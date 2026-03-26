Κομισιόν σε Μανιάτη: «Καταργούνται οι δασμοί στις ελληνικές εξαγωγές επιτραπέζιας ελιάς στην Ινδία»

«Η διαρκής διεκδίκηση δίκαιων όρων ανταγωνισμού για τα ελληνικά και ευρωπαϊκά αγροδιατροφικά προϊόντα αποδίδει επιτέλους καρπούς» υπογραμμίζει ο Γιάννης Μανιάτης

Μια εξαιρετικά θετική εξέλιξη για τον ευρωπαϊκό και ιδιαίτερα τον ελληνικό αγροδιατροφικό τομέα, και συγκεκριμένα τον κλάδο της επιτραπέζιας ελιάς, ανέδειξε ο Επίτροπος Γεωργίας και Τροφίμων της ΕΕ κ. Hansen, απαντώντας σε γραπτή ερώτηση του Επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΠΑΣΟΚ και Αντιπροέδρου των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D) Γιάννη Μανιάτη.

Αφορμή της ερώτησης του Γ. Μανιάτη προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπήρξε κυρίως η ανησυχία ότι θα επαναληφθούν τα ίδια διαπραγματευτικά λάθη με τη συμφωνία ΕΕ-Mercosur. Λάθη τα οποία άφησαν πρακτικά απροστάτευτη την ευρωπαϊκή ελιά απέναντι στους εξαιρετικά υψηλούς εισαγωγικούς δασμούς των χωρών της Mercosur.

Ο Λουξεμβούργιος Επίτροπος υπογραμμίζει χαρακτηριστικά ότι η συμφωνία ΕΕ-Ινδίας, αποτελεί αποφασιστικό βήμα για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ευρωπαϊκών αγροτικών προϊόντων κι επιβεβαιώνει επισήμως ότι οι έως σήμερα υψηλοί και συχνά απαγορευτικοί δασμοί στην επιτραπέζια ελιά (έως και 36%) καταργούνται πλήρως, είτε άμεσα, είτε στο πλαίσιο μεταβατικής περιόδου έως επτά ετών. Προφανώς, η κατάργηση των δασμών θα ενισχύσει άμεσα την ανταγωνιστικότητα των εξαγωγών, θα αυξήσει το εισόδημα των παραγωγών και θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας στον κλάδο.

«Η διαρκής διεκδίκηση δίκαιων όρων ανταγωνισμού για τα ελληνικά και ευρωπαϊκά αγροδιατροφικά προϊόντα αποδίδει επιτέλους καρπούς» υπογραμμίζει ο Γ. Μανιάτης και συνεχίζει «Η ΕΕ ανοίγει νέους εμπορικούς δρόμους για την επιτραπέζια ελιά δίνοντας ανάσα στους παραγωγούς μας και ενισχύοντας τη θέση ενός εμβληματικού προϊόντος της μεσογειακής μας διατροφής στις διεθνείς αγορές».

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης και απάντησης:

Θέμα: Εμπορική συμφωνία ΕΕ – Ινδίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες διαπραγματεύσεων, κατέληξε στο τελικό κείμενο της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Ινδίας. Με βάση τα όσα έχουν γίνει γνωστά, η συγκεκριμένη συμφωνία αναμένεται να είναι συνολικά επωφελής για τον αγροδιατροφικό τομέα της ΕΕ.

Ταυτόχρονα όμως, συγκεκριμένοι κλάδοι της αγροτικής παραγωγής εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για το ενδεχόμενο επανάληψης παρόμοιων λαθών με αυτά της συμφωνίας ΕΕ-Mercosur, όπως για παράδειγμα ο αποκλεισμός συγκεκριμένων προϊόντων από τη λίστα κατάργησης των δασμών. Η μη δημοσιοποίηση μέχρι σήμερα των συμφωνηθέντων κειμένων μεταξύ ΕΕ και Ινδίας, συμπεριλαμβανομένης της προαναφερθείσας λίστας για τις εξαγωγές, δημιουργεί μεγάλη αβεβαιότητα και ανησυχία στους Ευρωπαίους παραγωγούς.

Αγρότες μαζεύουν ελιές σε χωράφι στην Χαλκιδική. Ο Λεωνίδας από την Κορυτσά, ο Ρούλης, ο Γιάννης και η Μαρία από το Ελμπασάν της Αλβανίας κατά την διάρκεια της συγκομιδής των ελιών (ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ/ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ)

Συγκεκριμένα, ο εξαιρετικά ευαίσθητος κλάδος των επιτραπέζιων ελιών, ο οποίος έχει ήδη υποστεί σημαντικές απώλειες λόγω του εμπορικού πολέμου των ΗΠΑ και δεν προστατεύτηκε επαρκώς από τη συμφωνία ΕΕ-Mercosur σύμφωνα με την ΠΕΜΕΤΕ1, επιβαρύνεται με ιδιαίτερα υψηλούς δασμούς (έως 36%) στις εξαγωγές προς Ινδία. Η μη συμπερίληψη της επιτραπέζιας ελιάς στη λίστα κατάργησης των δασμών της συμφωνίας απειλεί τόσο την εξαγωγική ανάπτυξη του κλάδου όσο και τη βιωσιμότητά του.

Ερωτάται η Επιτροπή:

1. Προτίθεται να διευκρινίσει άμεσα αν οι επιτραπέζιες ελιές περιλαμβάνονται στη συμφωνία ΕΕ-Ινδίας, με πρόβλεψη πλήρους κατάργησης των δασμών;

2. Εχει προβεί η Ελληνική Κυβέρνηση στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να διασφαλίσει την αποφυγή παρόμοιων στρεβλώσεων με αυτές της συμφωνίας ΕΕ-Μercosur, όσον αναφορά την επιτραπέζια ελιά και άλλα αγροτικά προϊόντα;

Απάντηση του κ. Hansen

εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

1. Η συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ) ΕΕ-Ινδίας αποτελεί εξαιρετικό επίτευγμα για τον αγροδιατροφικό τομέα της ΕΕ. Θα καταργήσει ή θα μειώσει τους συχνά απαγορευτικούς δασμούς στις εξαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ, δημιουργώντας τεράστιες νέες ευκαιρίες στην αγορά για την ΕΕ, ιδίως όσον αφορά τις επιτραπέζιες ελιές και τα ελαιόλαδα.

Η Ινδία θα καταργήσει πλήρως τους δασμούς στις επιτραπέζιες ελιές είτε κατά την έναρξη ισχύος είτε μετά από μεταβατική περίοδο επτά ετών ανάλογα με τη συγκεκριμένη δασμολογική κλάση.

Αντιστρόφως, η ΕΕ θα καταργήσει τους δασμούς είτε κατά την έναρξη ισχύος είτε για περίοδο έως πέντε έτη ανάλογα με τη συγκεκριμένη δασμολογική κλάση.

Οι ελιές δεν συνιστούν γηγενή καλλιέργεια στην Ινδία και η παραγωγή ελιών στην Ινδία είναι πολύ περιορισμένη.

2. Η Επιτροπή δεν είναι ενήμερη για τα μέτρα που έλαβε η ελληνική κυβέρνηση και καλεί το αξιότιμο μέλος του Κοινοβουλίου να επικοινωνήσει με τις αρμόδιες εθνικές αρχές.

Novibet
