Σούπερ μάρκετ: Η λίστα με τα 362 προϊόντα που θα μειωθεί η τιμή τους μέχρι και 20%
«Προχωράμε σταθερά, δίπλα στους πολίτες και ιδιαίτερα σε εκείνους που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη», είπε μεταξύ άλλων ο υπουργός Ανάπτυξης
Το υπουργείο Ανάπτυξης ανακοινώθηκε η ανανεωμένη λίστα με 362 κωδικούς προϊόντων που έχουν ενταχθεί ως τώρα στην πρωτοβουλία μείωσης τιμών στα σούπερ μάρκετ από 5% έως 20%.
Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η προσπάθεια για την αποκλιμάκωση των τιμών και την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών συνεχίζεται με αμείωτη ένταση. Συνδυάζοντας τους ελέγχους με την κοινωνική ευθύνη και την ενημέρωση των καταναλωτών.
Προχωράμε σταθερά, δίπλα στους πολίτες και ιδιαίτερα σε εκείνους που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη».
Ακολουθεί η λίστα με τους κωδικούς προϊόντων:
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΙΜΗΣ
Εμπορική Ονομασία Προμηθευτή (για επώνυμα προϊόντα) ή PL
Επωνυμία προϊόντος
Αριθμός κωδικών
Ποσοστιαία μείωση τιμής ραφιού
Ημερομηνία εφαρμογής
ALFA-ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗ
ALFA Πίτες-σφολιάτες και συναφή
5
5% έως 10%
01/11/2024
ARLA FOODS ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕΕ
Καφές (διάφορες γεύσεις)
2
8%
05/11/2024
ARLA FOODS ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕΕ
ΦΡΕΣΚΟ ΤΥΡΙ ΚΡΕΜΑ ARLA LIGHT 16% 200G
1
8%
05/11/2024
BARILLA HELLAS
Κριθαράκι MISKO (διάφορες συσκευασίες)
6
7% έως 12%
21/10/2024
BARILLA HELLAS
Μακαρόνια MISKO (διάφορες συσκευασίες)
15
5% έως 7%
23/10/2024
BEIERSDORF HELLAS
LIPOSAN (διάφορες συσκευασίες)
4
7%
21/10/2024
BEIERSDORF HELLAS
Hansaplast
2
7%
21/10/2024
COLGATE PALMOLIVE
SOFLAN ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ 900ML
1
5%
21/10/2024
COLGATE PALMOLIVE
AJAX ΑΣΠΡΟΣ ΣΙΦΟΥΝΑΣ 1LT
2
5%
21/10/2024
COLGATE PALMOLIVE
ΟΔ/ΜΑ COLGATE (διάφορες συσκευασίες και είδη)
2
5% έως 8%
21/10/2024
COLGATE PALMOLIVE
ΟΔ/ΤΣΑ COLGATE (διάφορες συσκευασίες και είδη)
4
5% έως 8%
21/10/2024
COLGATE PALMOLIVE
ΣΤΟΜ/ΚΟ ΔΙΑ/ΜΑ PERIOGARD ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΥΛΩΝ 400ml
1
5%
21/10/2024
CONDITO
Κέτσαπ, μαγιονέζα
2
10% έως 14%
01/11/2024
ELAIS - UNILEVER HELLAS A.E.
CAJOLINE (διάφορες συσκευασίες)
25
5%
14/10/2024
ELAIS - UNILEVER HELLAS A.E.
ΧΛΩΡΙΝΗ KLINEX (διάφορες συσκευασίες)
7
7%
14/10/2024
ELAIS - UNILEVER HELLAS A.E.
AIM ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ
4
6%
14/10/2024
ELAIS - UNILEVER HELLAS A.E.
AXE STICK
6
7%
14/10/2024
ELAIS - UNILEVER HELLAS A.E.
ULTREX ΣΑΜΠΟΥΑΝ
4
5%
14/10/2024
ELAIS - UNILEVER HELLAS A.E.
HELLMANNS ΣΑΛΤΣΕΣ
10
5%
14/10/2024
ELAIS - UNILEVER HELLAS A.E.
ZWAN LUNCHEON MEAT
3
8%
14/10/2024
ELBISCO AE
ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΒΟΣΙΝΑΚΗ
3
5% έως 7%
05/11/2024
ELBISCO AE
ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΒΟΣΙΝΑΚΗ
5
7%
29/10/2024
ELBISCO AE
ΚΕΙΚ, ΤΡΙΜΑ ΦΡΥΓΑΝΙΑΣ, ΜΑΓΙΑ
4
5% έως 8%
05/11/2024
EURIMAC
ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΜΑΚΒΕΛ (διάφορες συσκευασίες)
5
7%
29/10/2024
FRIESLAND CAMPINA HELLAS A.E.
GOUDA ΦΕΤΕΣ NOYNOY 340GR
1
10% έως 18%
29/10/2024
FRIESLAND CAMPINA HELLAS A.E.
ΚΡΕΜΕΣ ΝΟΥΝΟΥ (διάφορες συσκευασίες)
9
6%
29/10/2024
FRIESLAND CAMPINA HELLAS A.E.
ΝΟΥΝΟΥ ΦΑΡΙΝ ΛΑΚΤΕ
3
6%
29/10/2024
FRIESLAND CAMPINA HELLAS A.E.
MILNER ΣΕ ΦΕΤΕΣ 300GR
1
10% έως 17%
29/10/2024
FRIESLAND CAMPINA HELLAS A.E.
ΓΑΛΑ ΝΟΥΝΟΥ (διάφορες μορφές και συσκευασίες)
8
6% έως 12%
29/10/2024
FRIESLAND CAMPINA HELLAS A.E.
ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΝΟΥΝΟΥ
2
5% έως 8%
29/10/2024
JACOBS DOUWE EGBERTS
ΚΑΦΕΣ (διάφορες συσκευασίες)
3
5% έως 8%
29/10/2024
JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ
Σαμπουάν, αφρόλουτρα και συναφή
17
5% έως 10%
23/10/2024
JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ
ΟΔΟΝΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ LISTERINE (διάφορες συσκευασίες)
4
5% έως 10%
22/10/2024
JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ
ΤΑΜΠΟΝ Ο.Β.
1
5% έως 8%
23/10/2024
HALEON ΕΛΛΑΣ
COREGA POWER MAX
1
5% έως 15%
14/10/2024
LEADER AE
ΡΟΦΗΜΑΤΑ HIPRO/ALPRO
4
5% έως 20%
23/10/2024
MARS HELLAS
BEN'S ΡΥΖΙ (διάφορες συσκευασίες)
4
5%
1/11/2024
MARS HELLAS
WHISKAS/PERFECT FIT/PEDIGREE/DENTASTIX τροφές για γάτες και σκύλους
10
8%
05/11/2024
MONDELEZ
ΤΥΡΙ COTTAGE CHEESE/PHILADELPHEIA
3
8% έως 10%
01/11/2024
MONDELEZ
ΓΛΥΚΑ ΚΑΙ ΚΡΟΥΑΣΑΝ 7 DAYS
5
8% Έως 20%
01/11/2024
NUMIL HELLAS A.E
APTAMIL 1 400GR (όλες οι ηλικίες)
3
5%
24/10/2024
NUMIL HELLAS A.E
HIPRO PUDDING (διάφορες γεύσεις)
3
7%
24/10/2024
NUMIL HELLAS A.E
ALPRO ΦΥΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ ΣΟΓΙΑΣ
2
5%
24/10/2024
PESCANOVA HELLAS
ΣΟΛΟΜΟΣ ΦΙΛΕΤΟ PESCANOVA
1
5% έως 8%
05/11/2024
TOTTIS
ΓΛΥΚΑ SERENATA/AMARETTI
4
5%
01/11/2024
UPFIELD HELLAS
ALTIS Ελαιόλαδο (διάφορες κατηγορίες και συσκευασίες)
5
5% έως 8%
14/10/2024
ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΕ
REGINA GREEN ΡΟΛΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 2ΦΥΛΛΟ 310ΓΡ
1
24%
23/10/2024
ΓΙΩΤΗΣ
ΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1Κ/12
1
9% έως 15%
16/10/2024
ΓΙΩΤΗΣ
ΓΙΩΤΗΣ SWEET&BALANCE ΣΟΚΟΛΑΤΑ
1
8%
1/11/2024
ΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ ΣΤΙΓΜΗΣ
3
8%
1/11/2024
ΓΙΩΤΗΣ
ΚΡΕΜΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
3
8%
1/11/2024
ΓΙΩΤΗΣ
ΚΡΕΜΑ ΚΑΡΑΜΕΛΕ
1
8%
1/11/2024
ΔΕΛΤΑ
ΓΑΛΑ ΜΙΛΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΡΟΦΗΜΑΤΑ
7
5% έως 8%
05/11/2024
ΚΥΚΝΟΣ
ΧΥΜΟΣ ΤΟΜΑΤΑΣ
1
15% έως 16%
16/10/2024
ΕΛΓΕΚΑ
SUNSWEET ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ
1
7% έως 10%
14/10/2024
ΕΛΓΕΚΑ
MINI BABYBEL
1
7% έως 10%
14/10/2024
ΕΛΓΕΚΑ
LA VACHE QUI RIT
5
7% έως 10%
14/10/2024
ΕΛΓΕΚΑ
FERRERO KINDER
5
7% έως 10%
14/10/2024
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ
ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΑΓΝΟ
2
7%
05/11/2024
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ
ΓΑΛΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗΣ ΡΟΔΟΠΗ ΕΛΑΦΡΥ 1,5% ΛΙΠ ΧΩΡΙΣ ΛΑΚΤΟΖΗ 1L
1
8%
05/11/2024
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ
ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ
10
8%
05/11/2024
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ
ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΜΗΛΟ 1ΛΤ
1
8%
05/11/2024
ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΕΥΡΗΚΑ/TOPINE (διάφορες συσκευασίες)
11
5% έως 8%
05/11/2024
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ ΙΚΕ
ΞΙΔΙ ΚΑΙ ΚΡΕΜΑ PAN
4
8%
05/11/2024
ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ Κ Ε AΒΕΕ ΚΑΛΑΣ
ΑΛΑΤΙ (διάφορες συσκευασίες)
3
10%
05/11/2024
ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ
ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΑΤΣΕΛΗΣ/ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ
5
5% έως 8%
05/11/2024
ΚΟΝΤΖΟΓΛΟΥ ΑΦΟΙ ΑΒΕΕ
ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
1
5%
15/10/2024
ΚΟΝΤΖΟΓΛΟΥ ΑΦΟΙ ΑΒΕΕ
ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΙΣΙΤΟΥ ΣΤΙΓΜΗΣ ΚΑΙ ΚΡΕΜΕΣ
7
5%
15/10/2024
ΚΟΡΕ Α.Ε.
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΧΡΥΣΕΛΙΑ
2
7%
05/11/2024
ΚΟΡΕ Α.Ε.
ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ ΚΟΡΗ 1Λ
1
7%
05/11/2024
ΚΟΡΕ Α.Ε.
ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟ
2
7%
05/11/2024
ΚΟΡΕ Α.Ε.
ΤΟΜΑΤΑ ΓΚΡΕΚΑ ΨΙΛΟΚOMMENH ΜΕΤ 400G
1
7%
05/11/2024
ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ
ΖΥΜΑΡΙΚΑ MELISSA (διάφορες συσκευασίες)
6
6% έως 8%
01/11/2024
ΜΙΝΕΡΒΑ
ΧΩΡΙΟ ΞΙΔΙ ΚΟΚΚΙΝΟ
1
5% έως 8%
14/10/2024
ΜΙΝΕΡΒΑ
NΙΚΗ ΕΛΑΙΟΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ
3
5% έως 8%
14/10/2024
ΜΙΝΕΡΒΑ
ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΦΑΣΤ SOFT
1
5% έως 8%
14/10/2024
ΜΙΝΕΡΒΑ
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΧΩΡΙΟ
4
7% Έως 10%
05/11/2024
ΜΥΛΟΙ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΥΛΟΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1KG ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
2
10% Έως 12%
01/11/2024
ΟΛΥΜΠΙΑ ΧΕΝΙΑ
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ XENIA (διάφορες συσκευασίες)
5
5% έως 6%
05/11/2024
ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ Α.ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
ΚΟΝΣΕΡΒΕΣ ΤΟΝΟΥ GEISHA
2
12%
05/11/2024
ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ Α.ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
ΡΥΖΙ BALI
2
12%
05/11/2024
ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ
ORAL B ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ (διάφορες συσκευασίες)
3
6% έως 8%
15/10/2024
ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ
PAMPERS ACTIVE BABY
9
6% έως 10%
15/10/2024
ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ
ALWAYS ULTRA
3
12%
1/11/2024
ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ
ARIEL (Διάφορες συσκευασίες)
10
6% έως 8%
1/11/2024
ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ
FAIRY ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ
3
15%
15/11/2024
ΧΑΙΤΟΓΛΟΥ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε.
ΤΑΧΙΝΙ ΚΑΙ ΦΥΣΤΙΚΟΒΟΥΤΥΡΟ ΧΑΙΤΟΓΛΟΥ (διάφορες συσκευασίες)
8
6% έως 10%
01/11/2024
ΧΑΙΤΟΓΛΟΥ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε.
ΧΑΛΒΑΣ ΧΑΙΤΟΓΛΟΥ
2
14%
05/11/2024
ΣΥΝΟΛΟ
362