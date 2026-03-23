Οργή από την οικογένεια Πλακιά κατά του πρώην προέδρου του ΟΣΕ: «Θα σε σκίσω με τα χέρια μου, αλήτη»

Δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους, κυρίως νέους ηλικίας 15 έως 25 ετών, στην Λάρισα, Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026. Στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων παραπέμπονται 36 άτομα, ενώ οι μάρτυρες ξεπερνούν τους 350. Περισσότερα από 230 πρόσωπα - συγγενείς θυμάτων, επιζώντες και φορείς - θα παραστούν προς υποστήριξη της κατηγορίας. Οι 33 από τους κατηγορούμενους αντιμετωπίζουν βαριές κακουργηματικές κατηγορίες. Στο εδώλιο βρίσκονται στελέχη από όλο το φάσμα του σιδηροδρομικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ, της ΡΑΣ, καθώς και της Hellenic Train. (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

Σε φορτισμένο κλίμα άρχισε η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών με τους συγγενείς των θυμάτων να ξεσπούν κατά των κατηγορούμενων.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των συγγενών των Θωμαΐδος και Χρύσας Πλακιά, αλλά και της πρώτης τους ξαδέρφης, Αναστασίας Πλακιά που έβαλαν κατά του πρώην προέδρου του ΟΣΕ, Σπύρου Πατέρα. «Θα σε σκίσω με τα χέρια μου. Δεν θα σε σώσει αυτός. Αλήτη. Ανοίξτε τα στόματα γιατί θα σας φάμε ζωντανούς...

Ποιος τον διόρισε; Εδώ δεν είναι όπως στη Λάρισα με τα βίντεο! Θα σε τελειώσω! Θα δεις! Άντε πες ποιος τον διόρισε, έχεις τελειώσει! Ήρθες εδώ κιόλας! Δεν θα σε σώσει αυτός που… που τη σκαπουλάρησε εδώ... Που πίνεις καφέδες, αλήτη! Ανοίξτε το, που διορίσατε τους δολοφόνους! Δολοφόνοι!» φώναζαν οι οικείοι των νεκρών κοριτσιών της οικογένειας Πλακιά.

