Live blog: Ξεκινά η δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη με τους 57 νεκρούς

Η ώρα της δίκης για το δυστύχημα στα Τέμπη - Λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις στο Newsbomb.gr

Live blog: Ξεκινά η δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη με τους 57 νεκρούς
Σήμερα, Δευτέρα 23 Μαρτίου, στις 09:00 το πρωί, ξεκινά στη Λάρισα, στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο συγκρότημα «ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ» (πρώην Τ.Ε.Ι. Λάρισας), η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη της 28ης Φεβρουαρίου 2023, που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους, κυρίως ηλικίας 15 έως 25 ετών, και προκάλεσε τον τραυματισμό εκατοντάδων, εκ των οποίων τουλάχιστον 32 σοβαρά.

36 κατηγορούμενοι – 353 μάρτυρες

Στο εδώλιο παραπέμπονται συνολικά 36 κατηγορούμενοι, μη πολιτικά πρόσωπα, ενώ οι μάρτυρες ανέρχονται σε 353. Τουλάχιστον 230 πρόσωπα, φυσικά και νομικά, μεταξύ των οποίων συγγενείς θυμάτων, επιζώντες, Δικηγορικοί Σύλλογοι και Σωματεία, αναμένεται να παρασταθούν προς υποστήριξη της κατηγορίας.

Οι κατηγορίες

Οι 33 κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν, μεταξύ άλλων, το κακούργημα της επικίνδυνης παρέμβασης στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο, από την οποία προέκυψε ο θάνατος μεγάλου αριθμού ανθρώπων, βαριές σωματικές βλάβες και εκτεταμένες ζημιές. Παράλληλα, κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή και για σωματικές βλάβες από αμέλεια.

Μεταξύ των κατηγορουμένων περιλαμβάνονται οι σταθμάρχες της Λάρισας, ο επιθεωρητής τους, 28 πρώην στελέχη και εργαζόμενοι σε ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ και ΡΑΣ, δύο Γενικοί Διευθυντές του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών και δύο πρώην υψηλόβαθμα στελέχη της ιταλικής εταιρείας Hellenic Train, που έχει ακόμα τη διαχείριση του σιδηροδρομικού δικτύου.

Το κατηγορητήριο αποδίδει ευθύνες σε σειρά παραλείψεων, όπως η μη αποκατάσταση της σηματοδότησης και της τηλεδιοίκησης, η μη ολοκλήρωση της σύμβασης 717, η ελλιπής εποπτεία της ασφάλειας του δικτύου, η μη επιβολή περιορισμών ταχύτητας και η μη λειτουργία κρίσιμων συστημάτων επικοινωνίας.

Διαβάστε επίσης

08:17ΕΛΛΑΔΑ

Λιμανάκια Βουλιαγμένης: Ώρες αγωνίας για τον 34χρονο δύτη που αγνοείται

08:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εβδομάδα εξελίξεων στην Κεντροαριστερά: Στην τελική ευθεία για το Συνέδριο το ΠΑΣΟΚ, αλλάζει ηγεσία η ΝΕΑΡ

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

VinFast: Πουλά ελάχιστα αυτοκίνητα αλλά επενδύει σε εργοστάσια

07:57ΚΟΣΜΟΣ

Νέο απειλητικό μήνυμα του Τραμπ στο Ιράν: «Ειρήνη μέσω ισχύος»

07:46ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (23/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:36ΕΛΛΑΔΑ

Πότε και πού ξεκίνησε τελικά η Επανάσταση του 1821 - Η ιστορική αλήθεια

07:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

25η Μαρτίου: «Αλμυρός» ο μπακαλιάρος - Φτάνει έως και τα 27 ευρώ το κιλό

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Πώς το Ιράν διπλασίασε το βεληνεκές των βαλλιστικών πυραύλων του μέσα σε μια νύχτα

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκινά η ιστορική δίκη για τα Τέμπη: Οι 36 κατηγορούμενοι, η ιστορική διαδικασία και πώς φτάσαμε εδώ

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Δευτέρα (23/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνεδριάζει σήμερα το ΚΥΣΕΑ υπό το βάρος της επικίνδυνης κλιμάκωσης του πολέμου

07:10ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Εβδομάδα των Παθών, τα δύο πράγματα που δεν θέλει να ακούει ο Μητσοτάκης, το comeback της Τζάκρη, η κατάθεση «φωτιά» από Βάρρα και μια ακόμα δικογραφία ανοίγει

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία τραγουδιστή στην Καρδίτσα: Οι οικονομικές διαφορές που οδήγησαν στην αιματηρή επίθεση - Τι ισχυρίζεται ο καθ' ομολογίαν δράστης

07:02ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Αεροσκάφος CRJ-900 της Air Canada Express συγκρούστηκε με όχημα στο έδαφος

07:01ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Live blog: Ξεκινά η δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη με τους 57 νεκρούς

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Τσαγκαράκης: «Έλαβε το Ευαγγέλιο με πιστοποιήσεις», λέει ο δικηγόρος του - Την Τρίτη η απολογία του γκαλερίστα

06:50LIFESTYLE

Εγκυμοσύνες, νέοι έρωτες και καθηλωτικές εξελίξεις – Τι θα δούμε σε 10 σειρές

06:45ΚΟΣΜΟΣ

Επιδρομή drones πλήττει λιμάνι της Ρωσίας κοντά στα σύνορα με τη Φινλανδία

06:44ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 23 Μαρτίου

06:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: «Πετάει» για έναν ακόμα τελικό σε μια κρίσιμη «διαβολοβδομάδα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
23:25ΚΟΣΜΟΣ

Ο 16χρονος που «τρέλανε» την αγορά με μια παγωμένη πετσέτα - Νίκησε 15.000 εφευρέτες παγκοσμίως

13:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος μεγάλος πολικός κυκλώνας στα Βαλκάνια - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία τραγουδιστή στην Καρδίτσα: Οι οικονομικές διαφορές που οδήγησαν στην αιματηρή επίθεση - Τι ισχυρίζεται ο καθ' ομολογίαν δράστης

22:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ατμοσφαιρική διαταραχή από Ιταλία - Η πρόγνωση μέρα προς μέρα

21:40ΕΛΛΑΔΑ

Παπαφλέσσας: Πού γυρίστηκε το ιστορικό έπος του 21 - Οι άγνωστες πτυχές της ταινίας

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (22/3): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2.000.000 ευρώ

07:02ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Αεροσκάφος CRJ-900 της Air Canada Express συγκρούστηκε με όχημα στο έδαφος

11:51ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια 2026: Τι προβλέπουν για το Πάσχα - Πώς θα σουβλίσουμε φέτος

18:12ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτική έκρηξη στη Ρώμη: Κατέρρευσαν τρία κτήρια - Δύο σοβαρά τραυματίες, 70 εκκενώσεις

09:14ΕΛΛΑΔΑ

Η ΑΑΔΕ στέλνει πρόστιμα έως 10.000 ευρώ σε εργαζόμενους εστίασης για αδήλωτα φιλοδωρήματα

05:50ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Αντίστροφη μέτρηση για το «τελεσίγραφο Τραμπ» στο Ιράν – Το Ισραήλ ξεκίνησε «ευρείας κλίμακας» επίθεση στην Τεχεράνη

11:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κυλήσουν οι επόμενες δύο εβδομάδες - Η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά

07:36ΕΛΛΑΔΑ

Πότε και πού ξεκίνησε τελικά η Επανάσταση του 1821 - Η ιστορική αλήθεια

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 23 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Πώς το Ιράν διπλασίασε το βεληνεκές των βαλλιστικών πυραύλων του μέσα σε μια νύχτα

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Τσαγκαράκης: «Έλαβε το Ευαγγέλιο με πιστοποιήσεις», λέει ο δικηγόρος του - Την Τρίτη η απολογία του γκαλερίστα

14:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση Καλλιάνου για το Πάσχα - Αναλυτικοί χάρτες θερμοκρασιών

06:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: «Πετάει» για έναν ακόμα τελικό σε μια κρίσιμη «διαβολοβδομάδα»

22:03WHAT THE FACT

«Ταξιδιώτης του χρόνου» - Ο μυστηριώδης άνδρας με το κινητό στην παραλία σε φωτογραφία του 1940

22:40ΚΟΣΜΟΣ

Ο γύρος της Αγγλίας σε 4.300 χλμ. - Ο βασιλιάς Κάρολος εγκαινίασε το μεγαλύτερο μονοπάτι του κόσμου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ