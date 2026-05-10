Βρετανία: Ο στρατός έστησε επιχείρηση με αλεξίπτωτα για να βοηθήσει Βρετανό με συμπτώματα χανταϊού

Snapshot Ο βρετανικός στρατός έστειλε ιατρικό προσωπικό με αλεξίπτωτο στο απομακρυσμένο νησί Τριστάν ντα Κούνια για να βοηθήσει Βρετανό με ύποπτα συμπτώματα χανταϊού.

Ο ασθενής παρουσίασε συμπτώματα δύο εβδομάδες μετά την αποβίβασή του από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius και βρίσκεται σε απομόνωση και σε σταθερή κατάσταση.

Η επιχείρηση περιελάμβανε ρίψη οξυγόνου και παράδοση 3,3 τόνων ιατρικών εφοδίων στο νησί, το οποίο διαθέτει περιορισμένες ιατρικές υποδομές.

Το Τριστάν ντα Κούνια είναι ένα από τα πιο απομακρυσμένα κατοικημένα νησιά, χωρίς αεροδιάδρομο και η αποστολή πραγματοποιήθηκε υπό πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που ο βρετανικός στρατός χρησιμοποίησε αλεξιπτωτιστές για ανθρωπιστική ιατρική υποστήριξη. Snapshot powered by AI

Μία πρωτοφανή επιχείρηση έστησε η Βρετανία για να βοηθήσει υπήκοό της που παρουσιάζει ύποπτα συμπτώματα χανταϊού.

Ειδικότερα, Βρετανοί στρατιωτικοί γιατροί έπεσαν με αλεξίπτωτο στο απομακρυσμένο νησί Τριστάν ντα Κούνια του Ατλαντικού για να βοηθήσουν τον Βρετανό υπήκοο που εξετάζεται ως ύποπτο κρούσμα του ιού.

Ο άνδρας έφυγε από το MV Hondius, το κρουαζιερόπλοιο που επλήγη από το θανατηφόρο ξέσπασμα του ιού, στα μέσα Απριλίου και αποβιβάστηκε στο νησί που αποτελεί το πιο απομακρυσμένο κατοικημένο υπερπόντιο έδαφος της Βρετανίας, όπου και ζει.

Ανέφερε για πρώτη φορά συμπτώματα δύο εβδομάδες μετά την αναχώρησή του από το πλοίο και έκτοτε βρίσκεται σε απομόνωση και η κατάστασή του είναι σταθερή. Το Σάββατο έγινε επίσης ρίψη οξυγόνου στο νησί από ένα RAF A400M, δήλωσε το βρετανικό υπουργείο Άμυνας.

?British Army medics parachuted to the remote island of Tristan da Cunha in the South Atlantic Ocean. They went to help a British person who may have hantavirus, a serious illness. The island is very far away and has limited medical facilities, so they had to fly in and jump… pic.twitter.com/mCh6xI1NDz — War Alerts (@WarNewsGlobal) May 10, 2026

Στην Τενερίφη το κρουαζιερόπλοιο

Σχεδόν ένα μήνα μετά τον πρώτο θάνατο στο MV Hondius, το πλοίο έφτασε τώρα στην Τενερίφη, όπου οι αρχές βοηθούν περισσότερους από 100 ανθρώπους να αποβιβαστούν για να επαναπατριστούν. Τρία άτομα έχουν πεθάνει, συμπεριλαμβανομένων δύο που επιβεβαιώθηκε ότι ήταν φορείς του χανταϊού.

Ο χανταϊός είναι μια ομάδα ιών που μεταφέρονται από τρωκτικά. Οι περισσότεροι χανταϊοί δεν μεταδίδονται από άτομο σε άτομο, αλλά το στέλεχος των Άνδεων, που εντοπίστηκε σε πολλά άτομα που βρίσκονταν στο ολλανδικό κρουαζιερόπλοιο, μεταδίδεται.

Ο Βρετανός που ζει στο Τριστάν ντα Κούνια αποβιβάστηκε στις 14 Απριλίου, δήλωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).

Ανέφερε ότι είχε διάρροια στις 28 Απριλίου και πυρετό δύο ημέρες αργότερα. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση και βρίσκεται σε απομόνωση.

Η βρετανική επιχείρηση

Μια ομάδα έξι αλεξιπτωτιστών και δύο κλινικών ιατρών από την 16η Ταξιαρχία Αεροπορικής Επίθεσης έπεσαν με αλεξίπτωτο στο Τριστάν ντα Κούνια - ένα αρχιπέλαγος στον Νότιο Ατλαντικό Ωκεανό που θεωρείται ένα από τα πιο απομακρυσμένα νησιά του κόσμου - έχοντας πετάξει από την RAF Brize Norton.

? When you need to get the world's most remote inhabited island fast



British Army medics & pathfinders jumped into Tristan da Cunha last night with emergency medical supplies to treat a suspected case of Hantavirus pic.twitter.com/AZ40xU9Fk2 — Jerome Starkey (@jeromestarkey) May 10, 2026

Δύο από τους αλεξιπτωτιστές πήδηξαν μαζί με μια νοσοκόμα εντατικής θεραπείας και έναν γιατρό εντατικής θεραπείας, οι οποίοι θα παρέχουν βοήθεια στο νησί, το οποίο συνήθως διαθέτει ιατρική ομάδα δύο ατόμων.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που ο βρετανικός στρατός έχει στείλει με αλεξίπτωτο ιατρικό προσωπικό για να παρέχει ανθρωπιστική υποστήριξη, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας.

Αποβιβάστηκαν στο γήπεδο γκολφ του νησιού, σύμφωνα με ιστοσελίδα της τοπικής κυβέρνησης, με τους κατοίκους να ευχαριστούν που «κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια σε σύντομο χρονικό διάστημα» για να καλωσορίσουν τους επισκέπτες.

Οι αξιωματούχοι πρόσθεσαν ότι παραδόθηκαν επίσης 3,3 τόνοι ιατρικών εφοδίων για το νοσοκομείο τους.

Η υπουργός Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ δήλωσε: «Αυτές οι εξαιρετικές επιχειρήσεις αντικατοπτρίζουν την ακλόνητη δέσμευσή μας στους ανθρώπους των υπερπόντιων εδαφών μας και στους Βρετανούς υπηκόους, όπου κι αν βρίσκονται. Η ασφάλεια και η ευημερία όλων των μελών της βρετανικής οικογένειας είναι η πρώτη μας προτεραιότητα».

Υπό δύσκολες συνθήκες η επιχείρηση

Το Τριστάν ντα Κούνια, το οποίο έχει πληθυσμό 221 κατοίκων, δεν διαθέτει αεροδιάδρομο και είναι προσβάσιμο μόνο με βάρκα. Οι μέσοι άνεμοι είναι συχνά πάνω από 40 χλμ/ώρα, προκαλώντας δύσκολες συνθήκες για τους αλεξιπτωτιστές, δήλωσε το υπουργείο Άμυνας.

Ο υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων Αλ Καρνς δήλωσε ότι υπήρξαν «απίστευτα δύσκολες συνθήκες».

«Θέλω να αποτίσω ένα τεράστιο φόρο τιμής στο γενναίο προσωπικό μας για την εκτέλεση του έργου του με τον απόλυτο επαγγελματισμό και ψυχραιμία υπό πίεση», πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης