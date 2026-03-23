Live blog: Ξεκινά η δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη με τους 57 νεκρούς

Σήμερα, Δευτέρα 23 Μαρτίου, στις 09:00 το πρωί, ξεκινά στη Λάρισα, στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο συγκρότημα «ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ» (πρώην Τ.Ε.Ι. Λάρισας), η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη της 28ης Φεβρουαρίου 2023, που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους, κυρίως ηλικίας 15 έως 25 ετών, και προκάλεσε τον τραυματισμό εκατοντάδων, εκ των οποίων τουλάχιστον 32 σοβαρά.

36 κατηγορούμενοι – 353 μάρτυρες

Στο εδώλιο παραπέμπονται συνολικά 36 κατηγορούμενοι, μη πολιτικά πρόσωπα, ενώ οι μάρτυρες ανέρχονται σε 353. Τουλάχιστον 230 πρόσωπα, φυσικά και νομικά, μεταξύ των οποίων συγγενείς θυμάτων, επιζώντες, Δικηγορικοί Σύλλογοι και Σωματεία, αναμένεται να παρασταθούν προς υποστήριξη της κατηγορίας.

Οι κατηγορίες

Οι 33 κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν, μεταξύ άλλων, το κακούργημα της επικίνδυνης παρέμβασης στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο, από την οποία προέκυψε ο θάνατος μεγάλου αριθμού ανθρώπων, βαριές σωματικές βλάβες και εκτεταμένες ζημιές. Παράλληλα, κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή και για σωματικές βλάβες από αμέλεια.

Μεταξύ των κατηγορουμένων περιλαμβάνονται οι σταθμάρχες της Λάρισας, ο επιθεωρητής τους, 28 πρώην στελέχη και εργαζόμενοι σε ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ και ΡΑΣ, δύο Γενικοί Διευθυντές του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών και δύο πρώην υψηλόβαθμα στελέχη της ιταλικής εταιρείας Hellenic Train, που έχει ακόμα τη διαχείριση του σιδηροδρομικού δικτύου.

Το κατηγορητήριο αποδίδει ευθύνες σε σειρά παραλείψεων, όπως η μη αποκατάσταση της σηματοδότησης και της τηλεδιοίκησης, η μη ολοκλήρωση της σύμβασης 717, η ελλιπής εποπτεία της ασφάλειας του δικτύου, η μη επιβολή περιορισμών ταχύτητας και η μη λειτουργία κρίσιμων συστημάτων επικοινωνίας.

Διαβάστε επίσης