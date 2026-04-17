Η Skoda αναδεικνύει τη νέα σχεδιαστική της ταυτότητα στο Milan Design Week
Η Skoda Auto επιστρέφει στο Milan Design Week, μετά το επιτυχημένο της ντεμπούτο το 2025, με μια ξεχωριστή έκθεση στο Palazzo del Senato, φέρνοντας στο προσκήνιο τη σύγχρονη σχεδιαστική της προσέγγιση. Σε μια από τις σημαντικότερες διεθνείς διοργανώσεις σύγχρονου design, η Skoda δεν συμμετέχει απλώς σε ένα κορυφαίο event, αλλά επιλέγει να παρουσιαστεί ως ένα brand με ισχυρή σχεδιαστική ταυτότητα, δημιουργική αυτοπεποίθηση και ευρύτερο πολιτισμικό αποτύπωμα.

Η έκθεση συνδυάζει την τέχνη με την καινοτομία και καλεί το κοινό να γνωρίσει από κοντά τον σημερινό δημιουργικό κόσμο της Skoda. Την καλλιτεχνική επιμέλεια υπογράφει ο Ισπανός αρχιτέκτονας και digital artist Ricardo Orts, ιδρυτής του Ulises Studio, ο οποίος αντλεί έμπνευση από την παιχνιδιάρικη διάσταση και την περιέργεια που συνδέονται με τον πηλό μοντελισμού. Το ίδιο μοτίβο βρίσκεται και στον πυρήνα της παγκόσμιας καμπάνιας του νέου Skoda Epiq. Στην έκθεση θα παρουσιαστεί και το ίδιο το μοντέλο, ακόμη καμουφλαρισμένο, δίνοντας μια πρώτη γεύση από το νέο ηλεκτρικό compact crossover της μάρκας.

Ο Martin Jahn, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Skoda Auto για τις Πωλήσεις και το Marketing, δήλωσε: «Το Milan Design Week μάς δίνει την ευκαιρία να αναδείξουμε ακόμη περισσότερο τη μάρκα Skoda και να την παρουσιάσουμε πολύ πέρα από τον κόσμο του αυτοκινήτου, ως μια μάρκα που καθοδηγείται από το design, τη δημιουργικότητα και την καινοτομία. Η εγκατάστασή μας δίνει ζωή στη σχεδιαστική γλώσσα Modern Solid με έναν ευρηματικό και βιωματικό τρόπο, προσκαλώντας το κοινό να ζήσει την εμπειρία της μάρκας μας και όχι απλώς να την παρατηρήσει. Στο επίκεντρο αυτής της παρουσίασης βρίσκεται το Epiq, μια ξεκάθαρη έκφραση της φιλοδοξίας μας να κάνουμε την ηλεκτροκίνηση πιο προσιτή και να εμπνεύσουμε νέα κοινά μέσα από αφηγήσεις με αφετηρία το design.»

Από τις 21 έως τις 26 Απριλίου, το Palazzo del Senato θα μεταμορφωθεί σε έναν εκθεσιακό χώρο όπου το φυσικό και το ψηφιακό στοιχείο θα συνυπάρχουν σε ένα ζωντανό, πολυεπίπεδο περιβάλλον. Ο Ricardo Orts, τον οποίο το Forbes συμπεριέλαβε το 2024 στους 100 πιο δημιουργικούς ανθρώπους στον επιχειρηματικό κόσμο, δημιουργεί για τη Skoda μια εγκατάσταση με έντονη προσωπικότητα και καθαρό οπτικό στίγμα.

Όπως σημειώνει ο ίδιος: «Η Skoda εντάσσεται με φυσικό τρόπο στον δικό μου οπτικό κόσμο. Συνδυάζει την παιχνιδιάρικη διάθεση και την προσβασιμότητα με μια ισχυρή τεχνική ταυτότητα και μια προσεκτικά μελετημένη σχεδιαστική γλώσσα. Αυτή η ισορροπία ανάμεσα στη φαντασία και την ακρίβεια αντανακλά βαθιά και τη δική μου δουλειά.» Για την παρουσίαση της Skoda, σχεδίασε μια πρωτότυπη εγκατάσταση βασισμένη στις πολλαπλές μορφές και τα χρώματα του πηλού μοντελισμού, στοιχείο που θα αποτελέσει βασικό άξονα και των διεθνών ενεργειών επικοινωνίας για το νέο Epiq.

Στην αυλή του μπαρόκ Palazzo del Senato, η παρουσία της Skoda δημιουργεί μια εντυπωσιακή αντίθεση ανάμεσα στο ιστορικό περιβάλλον και τη σύγχρονη δημιουργική έκφραση. Κεντρικά σημεία της έκθεσης είναι το καμουφλαρισμένο Epiq και το Epiq Sculpt, η πιο παιχνιδιάρικη εικαστική εκδοχή του μοντέλου, σε μια σύνθεση που αποτυπώνει ιδανικά το βασικό μήνυμα της παρουσίας της μάρκας: «Ooooh, that’s EpiQ!»

Το ανοιχτό αίθριο θα φιλοξενεί ζώνες χαλάρωσης και σημεία ενδιαφέροντος για το κοινό, με βασικό πόλο έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο προβολών, όπου οι επισκέπτες θα μπορούν να ανακαλύψουν τη θεματική της έκθεσης, το Epiq και το σύμπαν της Skoda μέσα από περιεχόμενο σε οθόνη LED. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης ανοιχτό auditorium, ειδικά σχεδιασμένο χώρο για παιδιά και ελεύθερα προσβάσιμες δραστηριότητες με έμφαση στην ευεξία και την ομαδική άσκηση.

Παράλληλα, ένα Skoda Elroq θα λειτουργεί ως mobile café, προσφέροντας στους επισκέπτες έναν ακόμη λόγο να παραμείνουν στον χώρο και να ζήσουν την εμπειρία της έκθεσης με πιο ανεπιτήδευτο και καθημερινό τρόπο. Είτε για μια σύντομη στάση με έναν Curiosity Fuel Coffee είτε για μια πιο ολοκληρωμένη περιήγηση στο πρόγραμμα, η έκθεση φιλοδοξεί να προσφέρει κάτι διαφορετικό σε κάθε επισκέπτη. Στο πλαίσιο των Epiq Talks, ο Chan Park, Head of Skoda Auto Interior Design, θα συνομιλήσει με τον Ricardo Orts, φωτίζοντας τη δημιουργική σκέψη πίσω από το project. Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές για τις επιμέρους δράσεις είναι διαθέσιμες στο epiqdesignweek.com.

Με την παρουσία της στο Milan Design Week, η Skoda Auto γιορτάζει την περιέργεια, τη δημιουργικότητα και την εξέλιξη, προτείνοντας έναν πιο ανοιχτό, σύγχρονο και βιωματικό τρόπο αλληλεπίδρασης με το design. Είναι μια παρουσία που δεν αναδεικνύει μόνο ένα νέο μοντέλο, αλλά εκφράζει ευρύτερα τον τρόπο με τον οποίο η Skoda αντιλαμβάνεται σήμερα τον ρόλο της: ως μια μάρκα που εξελίσσεται, εμπνέει και συνομιλεί με το κοινό της πολύ πέρα από τα όρια της αυτοκίνησης.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος: Εθνική ανάγκη η ενίσχυση της ανθεκτικότητας της οικονομίας και η ανταγωνιστικότητα

15:49ΚΟΣΜΟΣ

Απολογία Στάρμερ: Είμαι εξοργισμένος που δεν μου είπαν για τον Μάντελσον - Είναι ασυγχώρητο

15:46ΚΟΣΜΟΣ

Τιτανικός: Σωσίβιο επιζώντα βγαίνει σε δημοπρασία - Η αξία του μπορεί να ξεπεράσει τις 500.000 ευρώ

15:44ΚΟΣΜΟΣ

Φοιτητής πετάει δύο φορές την εβδομάδα για να αποφύγει το ενοίκιο - Πώς γλιτώνει εκατοντάδες ευρώ

15:32ΜΠΑΣΚΕΤ

Ραγδαίες εξελίξεις: Άμεση παρέμβαση του Υπουργείου Αθλητισμού μετά τις «βόμβες» Δημητρακόπουλου

15:31ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Αυτή την ώρα το τελευταίο «αντίο» στην 19χρονη Μυρτώ - «Καλό ταξίδι αγγελούδι μου»

15:30ΥΓΕΙΑ

Ξεκινά η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμού: «Για κάθε γενιά, τα εμβόλια είναι αποτελεσματικά και ασφαλή»

15:28ANNOUNCEMENTS

Η Skoda αναδεικνύει τη νέα σχεδιαστική της ταυτότητα στο Milan Design Week

15:24ΕΛΛΑΔΑ

Πώς η Vodafone κάνει το Internet πιο ασφαλές για παιδιά και γονείς

15:23ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Στο Παρίσι θα συζητηθεί η συγκρότηση μίας «Συμμαχίας των Προθύμων» για τα Στενά του Ορμούζ – Πού διαφωνούν Γαλλία και Γερμανία

15:21ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: Τρεις αγωνιστικές τιμωρία στον Τζόουνς - Τελικά δεν έκανε το… σήμα της νίκης

15:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Υποβλήθηκαν αυτοματοποιημένα οι προεκκαθαρισμένες δηλώσεις για 1 εκατ. φυσικά πρόσωπα

15:19ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στην ΕΟ Αθηνών-Κορίνθου: Ένας τραυματίας σε σύγκρουση φορτηγού με δίκυκλο

15:10ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Θυελλώδεις άνεμοι παρέσυραν… αυτοκίνητο – Δείτε φωτογραφία

14:51ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Παραδοχή 26χρονου ότι αγόρασε τα ναρκωτικά – «Νόμιζα πως η Μυρτώ έπαθε επιληπτική κρίση»

14:46ΚΑΙΡΟΣ

Πριν από 21 χρόνια: Όταν η Σαχάρα «κατάπιε» την Κρήτη – Η μέρα που ο ουρανός έγινε πορτοκαλί από την αφρικανική σκόνη

14:41ΕΛΛΑΔΑ

Αφθώδης πυρετός: Στη Μυτιλήνη 10 κτηνίατροι για επιτήρηση της νόσου – Δημιουργείται μονάδα διαχείρισης κρίσης

14:35ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο με εξαφανίσεις και θανάτους 10 Αμερικανών επιστημόνων – Τραμπ: «Αρκετά σοβαρή υπόθεση»

14:33ΕΛΛΑΔΑ

Νέα προειδοποίηση του ΕΦΕΤ μετά την ανάκληση παρτίδας φέτας: Τι να κάνετε αν την προμηθευτήκατε χύμα

14:32ANNOUNCEMENTS

 H Nova αναδεικνύει την 40ή επέτειο του Τσερνόμπιλ με special αφιερώματα στα θεματικά κανάλια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:19ΥΓΕΙΑ

Μελέτη για τη σχέση των εμβολίων της COVID-19 και νόσων του αίματος - «Ξύπνησε» μια λανθάνουσα διαταραχή;

14:51ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Παραδοχή 26χρονου ότι αγόρασε τα ναρκωτικά – «Νόμιζα πως η Μυρτώ έπαθε επιληπτική κρίση»

15:31ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Αυτή την ώρα το τελευταίο «αντίο» στην 19χρονη Μυρτώ - «Καλό ταξίδι αγγελούδι μου»

11:20ΚΑΙΡΟΣ

Ανατροπή σκηνικού με βροχές και καταιγίδες από την ερχόμενη εβδομάδα: Πού θα σημειωθούν έντονα φαινόμενα – Πρόγνωση Αρναούτογλου

12:44ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο από το σημείο που βρέθηκε νεκρή η 17χρονη στον Ισθμό: Είχε φύγει χτες από τη Φιλοθέη

13:26ΚΟΣΜΟΣ

Τέξας: «Είσαι απαγωγέας; Πού πάμε;» – Τα τελευταία λόγια της 7χρονης στον διανομέα που τη σκότωσε

08:37ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Ο 66χρονος που έστειλε λεφτά στην κόρη μου μάλλον είναι ο εγκέφαλος του κυκλώματος» λέει ο πατέρας της Μυρτούς

14:09ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Η Μυρτώ ήταν ζωντανή, πού ήταν οι γιατροί στο νοσοκομείο;» λέει ο δικηγόρος του 23χρονου

11:51ΚΟΣΜΟΣ

«Τα παιδιά μας πεινάνε», καταγγέλλουν οι οικογένειες των Αμερικανών στρατιωτών στα αεροπλανοφόρα στη Μέση Ανατολή - Τι δείχνουν φωτογραφίες

14:33ΕΛΛΑΔΑ

Νέα προειδοποίηση του ΕΦΕΤ μετά την ανάκληση παρτίδας φέτας: Τι να κάνετε αν την προμηθευτήκατε χύμα

06:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ανακαινίζω – Νοικιάζω»: Πότε ανοίγει το πρόγραμμα για αιτήσεις - Ποιοι δικαιούνται έως 36.000 ευρώ

10:52ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μυλωνάκης: Νέο ιατρικό ανακοινωθέν για την κατάσταση της υγείας του

12:42ΕΛΛΑΔΑ

2.000 χρόνια μετά: Η ΕΥΔΑΠ ξαναζωντανεύει το Αδριάνειο Υδραγωγείο

15:32ΜΠΑΣΚΕΤ

Ραγδαίες εξελίξεις: Άμεση παρέμβαση του Υπουργείου Αθλητισμού μετά τις «βόμβες» Δημητρακόπουλου

10:30LIFESTYLE

Klavdia: Μιλά για την υπόθεση με τα ιδιωτικά της βίντεο - «Το άσχημο είναι πως συνέδεσαν τον Oge»

13:06ΚΟΣΜΟΣ

Άσια Καρέρα: Από τη βιομηχανία ταινιών για ενηλίκες στη νομική - Πέρασε τις εξετάσεις και ετοιμάζεται να γίνει δικηγόρος

12:23LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Μετά το sold-out έρχεται και δεύτερη συναυλία στο ΟΑΚΑ - Πόσα εισιτήρια έχουν απομείνει

12:05ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο κέντρο της Αθήνας: Ηχητικό ντοκουμέντο λίγες στιγμές πριν η γυναίκα βρεθεί νεκρή στον ακάλυπτο: «Γλυκέ μου, άνοιξε»

14:35ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο με εξαφανίσεις και θανάτους 10 Αμερικανών επιστημόνων – Τραμπ: «Αρκετά σοβαρή υπόθεση»

07:51ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Κανείς εδώ δεν τραγουδά»: Σαν σήμερα σίγησαν Νίκος Παπάζογλου και Δημήτρης Μητροπάνος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ