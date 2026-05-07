ΣΥΡΙΖΑ για Μπέο: Όταν ο κυνισμός συναντά τη χυδαιότητα

Την έντονη αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ προκάλεσαν οι δηλώσεις του δημάρχου Βόλου Αχιλλέα Μπέου σχετικά με το αυτοσχέδιο μνημείο για τα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών στο Σύνταγμα.

O Αχιλλέας Μπέος μιλώντας στον ρ/σ ΝΕΟ του Βόλου είπε μεταξύ άλλων απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό: «Ρε Μητσοτάκη, πάρε μία μπουλντόζα και μια καθαρίστρια και σβήστα από εκεί. Κακώς το επέτρεψε. Πολύ με ενοχλεί αυτή η εικόνα. Το μνημείο είναι στα Τέμπη. Να πάνε εκεί να κλάψουν και να στεναχωρηθούν οι συγγενείς. Κακώς επέτρεψε και σε αυτόν τον Αλβανό που είναι φίλος με τον Καρβέλα που βάφει τα νύχια του, και εχει την άλλη που τρέχει από πίσω του τη Ζωή. Ρούτσι τον λένε;».

Άμεσα αντέδρασε το γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ που σε ανακοίνωσή του κάνει λόγο για κυνισμό και χυδαιότητα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ότι οι φράσεις του δημάρχου Βόλου «εκτός από γραφικές, είναι και επικίνδυνες γιατί δίνουν στην κοινωνία σήμα κυνισμού και αδιαφορίας για τον πόνο του συνανθρώπου».

«Ο Μπέος εκτελεί συμβόλαιο δολοφονίας χαρακτήρα με στόχο τους συγγενείς των θυμάτων. Ενοχλείται σφόδρα από τις τεράστιες κινητοποιήσεις, ενοχλείται από τον αγώνα για δικαιοσύνη για το έγκλημα των Τεμπών.

Ας βγει τώρα όποιος θέλει να μιλήσει για "τοξικότητα"», αναφέρει στην ανακοίνωση η Κουμουνδούρου.

Μάλιστα συνδέει την εκλογή του Αχιλλέα Μπέου στη δημαρχία του Βόλου με τη στήριξη που δέχτηκε από στελέχη και ψηφοφόρους της ΝΔ. «Τι ψήφιζαν οι ψηφοφόροι της ΝΔ στις αυτοδιοικητικές εκλογές στο Βόλο το 2023; Τι στήριζαν τα στελέχη της ΝΔ ως υποψήφιο Δήμαρχο;» καταλήγει η ανακοίνωση.

