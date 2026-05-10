Χανταϊός: Εκκενώθηκε το κρουαζιερόπλοιο στην Τενέριφη - Επαναπατρίζονται οι ξένοι υπήκοοι

Σε εξέλιξη βρίσκεται στο λιμάνι της Τενερίφης, στα Κανάρια Νησιά της Ισπανίας, η μεγάλη επιχείρηση αποβίβασης των επιβατών του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, στο οποίο εντοπίστηκαν τις προηγούμενες ημέρες κρούσματα χανταϊού.

Η επιχείρηση εκτελείται υπό πολύ αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα, ενώ την αποβίβαση θα ακολουθήσει ο επαναπατρισμός των ξένων υπηκόων που επέβαιναν στο πλοίο. Σημειώνεται ότι, 325 αξιωματικοί της ισπανικής πολιτοφυλακής και 33 αστυνομικοί συμμετέχουν στην επιχείρηση, λόγω της πολυπλοκότητας και των αυξημένων απαιτήσεων ασφαλείας.

Οι 14 Ισπανοί υπήκοοι που επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο έχουν ήδη αναχωρήσει για τη Μαδρίτη με στρατιωτικό αεροσκάφος, όπου θα μεταφερθούν σε νοσοκομείο και θα παραμείνουν σε καραντίνα 42 ημερών. Νωρίτερα, πέντε Γάλλοι υπήκοοι είχαν απογειωθεί για τη Γαλλία, όπου θα υποβληθούν σε 72 ώρες ιατρικών εξετάσεων και στη συνέχεια θα τεθούν σε απομόνωση για 42 ημέρες. Στο αεροδρόμιο της Τενερίφης βρίσκεται ήδη και αεροσκάφος που αναμένει την επιβίβαση Καναδών υπηκόων.

Passengers started disembarking from the hantavirus-hit cruise ship anchored off Tenerife in Spain's Canary Islands, hours after arriving there as evacuation plans got underway. — The Associated Press (@AP) May 10, 2026

Τα πρωτόκολλα βιοασφάλειας που εφαρμόζονται είναι ιδιαίτερα αυστηρά, με τους επιβάτες να μεταφέρονται κατά ομάδες με λεωφορεία, φορώντας ειδικές στολές. Η διαδικασία δεν εξελίσσεται σε διακριτές «φάσεις», αλλά σε συνεχείς ομάδες αποβίβασης και επιβίβασης, ώστε να διασφαλιστεί πλήρης έλεγχος και αποφυγή επαφής με τον τοπικό πληθυσμό, σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές.

Spain began evacuating passengers from the hantavirus-hit cruise ship anchored near Tenerife on Sunday, with Spanish nationals the first taken ashore by boat in small groups.



They were transferred to the airport for a military flight to Madrid, where they will be quarantined… — Channel 4 News (@Channel4News) May 10, 2026

Επαναπατρίζεται σήμερα και ο Έλληνας επιβάτης

Για σήμερα, Κυριακή, έχει προγραμματιστεί και ο επαναπατρισμός του Έλληνα πολίτη, επιβάτη στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius.

Όπως ανέφερε το ρεπορτάζ του Newsbomb.gr, o Έλληνας πολίτης θα μεταφερθεί με ολλανδικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο του Αϊντχόφεν της Ολλανδίας και στη συνέχεια με ειδική πτήση της πολεμικής αεροπορίας θα μεταφερθεί στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Αναμένεται να καταφθάσει στις 03.30 τα ξημερώματα.

Από εκεί, θα τον παραλάβει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και θα μεταφερθεί σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», όπου θα τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών.

Ο Έλληνας πολίτης είναι καλά στην υγεία του και ασυμπτωματικός. Σύμφωνα με τα ενδεικνυόμενα μέτρα ασφαλείας, για προληπτικούς λόγους θα συνοδεύσουν στην ειδική πτήση επαναπατρισμού τον Έλληνα πολίτη, ιατρός ΕΚΑΒ, διασώστης-νοσηλευτής ΕΚΑΒ και ο πρόεδρος του επιστημονικού συμβουλίου του ΕΟΔΥ κ. Θεόδωρος Βασιλακόπουλος.

Παράλληλα, αύριο θα ακολουθήσουν πτήσεις που θα μεταφέρουν πολίτες της Τουρκίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιρλανδίας και των Ηνωμένων Πολιτειών.

A group of five passengers are the first to leave the hantavirus-hit cruise ship MV Hondius.

The passengers dressed in protective clothing and masks were escorted to the shore and expected to continue on flights back to their home countries.

— ABC News (@ABC) May 10, 2026

Μετά την πλήρη εκκένωση, το Hondius θα αναχωρήσει για την Ολλανδία με 17 μέλη του πληρώματος όλα από τις Φιλιππίνες καθώς και τη σορό ενός Γερμανού επιβάτη που έχασε τη ζωή του. Το πλοίο θα οδηγηθεί σε διαδικασία πλήρους απολύμανσης.

Ο στρατός της Βρετανίας έστησε επιχείρηση με αλεξίπτωτα για να βοηθήσει Βρετανό με συμπτώματα χανταϊού

Μία πρωτοφανή επιχείρηση έστησε η Βρετανία για να βοηθήσει υπήκοό της που παρουσιάζει ύποπτα συμπτώματα χανταϊού.

Ειδικότερα, Βρετανοί στρατιωτικοί γιατροί έπεσαν με αλεξίπτωτο στο απομακρυσμένο νησί Τριστάν ντα Κούνια του Ατλαντικού για να βοηθήσουν τον Βρετανό υπήκοο που εξετάζεται ως ύποπτο κρούσμα του ιού.

Ο άνδρας έφυγε από το MV Hondius, στα μέσα Απριλίου και αποβιβάστηκε στο νησί που αποτελεί το πιο απομακρυσμένο κατοικημένο υπερπόντιο έδαφος της Βρετανίας, όπου και ζει.

Ανέφερε για πρώτη φορά συμπτώματα δύο εβδομάδες μετά την αναχώρησή του από το πλοίο και έκτοτε βρίσκεται σε απομόνωση και η κατάστασή του είναι σταθερή. Το Σάββατο έγινε επίσης ρίψη οξυγόνου στο νησί από ένα RAF A400M, δήλωσε το βρετανικό υπουργείο Άμυνας.

British Army medics parachuted to the remote island of Tristan da Cunha in the South Atlantic Ocean. They went to help a British person who may have hantavirus, a serious illness. The island is very far away and has limited medical facilities, so they had to fly in and jump… — War Alerts (@WarNewsGlobal) May 10, 2026

Ο Βρετανός που ζει στο Τριστάν ντα Κούνια αποβιβάστηκε στις 14 Απριλίου, δήλωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ). Ανέφερε ότι είχε διάρροια στις 28 Απριλίου και πυρετό δύο ημέρες αργότερα. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση και βρίσκεται σε απομόνωση.

Η βρετανική επιχείρηση

Μια ομάδα έξι αλεξιπτωτιστών και δύο κλινικών ιατρών από την 16η Ταξιαρχία Αεροπορικής Επίθεσης έπεσαν με αλεξίπτωτο στο Τριστάν ντα Κούνια - ένα αρχιπέλαγος στον Νότιο Ατλαντικό Ωκεανό που θεωρείται ένα από τα πιο απομακρυσμένα νησιά του κόσμου - έχοντας πετάξει από την RAF Brize Norton.

When you need to get the world's most remote inhabited island fast



British Army medics & pathfinders jumped into Tristan da Cunha last night with emergency medical supplies to treat a suspected case of Hantavirus — Jerome Starkey (@jeromestarkey) May 10, 2026

Δύο από τους αλεξιπτωτιστές πήδηξαν μαζί με μια νοσοκόμα εντατικής θεραπείας και έναν γιατρό εντατικής θεραπείας, οι οποίοι θα παρέχουν βοήθεια στο νησί, το οποίο συνήθως διαθέτει ιατρική ομάδα δύο ατόμων.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που ο βρετανικός στρατός έχει στείλει με αλεξίπτωτο ιατρικό προσωπικό για να παρέχει ανθρωπιστική υποστήριξη, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας.

Αποβιβάστηκαν στο γήπεδο γκολφ του νησιού, σύμφωνα με ιστοσελίδα της τοπικής κυβέρνησης, με τους κατοίκους να ευχαριστούν που «κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια σε σύντομο χρονικό διάστημα» για να καλωσορίσουν τους επισκέπτες.

Οι αξιωματούχοι πρόσθεσαν ότι παραδόθηκαν επίσης 3,3 τόνοι ιατρικών εφοδίων για το νοσοκομείο τους.

Η υπουργός Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ δήλωσε: «Αυτές οι εξαιρετικές επιχειρήσεις αντικατοπτρίζουν την ακλόνητη δέσμευσή μας στους ανθρώπους των υπερπόντιων εδαφών μας και στους Βρετανούς υπηκόους, όπου κι αν βρίσκονται. Η ασφάλεια και η ευημερία όλων των μελών της βρετανικής οικογένειας είναι η πρώτη μας προτεραιότητα».

Υπό δύσκολες συνθήκες η επιχείρηση

Το Τριστάν ντα Κούνια, το οποίο έχει πληθυσμό 221 κατοίκων, δεν διαθέτει αεροδιάδρομο και είναι προσβάσιμο μόνο με βάρκα. Οι μέσοι άνεμοι είναι συχνά πάνω από 40 χλμ/ώρα, προκαλώντας δύσκολες συνθήκες για τους αλεξιπτωτιστές, δήλωσε το υπουργείο Άμυνας.

Ο υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων Αλ Καρνς δήλωσε ότι υπήρξαν «απίστευτα δύσκολες συνθήκες».

«Θέλω να αποτίσω ένα τεράστιο φόρο τιμής στο γενναίο προσωπικό μας για την εκτέλεση του έργου του με τον απόλυτο επαγγελματισμό και ψυχραιμία υπό πίεση», πρόσθεσε.

