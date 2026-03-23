Δίκη Τέμπη: Ένταση μεταξύ συγγενών και κατηγορουμένων

Συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών μέσα στην αίθουσα που θα διεξαχθεί η πολύκροτη δίκη

Ένταση επικράτησε το πρωί της Δευτέρας 23 Μαρτίου στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας λίγο πριν ξεκινήσει η πολύκροτη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών που κόστισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους.

Ένταση επικράτησε μεταξύ συγγενών των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος αλλά και κατηγορουμένων με τους τόνους να ανεβαίνουν σημαντικά. Φραστικό επεισόδιο σημειώθηκε ανάμεσα σε συγγενή και τον πρώην πρόεδρο του ΟΣΕ, Σπύρο Πατέρα, με τον συγγενή να του φωνάζει «Θα σε σκίσω με τα χέρια μου. Δεν θα σε σώσει αυτός. Αλήτη».

Αφορμή για την ένταση που επικράτησε εντός της δικαστικής αίθουσας έγκειται στη διαφωνία μεταξύ συγγενών και κατηγορουμένων, με την πλευρά των συγγενών να ζητούν η δίκη να είναι ανοιχτοί και να έχουν πρόσβαση στην αίθουσα οι τηλεοπτικές κάμερες.

«Η δίκη αφορά τους πάντες, είναι δημόσια», είπε στις τηλεοπτικές κάμερες μέσα από την αίθουσα του δικαστηρίου η Μαρία Καρυστιανού, κάνοντας έκκληση στους δημοσιογράφους να παραμείνουν στην αίθουσα.

«Θέλουν ο ελληνικός λαός να μη μαθαίνει τη συμβαίνει», συμπλήρωσε μιλώντας σε έντονο ύφος η Μαρία Καρυστιανού.

