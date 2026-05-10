Νίκολιτς μετά το πρωτάθλημα της ΑΕΚ: «Από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της καριέρας μου»

Ο Μάρκο Νίκολιτς χαρακτήρισε ξεχωριστή την κατάκτηση του τίτλου με την ΑΕΚ και εξέφρασε τη χαρά του για τον Μάριο Ηλιόπουλο.

Βαγγέλης Πάτας

Μάρκο Νίκολιτς ΑΕΚ
ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η ΑΕΚ επικράτησε 1-0 του Παναθηναϊκού στην Allwyn Arena για την 4η αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League και εξασφάλισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος δύο αγωνιστικές πριν από το φινάλε της σεζόν.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Μάρκο Νίκολιτς εμφανίστηκε ιδιαίτερα συγκινημένος στις δηλώσεις του, χαρακτηρίζοντας την επιτυχία της ΑΕΚ ως μία από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της προπονητικής του καριέρας.

Παράλληλα, ο τεχνικός της Ένωσης ευχαρίστησε όλους όσοι συνέβαλαν στην πορεία προς τον τίτλο, ενώ στάθηκε και στον Μάριο Ηλιόπουλο, εκφράζοντας τη χαρά του για την επιτυχία που πέτυχε ο σύλλογος.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην CosmoteTV

«Είναι υπέροχο. Φυσικά είμαι χαρούμενος. Έχω κατακτήσει τίτλους και σε άλλες χώρες, αλλά αυτή είναι μια από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές στην καριέρα μου. Το σημερινό το έχω στην καρδιά μου.

Θέλω να συγχαρώ τους ποδοσφαιριστές, έδειξαν σταθερότητα όλη τη σεζόν, η πορεία τους σε όλες τις διοργανώσεις αξίζει σεβασμό. Ήταν δίκαιη κατάκτηση. Δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε, σε ένα ισχυρό πρωτάθλημα, με ισχυρούς ανταγωνιστές.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάζονται στον σύλλογο. Από τους φροντιστές, τους μεταφραστές, τους σεφ, στην ομάδα της διοίκησης, στον Χαβιέ, στον Κώστα και στο επιτελείο μας. Και τον πρόεδρο, Μάριο, που μας έδωσε μεγάλη ώθηση. Είναι ο πρώτος τίτλος της καριέρας του, χαίρομαι πολύ για αυτόν.

Το αξίζει ο κόσμος μας, που μας στήριζε πάντα, αλλά και σε όλα τα παιδιά, τους αξίζει.

Και για την κόρη μου που είναι εδώ στην Ελλάδα, αλλά και για την οικογένεια και τους φίλους μου που είναι στη Σερβία, τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου».

Για το τι κάνει ξεχωριστή αυτή η επιτυχία: «Είναι ξεχωριστός αυτός ο τίτλος για πάρα πολλούς λόγους. Είδατε την αναγνώριση από το κοινό και είναι σημαντικό. Είμαι πολύ χαρούμενος, θα έχουμε καιρό να γιορτάσουμε, αλλά η νέα σεζόν έρχεται και θα έχουμε νέους στόχους. Θα έχουμε και τα προκριματικά του Champions League. Σήμερα είναι μια βραδιά γιορτής».

Για το πώς κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι: «Δεν το γύρισα εγώ, οι παίκτες το γύρισαν. Όταν σκοράρουν οι αλλαγές φαίνομαι εγώ έξυπνος, αλλά δεν είναι έτσι ακριβώς, είναι αξιοσέβαστη προσπάθεια από όλους, άξιζαν να κερδίσουν τον τίτλο».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:45ΕΛΛΑΔΑ

Πράσινο αποτύπωμα και νέες παρεμβάσεις καθαριότητας ενόψει καλοκαιριού στο Ρέθυμνο

23:36ΣΕΙΣΜΟΙ

Ισχυρός σεισμός ταρακούνησε την Κω

23:29ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: «Ντου» παικτών στη συνέντευξη Τύπου και μπουγέλο στον Νίκολιτς (video)

23:29ΕΛΛΑΔΑ

Viral ο χορός νεαρής κοπέλας: Ξεσήκωσε την πίστα με τις φιγούρες και το μεράκι της

23:28ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ απορρίπτει την πρόταση του Ιράν: «Είναι εντελώς απαράδεκτη»

23:20LIFESTYLE

Η σπάνια φωτογραφία της Κίμπερλι Γκιλφόιλ με τον γιο της για την Ημέρα της Μητέρας

23:18ΚΟΣΜΟΣ

Διεθνή ΜΜΕ:Το Ιράν ζητά έλεγχο του Ορμούζ και διατήρηση των πυρηνικών του στην απάντηση του στις ΗΠΑ

23:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Απάτες στο διαδίκτυο: Τα σημάδια που δεν πρέπει να αγνοήσετε

23:00ΚΟΣΜΟΣ

Έρευνα: Πώς η απώλεια της βιοποικιλότητας απειλεί άμεσα την ανθρώπινη υγεία

22:51ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

22:45ΥΓΕΙΑ

Γεωργιάδης για επαναπατρισμό Έλληνα από MV Hondius: «Ντρέπομαι για το μεταξύ μας μίσος»

22:42LIFESTYLE

Με μια φωτογραφία από την εγκυμοσύνη της η Κιάρα Φεράνι εύχεται για τη Γιορτή της Μητέρας

22:33ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νίκολιτς μετά το πρωτάθλημα της ΑΕΚ: «Από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της καριέρας μου»

22:33ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα στέγασης: Πώς θα κάνετε την αίτηση - Βήμα-βήμα η διαδικασία

22:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ιωάννινα: Άρπαξε 3.500 ευρώ από σπίτι και επέστρεψε τρεις μέρες μετά για το αυτοκίνητο

22:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK: Δείτε σε live streaming το «κιτρινόμαυρο» πάρτι τίτλου

22:15ΚΟΣΜΟΣ

Βήμα πίσω από τον Μακρόν; «Δεν είπαμε ότι θα αναπτύξουμε δυνάμεις στο Ορμούζ»

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 10/5/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 9,8 εκατ. ευρώ

21:56ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αγριογούρουνο έκανε βόλτες δίπλα σε περαστικούς – Δείτε βίντεο

21:47ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βαθμολογία Super League: Πρωταθλήτρια η ΑΕΚ, προβάδισμα ΠΑΟΚ για το Champions League

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:44WHAT THE FACT

Ο ουρανός πάνω από την Αλάσκα τρελάθηκε, και ο δορυφόρος της NASA κατέγραψε κάθε δευτερόλεπτο

20:24ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με την 27χρονη μητέρα στο Ηράκλειο: Σοκάρει η μαρτυρία ανήλικου παιδιού της οικογένειας

23:36ΣΕΙΣΜΟΙ

Ισχυρός σεισμός ταρακούνησε την Κω

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 10/5/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 9,8 εκατ. ευρώ

17:44ΚΟΣΜΟΣ

Η μεταθανάτια εμπειρία ενός διασώστη - «Πέθανα και είδα δύο διαφορετικά σενάρια για την ανθρωπότητα»

09:49ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του καλοκαιριού για την Ελλάδα - Η εποχική εκτίμηση του ECMWF

17:17ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στη φρίκη των ιρανικών φυλακών: «Άκουγα κραυγές θυμάτων βιασμού» - Συγκλονίζει μαρτυρία για τα βασανιστήρια στις φυλακές

21:41ΚΟΣΜΟΣ

Αυτός ήταν ο πιθανότερος στόχος του ουκρανικού θαλάσσιου drone - Ρωσική νηοπομπή νότια της Κρήτης

22:45ΥΓΕΙΑ

Γεωργιάδης για επαναπατρισμό Έλληνα από MV Hondius: «Ντρέπομαι για το μεταξύ μας μίσος»

11:25WHAT THE FACT

Ο Ήλιος «ανοίγει»: Μια τρύπα στην ηλιακή ατμόσφαιρα στρέφεται προς τη Γη

15:09LIFESTYLE

Η Άννα Βίσση απόλαυσε τους Metallica στο κατάμεστο ΟΑΚΑ

23:28ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ απορρίπτει την πρόταση του Ιράν: «Είναι εντελώς απαράδεκτη»

08:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κανένας μίνι καύσωνας» - Η πρόβλεψη Καλλιάνου για τη νέα εβδομάδα

23:29ΕΛΛΑΔΑ

Viral ο χορός νεαρής κοπέλας: Ξεσήκωσε την πίστα με τις φιγούρες και το μεράκι της

22:51ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

14:27WHAT THE FACT

Σε ένα απομακρυσμένο τμήμα του Σινικού Τείχους της Κίνας επιστήμονες έκαναν μια σπουδαία ανακάλυψη

22:42LIFESTYLE

Με μια φωτογραφία από την εγκυμοσύνη της η Κιάρα Φεράνι εύχεται για τη Γιορτή της Μητέρας

20:03ΚΟΣΜΟΣ

Ο χανταϊός έφτασε και στη Γαλλία: Με συμπτώματα Γάλλος επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου

20:27ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Λύκος αφήνει την αγέλη του και εμφανίζεται στα Μετέωρα - Τρόμος για τους κατοίκους

22:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ιωάννινα: Άρπαξε 3.500 ευρώ από σπίτι και επέστρεψε τρεις μέρες μετά για το αυτοκίνητο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ