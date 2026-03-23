Δίκη για Τέμπη – Κουτσούμπας: Έκλεισε εσπευσμένα η προανάκριση, ελλιπέστατο το κατηγορητήριο

Ο Δημήτρης Κουτσούμπαςε σε δήλωσή του πριν την έναρξη της δίκης για τα Τέμπη

Στην έναρξη της δίκης για το δυστύχημα στα Τέμπη παραβρέθηκε ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

«Είμαστε στο πλευρό των συγγενών των θυμάτων. Μέχρι σήμερα αποδεικνύεται ότι η διαδικασία είναι έωλη, έκλεισε εσπευσμένα η προανάκριση, είναι ελλιπέστατο το κατηγορητήριο, υπάρχουν τεράστια κενά. Υπάρχουν τα προσχήματα που δεν αποδόθηκαν έγκαιρα τα στοιχεία με τα βίντεο» ανέφερε μεταξύ άλλων σε δήλωσή του πριν την έναρξη της ποινικής διαδικασίας ο κ. Κουτσούμπας.