν ότι ενώ ο καταρράκτης μπορεί να φαίνεται σχετικά μικρός, το έδαφος είναι εξαιρετικά ολισθηρό και τα ρεύματα στο σημείο ισχυρά, καθιστώντας τον επικίνδυνο για τους επισκέπτες.

Η αστυνομία έχει προτρέψει τους τουρίστες να είναι προσεκτικοί και να αποφεύγουν να πλησιάζουν πολύ κοντά σε υδάτινα σώματα, ειδικά σε απομακρυσμένες περιοχές, ή να επιχειρούν να βγάλουν selfies σε επικίνδυνες συνθήκες.