Η Skoda αναδεικνύει τη νέα σχεδιαστική της ταυτότητα στο Milan Design Week

Η Skoda Auto επιστρέφει στο Milan Design Week, μετά το επιτυχημένο της ντεμπούτο το 2025, με μια ξεχωριστή έκθεση στο Palazzo del Senato, φέρνοντας στο προσκήνιο τη σύγχρονη σχεδιαστική της προσέγγιση. Σε μια από τις σημαντικότερες διεθνείς διοργανώσεις σύγχρονου design, η Skoda δεν συμμετέχει απλώς σε ένα κορυφαίο event, αλλά επιλέγει να παρουσιαστεί ως ένα brand με ισχυρή σχεδιαστική ταυτότητα, δημιουργική αυτοπεποίθηση και ευρύτερο πολιτισμικό αποτύπωμα.

Η έκθεση συνδυάζει την τέχνη με την καινοτομία και καλεί το κοινό να γνωρίσει από κοντά τον σημερινό δημιουργικό κόσμο της Skoda. Την καλλιτεχνική επιμέλεια υπογράφει ο Ισπανός αρχιτέκτονας και digital artist Ricardo Orts, ιδρυτής του Ulises Studio, ο οποίος αντλεί έμπνευση από την παιχνιδιάρικη διάσταση και την περιέργεια που συνδέονται με τον πηλό μοντελισμού. Το ίδιο μοτίβο βρίσκεται και στον πυρήνα της παγκόσμιας καμπάνιας του νέου Skoda Epiq. Στην έκθεση θα παρουσιαστεί και το ίδιο το μοντέλο, ακόμη καμουφλαρισμένο, δίνοντας μια πρώτη γεύση από το νέο ηλεκτρικό compact crossover της μάρκας.

Ο Martin Jahn, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Skoda Auto για τις Πωλήσεις και το Marketing, δήλωσε: «Το Milan Design Week μάς δίνει την ευκαιρία να αναδείξουμε ακόμη περισσότερο τη μάρκα Skoda και να την παρουσιάσουμε πολύ πέρα από τον κόσμο του αυτοκινήτου, ως μια μάρκα που καθοδηγείται από το design, τη δημιουργικότητα και την καινοτομία. Η εγκατάστασή μας δίνει ζωή στη σχεδιαστική γλώσσα Modern Solid με έναν ευρηματικό και βιωματικό τρόπο, προσκαλώντας το κοινό να ζήσει την εμπειρία της μάρκας μας και όχι απλώς να την παρατηρήσει. Στο επίκεντρο αυτής της παρουσίασης βρίσκεται το Epiq, μια ξεκάθαρη έκφραση της φιλοδοξίας μας να κάνουμε την ηλεκτροκίνηση πιο προσιτή και να εμπνεύσουμε νέα κοινά μέσα από αφηγήσεις με αφετηρία το design.»

Από τις 21 έως τις 26 Απριλίου, το Palazzo del Senato θα μεταμορφωθεί σε έναν εκθεσιακό χώρο όπου το φυσικό και το ψηφιακό στοιχείο θα συνυπάρχουν σε ένα ζωντανό, πολυεπίπεδο περιβάλλον. Ο Ricardo Orts, τον οποίο το Forbes συμπεριέλαβε το 2024 στους 100 πιο δημιουργικούς ανθρώπους στον επιχειρηματικό κόσμο, δημιουργεί για τη Skoda μια εγκατάσταση με έντονη προσωπικότητα και καθαρό οπτικό στίγμα.

Όπως σημειώνει ο ίδιος: «Η Skoda εντάσσεται με φυσικό τρόπο στον δικό μου οπτικό κόσμο. Συνδυάζει την παιχνιδιάρικη διάθεση και την προσβασιμότητα με μια ισχυρή τεχνική ταυτότητα και μια προσεκτικά μελετημένη σχεδιαστική γλώσσα. Αυτή η ισορροπία ανάμεσα στη φαντασία και την ακρίβεια αντανακλά βαθιά και τη δική μου δουλειά.» Για την παρουσίαση της Skoda, σχεδίασε μια πρωτότυπη εγκατάσταση βασισμένη στις πολλαπλές μορφές και τα χρώματα του πηλού μοντελισμού, στοιχείο που θα αποτελέσει βασικό άξονα και των διεθνών ενεργειών επικοινωνίας για το νέο Epiq.

Στην αυλή του μπαρόκ Palazzo del Senato, η παρουσία της Skoda δημιουργεί μια εντυπωσιακή αντίθεση ανάμεσα στο ιστορικό περιβάλλον και τη σύγχρονη δημιουργική έκφραση. Κεντρικά σημεία της έκθεσης είναι το καμουφλαρισμένο Epiq και το Epiq Sculpt, η πιο παιχνιδιάρικη εικαστική εκδοχή του μοντέλου, σε μια σύνθεση που αποτυπώνει ιδανικά το βασικό μήνυμα της παρουσίας της μάρκας: «Ooooh, that’s EpiQ!»

Το ανοιχτό αίθριο θα φιλοξενεί ζώνες χαλάρωσης και σημεία ενδιαφέροντος για το κοινό, με βασικό πόλο έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο προβολών, όπου οι επισκέπτες θα μπορούν να ανακαλύψουν τη θεματική της έκθεσης, το Epiq και το σύμπαν της Skoda μέσα από περιεχόμενο σε οθόνη LED. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης ανοιχτό auditorium, ειδικά σχεδιασμένο χώρο για παιδιά και ελεύθερα προσβάσιμες δραστηριότητες με έμφαση στην ευεξία και την ομαδική άσκηση.

Παράλληλα, ένα Skoda Elroq θα λειτουργεί ως mobile café, προσφέροντας στους επισκέπτες έναν ακόμη λόγο να παραμείνουν στον χώρο και να ζήσουν την εμπειρία της έκθεσης με πιο ανεπιτήδευτο και καθημερινό τρόπο. Είτε για μια σύντομη στάση με έναν Curiosity Fuel Coffee είτε για μια πιο ολοκληρωμένη περιήγηση στο πρόγραμμα, η έκθεση φιλοδοξεί να προσφέρει κάτι διαφορετικό σε κάθε επισκέπτη. Στο πλαίσιο των Epiq Talks, ο Chan Park, Head of Skoda Auto Interior Design, θα συνομιλήσει με τον Ricardo Orts, φωτίζοντας τη δημιουργική σκέψη πίσω από το project. Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές για τις επιμέρους δράσεις είναι διαθέσιμες στο epiqdesignweek.com.

Με την παρουσία της στο Milan Design Week, η Skoda Auto γιορτάζει την περιέργεια, τη δημιουργικότητα και την εξέλιξη, προτείνοντας έναν πιο ανοιχτό, σύγχρονο και βιωματικό τρόπο αλληλεπίδρασης με το design. Είναι μια παρουσία που δεν αναδεικνύει μόνο ένα νέο μοντέλο, αλλά εκφράζει ευρύτερα τον τρόπο με τον οποίο η Skoda αντιλαμβάνεται σήμερα τον ρόλο της: ως μια μάρκα που εξελίσσεται, εμπνέει και συνομιλεί με το κοινό της πολύ πέρα από τα όρια της αυτοκίνησης.