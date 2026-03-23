Δίκη για τα Τέμπη: Θα απέχουν οι δικηγόροι αν δεν εισακουστεί το αίτημα για αλλαγή χώρου

Δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους, κυρίως νέους ηλικίας 15 έως 25 ετών, στην Λάρισα, Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026. Στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων παραπέμπονται 36 άτομα, ενώ οι μάρτυρες ξεπερνούν τους 350. Περισσότερα από 230 πρόσωπα - συγγενείς θυμάτων, επιζώντες και φορείς - θα παραστούν προς υποστήριξη της κατηγορίας. Οι 33 από τους κατηγορούμενους αντιμετωπίζουν βαριές κακουργηματικές κατηγορίες. Στο εδώλιο βρίσκονται στελέχη από όλο το φάσμα του σιδηροδρομικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ, της ΡΑΣ, καθώς και της Hellenic Train. (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

Συνεχείς διακοπές, εντάσεις κι αντεγκλήσεις συνθέτουν το σκηνικό στην πολύκροτη δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών, οι οποίες έχουν αφορμή την αίθουσα που διεξάγεται η διαδικασία.

Όπως επισημαίνουν σχεδόν όλοι οι παριστάμενοι, ακροατήριο, μάρτυρες και δικηγόροι, η αίθουσα είναι ακατάλληλη για να φιλοξενήσει τη διαδικασία, κι επικαλούνται μεταξύ άλλων ζητήματα ασφαλείας. Όπως προκύπτει από τις τοποθετήσεις των δικηγόρων, θα απέχουν από τη διαδικασία αν δεν εισακουστεί το αίτημά τους για να αλλάξει ο χώρος διεξαγωγής της δίκης.

Ο Πρόεδρος της Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων, Ανδρέας Κουτσολάμπρος είπε χαρακτηριστικά: «Οι δικηγορικοί σύλλογοι έχουν έρθει εδώ σήμερα με τεράστιο σεβασμό στα θύματα. Ήρθαμε για να δικάσουμε σήμερα, είμαστε 50 δικηγορικοί σύλλογοι. Η κατάσταση είναι απαράδεκτη που βιώνουμε. Είναι και θέμα ασφάλειας. Αν γίνει κάτι εδώ μέσα, πώς θα βγούμε από αυτή την αίθουσα; Η δίκη δεν μπορεί να γίνει υπό αυτές τις συνθήκες!»

Από την πλευρά της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε: «Διαφήμιζε ο υπουργός Δικαιοσύνης την αίθουσα και διαπιστώνουμε ότι δε χωράει συγγενείς, επιζώντες και συνηγόρους. Πώς είναι δυνατόν να προχωράτε, όταν αγνοείτε πλήρως όσα σας επισημαίνουμε;»

Η πρόεδρος είπε ότι «η διαδικασία θα ξεκινήσει με τη νομιμοποίηση των συνηγόρων», επιμένοντας ότι το δικαστήριο οφείλει να ακολουθήσει την προβλεπόμενη διαδικασία. Ο εισαγγελέας της Έδρας δήλωσε ότι το δικαστήριο είναι αναρμόδιο για να αποφασίσει τη διεξαγωγή της δίκης σε άλλη αίθουσα.

Οι δικηγόροι αντέδρασαν εκ νέου μαζικά, επισημαίνοντας ότι πλήθος δικηγορικών συλλόγων έχει εκφράσει αδυναμία συμμετοχής στη διαδικασία. «Ογδόντα δικηγορικοί σύλλογοι επισημαίνουν ότι δεν είναι δυνατή η διεξαγωγή της δίκης υπό τις παρούσες συνθήκες», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Ο Θεόδωρος Μαντάς, είπε από την πλευρά του: «Εισηγούμαι τώρα στην Ολομέλεια, αποχή των συνηγόρων. Η δίκη μου εισήγηση θα είναι αποχή των συνηγόρων. Ελάτε να κάνετε χωρίς δικηγόρους δίκη».

Από την πλευρά τους, ο Γιάννης Μαρακάκης είπε: «Η διαδικασία πριν καν ξεκινήσει πάσχει ακυρότητα. Δεν έχει καμία συνθήκη ασφάλειας, αξιοπρέπειας. Δεν χωράει ούτε το 1/3 των ανθρώπων, για τους οποίους γνώριζαν εξ αρχής τον αριθμό τους. Τουλάχιστον 150-160 είναι οι συνήγοροι προς υποστήριξη κατηγορίας, αντίστοιχα για την υπεράσπιση 100 συνήγοροι, 36 μόνο οι κατηγορούμενοι και οι συγγενείς.

Επικρατούν συνθήκες σταβλισμού. Ετέθησαν ζητήματα ασφαλείας και ζητήθηκε από την Έδρα να βρεθεί άλλος χώρος. Προκαλεί αλγεινή εντύπωση -δεν το συζητάμε για τους γονείς που έχουν τον καημό τους- σε όλους μας να μας βάλουν σε μια αίθουσα χωρίς μικρόφωνα, δεν ξέρουμε αν έχει εξαερισμό, πιστοποιήσεις για πυρασφάλεια. Αυτά δεν τα έχουμε ξαναδεί. Απαιτούμε από το υπουργείο να βρει άλλη αίθουσα. Δεν μπορεί η σοβαρότερη δίκη που μας έχει πλήξει εθνικά να γίνει υπ' αυτές τις συνθήκες. Αν δεν εισακουστεί το αίτημά μας, θεωρώ ότι η πλειοψηφία από τους δικηγόρους θα απέχουμε».

