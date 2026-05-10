ΑΕΚ: «Καίγεται» η Νέα Φιλαδέλφεια μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος

Η κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ΑΕΚ έφερε ξέφρενους πανηγυρισμούς στη Νέα Φιλαδέλφεια, με τους φίλους της Ένωσης να δημιουργούν εντυπωσιακή ατμόσφαιρα στην Allwyn Arena.

Το πάρτι του τίτλου μεταφέρθηκε αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα στους δρόμους της περιοχής, όπου χιλιάδες οπαδοί της ΑΕΚ γιόρτασαν μέχρι αργά τη μεγάλη επιτυχία της ομάδας τους.

Η Νέα Φιλαδέλφεια παρέμεινε στο πόδι, με συνθήματα, καπνογόνα και αποθέωση για τους πρωταθλητές, σε μία νύχτα που θα μείνει αξέχαστη στους φίλους της Ένωσης.

